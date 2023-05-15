https://sputnikarabic.ae/20230515/مصر-تكشف-عن-مخزون-البلاد-من-السلع-الاستراتيجية-1077052511.html

مصر تكشف عن مخزون البلاد من السلع الاستراتيجية

مصر تكشف عن مخزون البلاد من السلع الاستراتيجية

كشف وزير التموين المصري، علي المصيلحي، عن مخزون بلاده من السلع الاستراتيجية. 15.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-15T10:09+0000

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وأشار خلال افتتاح موسم حصاد القمح في شرق العوينات، يوم أمس الأحد، إلى أن احتياطي القمح يكفي 5 أشهر، وأن احتياطي الأرز يكفي 3.1 شهر، والسكر 10 أشهر، وزيت الطعام 4 أشهر.ولفت المصيلحي إلى أن احتياطي مصر الاستراتيجي من السكر يكفي لسبعة أشهر.كما أعلن وزير التموين المصري في كلمته، عن توريد أكثر من مليوني طن من القمح المحلي، منذ بداية موسم التوريد في الموسم الجاري.وأكد أن الدولة تحملت ما يقرب من 40 مليار جنيه مصري لدعم رغيف الخبز، مشيرا إلى أن "مصر تعتبر الوحيدة في العالم التي تقدم رغيف الخبز لمواطنيها بـ5 قروش".وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد قال أمس الأحد، إن بلاده تسعى لإنتاج مليون طن قمح من ‏المشروعات الزراعية الجديدة في توشكي والعوينات.‏وأضاف، خلال افتتاحه موسم حصاد القمح في شرق العوينات، وافتتاح مصنع البطاطس هناك: "نحن نتحدث عن مليون طن قمح تخضع لنظم الري الحديثة، وهذا يعني حجم المياه المستخدم فيها هو الأمثل، وبالتالي يتم إنتاجها بتكلفة اقتصادية، في الوقت الذي نطالب فيه حاليا بالحفاظ على كل نقطة مياه، والفرصة البديلة للمليون طن يعني سعرهم 350 إلى 400 مليون دولار طبقا لأسعار القمح".

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