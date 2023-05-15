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مصر تكشف عن مخزون البلاد من السلع الاستراتيجية
مصر تكشف عن مخزون البلاد من السلع الاستراتيجية
كشف وزير التموين المصري، علي المصيلحي، عن مخزون بلاده من السلع الاستراتيجية. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T10:09+0000
2023-05-15T10:09+0000
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وأشار خلال افتتاح موسم حصاد القمح في شرق العوينات، يوم أمس الأحد، إلى أن احتياطي القمح يكفي 5 أشهر، وأن احتياطي الأرز يكفي 3.1 شهر، والسكر 10 أشهر، وزيت الطعام 4 أشهر.ولفت المصيلحي إلى أن احتياطي مصر الاستراتيجي من السكر يكفي لسبعة أشهر.كما أعلن وزير التموين المصري في كلمته، عن توريد أكثر من مليوني طن من القمح المحلي، منذ بداية موسم التوريد في الموسم الجاري.وأكد أن الدولة تحملت ما يقرب من 40 مليار جنيه مصري لدعم رغيف الخبز، مشيرا إلى أن "مصر تعتبر الوحيدة في العالم التي تقدم رغيف الخبز لمواطنيها بـ5 قروش".وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد قال أمس الأحد، إن بلاده تسعى لإنتاج مليون طن قمح من ‏المشروعات الزراعية الجديدة في توشكي والعوينات.‏وأضاف، خلال افتتاحه موسم حصاد القمح في شرق العوينات، وافتتاح مصنع البطاطس هناك: "نحن نتحدث عن مليون طن قمح تخضع لنظم الري الحديثة، وهذا يعني حجم المياه المستخدم فيها هو الأمثل، وبالتالي يتم إنتاجها بتكلفة اقتصادية، في الوقت الذي نطالب فيه حاليا بالحفاظ على كل نقطة مياه، والفرصة البديلة للمليون طن يعني سعرهم 350 إلى 400 مليون دولار طبقا لأسعار القمح".
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

مصر تكشف عن مخزون البلاد من السلع الاستراتيجية

10:09 GMT 15.05.2023
© AFP 2023 / FETHI BELAIDرغيف العيش المدعوم في مصر
رغيف العيش المدعوم في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
رغيف العيش المدعوم في مصر
© AFP 2023 / FETHI BELAID
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كشف وزير التموين المصري، علي المصيلحي، عن مخزون بلاده من السلع الاستراتيجية.
وأشار خلال افتتاح موسم حصاد القمح في شرق العوينات، يوم أمس الأحد، إلى أن احتياطي القمح يكفي 5 أشهر، وأن احتياطي الأرز يكفي 3.1 شهر، والسكر 10 أشهر، وزيت الطعام 4 أشهر.
ولفت المصيلحي إلى أن احتياطي مصر الاستراتيجي من السكر يكفي لسبعة أشهر.
كما أعلن وزير التموين المصري في كلمته، عن توريد أكثر من مليوني طن من القمح المحلي، منذ بداية موسم التوريد في الموسم الجاري.
وأكد أن الدولة تحملت ما يقرب من 40 مليار جنيه مصري لدعم رغيف الخبز، مشيرا إلى أن "مصر تعتبر الوحيدة في العالم التي تقدم رغيف الخبز لمواطنيها بـ5 قروش".
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد قال أمس الأحد، إن بلاده تسعى لإنتاج مليون طن قمح من ‏المشروعات الزراعية الجديدة في توشكي والعوينات.‏
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وأضاف، خلال افتتاحه موسم حصاد القمح في شرق العوينات، وافتتاح مصنع البطاطس هناك: "نحن نتحدث عن مليون طن قمح تخضع لنظم الري الحديثة، وهذا يعني حجم المياه المستخدم فيها هو الأمثل، وبالتالي يتم إنتاجها بتكلفة اقتصادية، في الوقت الذي نطالب فيه حاليا بالحفاظ على كل نقطة مياه، والفرصة البديلة للمليون طن يعني سعرهم 350 إلى 400 مليون دولار طبقا لأسعار القمح".
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