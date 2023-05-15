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https://sputnikarabic.ae/20230515/لأول-مرة-روستيخ-تعرض-أحدث-قاذفة-لهب-نفاثة-في-المعرض-الدولي-للأسلحة-1077057772.html
لأول مرة... "روستيخ" تعرض أحدث قاذفة لهب نفاثة في المعرض الدولي للأسلحة
لأول مرة... "روستيخ" تعرض أحدث قاذفة لهب نفاثة في المعرض الدولي للأسلحة
لأول مرة، ستقدم شركة "روستيخ" الحكومية في المعرض الدولي MILEX-2023، في مينسك، أحدث قاذفة لهب نفاثة صغيرة الحجم "إم إر أو-أ". 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T11:58+0000
2023-05-15T11:58+0000
رصد عسكري
روسيا
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بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الزوار من رؤية مجموعة واسعة من الأسلحة الصغيرة والمركبات المدرعة الروسية الحديثة - ناقلات الجنود المدرعة "بي تي-3إف"، والدبابة البرمائية الخفيفة سبروت "سي دي إم1". في المجموع، سيعرض أكثر من 150 سلاحا، حسب موقع "روستيخ" الرسمي.يعرض القسم الروسي الموحد، الذي نظمته شركة "روس أوبورون إكسبورت"، منتجات "كلاشنيكوف" و"أورال فاغون زافود"، وشركة "الأنظمة العالية الدقة"، و"مروحيات روسيا"، و"روس إلكترونيكا" و"شفابي" وشركة بناء الطائرات المتحدة.قال بيخان أوزدويف، المدير الصناعي لمجمع الأسلحة في شركة "روستيخ": "تعتبر الأسلحة الروسية بحق من أفضل الأسلحة في العالم. سنعرض أحدث ابتكاراتنا في معرض مينسك، بما في ذلك تلك التي تم اختبارها في القتال. وسيتم عرض أحدث قاذفة لهب نفاثة "إم إر أو-أ" في MILEX-2023. سيشاهد الزوار مجموعة من بنادق كلاشينكوف الهجومية والمسدسات، ومجموعة واسعة من الذخيرة والقذائف وأنظمة الدفاع الجوي وأنظمة التحكم في نيران المدفعية. بالطبع ستكون هناك أيضًا مركبات مدرعة".تم تصميم قاذفة اللهب إم إر أو-أ لتدمير القوى العاملة الموجودة في المباني والهياكل الدفاعية، وكذلك في السيارات والمركبات المدرعة الخفيفة. لها خصائص تدمير عالية الفعالية مع وزن وعيار صغير نسبيًا.
https://sputnikarabic.ae/20230515/روستيخ-تنهي-تطوير-منظومة-دفاع-جوي-للقوات-المحمولة-جوا-1077036616.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

لأول مرة... "روستيخ" تعرض أحدث قاذفة لهب نفاثة في المعرض الدولي للأسلحة

11:58 GMT 15.05.2023
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورقاذفة لهب
قاذفة لهب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
© Sputnik . Alexander Vilf
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لأول مرة، ستقدم شركة "روستيخ" الحكومية في المعرض الدولي MILEX-2023، في مينسك، أحدث قاذفة لهب نفاثة صغيرة الحجم "إم إر أو-أ".
بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الزوار من رؤية مجموعة واسعة من الأسلحة الصغيرة والمركبات المدرعة الروسية الحديثة - ناقلات الجنود المدرعة "بي تي-3إف"، والدبابة البرمائية الخفيفة سبروت "سي دي إم1". في المجموع، سيعرض أكثر من 150 سلاحا، حسب موقع "روستيخ" الرسمي.
يعرض القسم الروسي الموحد، الذي نظمته شركة "روس أوبورون إكسبورت"، منتجات "كلاشنيكوف" و"أورال فاغون زافود"، وشركة "الأنظمة العالية الدقة"، و"مروحيات روسيا"، و"روس إلكترونيكا" و"شفابي" وشركة بناء الطائرات المتحدة.
شركة روستيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
"روستيخ" تنهي تطوير منظومة دفاع جوي للقوات المحمولة جوا
05:37 GMT
قال بيخان أوزدويف، المدير الصناعي لمجمع الأسلحة في شركة "روستيخ": "تعتبر الأسلحة الروسية بحق من أفضل الأسلحة في العالم. سنعرض أحدث ابتكاراتنا في معرض مينسك، بما في ذلك تلك التي تم اختبارها في القتال. وسيتم عرض أحدث قاذفة لهب نفاثة "إم إر أو-أ" في MILEX-2023. سيشاهد الزوار مجموعة من بنادق كلاشينكوف الهجومية والمسدسات، ومجموعة واسعة من الذخيرة والقذائف وأنظمة الدفاع الجوي وأنظمة التحكم في نيران المدفعية. بالطبع ستكون هناك أيضًا مركبات مدرعة".
تم تصميم قاذفة اللهب إم إر أو-أ لتدمير القوى العاملة الموجودة في المباني والهياكل الدفاعية، وكذلك في السيارات والمركبات المدرعة الخفيفة. لها خصائص تدمير عالية الفعالية مع وزن وعيار صغير نسبيًا.
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