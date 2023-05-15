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https://sputnikarabic.ae/20230515/زيلينسكي-أوكرانيا-بحاجة-لمزيد-من-الوقت-لشن-الهجوم-المضاد-1077072153.html
زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة لمزيد من الوقت لشن "الهجوم المضاد"
زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة لمزيد من الوقت لشن "الهجوم المضاد"
ذكر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، أن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من الوقت لشن هجوم مضاد. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T16:00+0000
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أخبار أوكرانيا
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وقال زيلينسكي خلال زيارته للمملكة المتحدة: "نحن في الحقيقة بحاجة إلى الوقت، ليس كثيرًا (من الوقت) سنكون مستعدين بعد فترة".وصرح فلاديمير زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، يوم أمس الأحد، في برلين أن أوكرانيا ليس لديها النية ولا الأسلحة الكافية لضرب الأراضي الروسية خلال "الهجوم المضاد".وفقًا لزيلينسكي، تستمر الاستعدادات للهجوم المضاد، والقوات المسلحة الأوكرانية "جاهزة تقريبًا للنجاح".
https://sputnikarabic.ae/20230514/إعلام-زيلينسكي-يريد-تفجير-خط-أنابيب-نفط-والاستيلاء-على-قرى-في-روسيا-1077007584.html
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أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة لمزيد من الوقت لشن "الهجوم المضاد"

16:00 GMT 15.05.2023
© Photo / Ukrainian Presidential press serviceالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
© Photo / Ukrainian Presidential press service
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ذكر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، أن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من الوقت لشن هجوم مضاد.
وقال زيلينسكي خلال زيارته للمملكة المتحدة: "نحن في الحقيقة بحاجة إلى الوقت، ليس كثيرًا (من الوقت) سنكون مستعدين بعد فترة".

وأضاف: "لا يمكنني مشاركة التفاصيل معكم، يجب أن نستعد".

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
إعلام: زيلينسكي يريد تفجير خط أنابيب نفط والاستيلاء على قرى في روسيا
أمس, 07:10 GMT
وصرح فلاديمير زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، يوم أمس الأحد، في برلين أن أوكرانيا ليس لديها النية ولا الأسلحة الكافية لضرب الأراضي الروسية خلال "الهجوم المضاد".
وقال الرئيس الأوكراني ردا على سؤال، عما إذا كان من الممكن احتلال جزء من الأراضي الروسية لتعزيز الموقف التفاوضي: "نحن لا نهاجم أراضي روسيا، ليس لدينا القوة ولا الوقت لهذا. وليس لدينا أسلحة تسمح لنا بالقيام بذلك".
وفقًا لزيلينسكي، تستمر الاستعدادات للهجوم المضاد، والقوات المسلحة الأوكرانية "جاهزة تقريبًا للنجاح".
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