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https://sputnikarabic.ae/20230515/روستيخ-تنهي-تطوير-منظومة-دفاع-جوي-للقوات-المحمولة-جوا-1077036616.html
"روستيخ" تنهي تطوير منظومة دفاع جوي للقوات المحمولة جوا
"روستيخ" تنهي تطوير منظومة دفاع جوي للقوات المحمولة جوا
أنهت الشركة القابضة "الأنظمة عالية الدقة" تطوير نظام الصواريخ "بتيتسيلوف" على هيكل مركبة قتالية للقوات المحمولة جوًا، حسبما ذكرت شركة "روستيخ". 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T05:37+0000
2023-05-15T05:37+0000
رصد عسكري
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وأشارت إلى أنه تم تطوير نظام صاروخي بمدى قريب مع الوحدة القتالية "سوسنا" على هيكل المدرعة "بي إم بي-3". الآن يتم اختباره.قالت الشركة لوكالة "سبوتينك"، إنه "تم تطوير نظام مماثل لصالح القوات المحمولة جوًا على هيكل بي إم دي-4إم".تم تجهيز الوحدة القتالية "سوسنا" بقاذفين لـ 12 صاروخ "سوسنا-إ ر" قادر على ضرب أهداف جوية على مدى يصل إلى عشرة كيلومترات وارتفاع يصل إلى خمسة كيلومترات. يمكن أن تصل سرعة الصاروخ الموجه إلى 900 متر في الثانية، ويتم توجيهه إلى الهدف باستخدام شعاع ليزر.يتمثل الاختلاف الرئيسي بين "بتيتسيلوف" ونظام الدفاع الجوي القائم على بي إم بي-3 في إمكانية الإنزال من طائرات النقل العسكرية بالمظلة.
https://sputnikarabic.ae/20230330/روستيخ-الروسية-تطور-مادة-تخفي-الطائرات-عن-أعين-الرادارات-1075313977.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

"روستيخ" تنهي تطوير منظومة دفاع جوي للقوات المحمولة جوا

05:37 GMT 15.05.2023
© Sputnik . Natalya Seliverstova /  / الانتقال إلى بنك الصورشركة روستيخ
شركة روستيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
© Sputnik . Natalya Seliverstova /
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أنهت الشركة القابضة "الأنظمة عالية الدقة" تطوير نظام الصواريخ "بتيتسيلوف" على هيكل مركبة قتالية للقوات المحمولة جوًا، حسبما ذكرت شركة "روستيخ".
وأشارت إلى أنه تم تطوير نظام صاروخي بمدى قريب مع الوحدة القتالية "سوسنا" على هيكل المدرعة "بي إم بي-3". الآن يتم اختباره.
قالت الشركة لوكالة "سبوتينك"، إنه "تم تطوير نظام مماثل لصالح القوات المحمولة جوًا على هيكل بي إم دي-4إم".
مقاتلات سو-35 إس التابعة لفرقة الاشتعراض الجوي سوكولي روسيي (صقور روسيا) في مطار القاعدة الجوية سينترالنايا أوغلافايا في فلاديفوستوك، الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
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"روستيخ" الروسية تطور مادة تخفي الطائرات عن "أعين الرادارات"
30 مارس, 08:43 GMT
تم تجهيز الوحدة القتالية "سوسنا" بقاذفين لـ 12 صاروخ "سوسنا-إ ر" قادر على ضرب أهداف جوية على مدى يصل إلى عشرة كيلومترات وارتفاع يصل إلى خمسة كيلومترات. يمكن أن تصل سرعة الصاروخ الموجه إلى 900 متر في الثانية، ويتم توجيهه إلى الهدف باستخدام شعاع ليزر.
يتمثل الاختلاف الرئيسي بين "بتيتسيلوف" ونظام الدفاع الجوي القائم على بي إم بي-3 في إمكانية الإنزال من طائرات النقل العسكرية بالمظلة.
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