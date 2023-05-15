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https://sputnikarabic.ae/20230515/ألمانيا-تزود-أوكرانيا-بوسائط-دفاع-جوي-إضافية-1077065483.html
ألمانيا تزود أوكرانيا بوسائط دفاع جوي إضافية
ألمانيا تزود أوكرانيا بوسائط دفاع جوي إضافية
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الألمانية نادين كروجر، اليوم الاثنين، في إفادة صحفية في مجلس الوزراء أن ألمانيا سترسل 4 أنظمة دفاع جوي إضافية من طراز "IRIS-T"... 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T14:52+0000
2023-05-15T14:52+0000
أخبار ألمانيا
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رصد عسكري
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ونظرًا لأن ألمانيا قد وعدت سابقًا بتزويد أربع وحدات من هذا النوع من الدفاع الجوي، فإن حزمة المساعدة الجديدة تمثل أربعة أنظمة إضافية.وصرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، في 14 شباط/ فبراير، أن نظامي الدفاع الجوي "IRIS-T" اللذين وعدت أوكرانيا بهما سابقًا سيتم تسليمهما إلى أوكرانيا في الأشهر المقبلة.وقال قبل اجتماع وزراء دفاع دول الناتو في بروكسل، في رد على سؤال حول أنظمة الدفاع الجوي "IRIS" التي وعدت كريستينا لامبريخت بهما كييف: "خلال الأشهر المقبلة. لكنه يعتمد أيضا على توقيت تسليم الصناعات الدفاعية".وفي وقت سابق، وافقت الحكومة الألمانية على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.7 مليار يورو.
https://sputnikarabic.ae/20230514/زيلينسكي-يزور-معسكرا-لتدريب-الجنود-الأوكرانيين-أثناء-جولته-في-ألمانيا-1077031307.html
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أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

ألمانيا تزود أوكرانيا بوسائط دفاع جوي إضافية

14:52 GMT 15.05.2023
© flickr.com / Mark Hollowayمنظومة دفاع جوي ثاد
منظومة دفاع جوي ثاد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
© flickr.com / Mark Holloway
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الألمانية نادين كروجر، اليوم الاثنين، في إفادة صحفية في مجلس الوزراء أن ألمانيا سترسل 4 أنظمة دفاع جوي إضافية من طراز "IRIS-T" إلى أوكرانيا كجزء من حزمة مساعدات جديدة.
ونظرًا لأن ألمانيا قد وعدت سابقًا بتزويد أربع وحدات من هذا النوع من الدفاع الجوي، فإن حزمة المساعدة الجديدة تمثل أربعة أنظمة إضافية.
وصرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، في 14 شباط/ فبراير، أن نظامي الدفاع الجوي "IRIS-T" اللذين وعدت أوكرانيا بهما سابقًا سيتم تسليمهما إلى أوكرانيا في الأشهر المقبلة.
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
زيلينسكي يزور معسكرا لتدريب الجنود الأوكرانيين أثناء جولته في ألمانيا
أمس, 19:45 GMT
وقال قبل اجتماع وزراء دفاع دول الناتو في بروكسل، في رد على سؤال حول أنظمة الدفاع الجوي "IRIS" التي وعدت كريستينا لامبريخت بهما كييف: "خلال الأشهر المقبلة. لكنه يعتمد أيضا على توقيت تسليم الصناعات الدفاعية".
وفي وقت سابق، وافقت الحكومة الألمانية على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.7 مليار يورو.
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