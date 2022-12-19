https://sputnikarabic.ae/20221219/مصر-الاحتياطيات-الاستراتيجية-من-القمح-تكفي-لأكثر-من-4-أشهر-1071359446.html

مصر: الاحتياطيات الاستراتيجية من القمح تكفي لأكثر من 4 أشهر

مصر: الاحتياطيات الاستراتيجية من القمح تكفي لأكثر من 4 أشهر

أعلنت مصر، اليوم الاثنين، أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لديها يكفي 4.8 أشهر. 19.12.2022, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك في تقرير نشرته وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، عبر موقعها الرسمي، والذي يحمل عنوان "حصاد إنجازات وزارة التموين 2022".وأشار التقرير إلى أن احتياطيات مصر الاستراتيجية من الأرز تكفي 5.9 أشهر، واحتياطيات الزيت التمويني تكفي 4.9 أشهر، بينما الاحتياطيات الاستراتيجية من السكر التمويني تكفي 3 أشهر.وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، صرح في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، أن بلاده تمتلك مخزون احتياط استراتيجي من القمح يكفي إلى 6 أشهر كاملة.وفي شهر مارس/ آذار، حددت الحكومة المصرية، أسعار بيع الرغيف غير المدعوم من الدولة، للحد من ارتفاع ‏أسعاره، بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.‏وأصدر رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا نصت مادته الأولى على أن يكون بيع الخبز المميز بسعر 50 قرشا للرغيف زنة 45 غراما، و75 قرشا للرغيف زنة 65 غراما، وجنيه واحد للرغيف زنة 90 غراما، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، وفقا لبيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء المصري.وفي الثامن والعشرين من شهر يوليو/تموز، أفادت وسائل إعلام غربية بأن مصر ألغت عقود شراء القمح من أوكرانيا، إذ كان يجب أن تتم الصفقة في شهر ديسمبر/كانون الأول 2021، حيث أنهت مصر عقود شراء 240 ألف طن قمح من أوكرانيا تم شراؤها في ديسمبر 2021.وقامت المديرية العامة لتوريد السلع في مصر "بإعفاء" شركتي التوريد "Nibulon" و"Inerco" من الالتزامات التعاقدية.واشترت السلطات المصرية في ديسمبر من العام الماضي حبوبا بسعر يتراوح بين 346 و360 دولارا للطن، وذلك بسبب الأوضاع في أوكرانيا ولم يتم تسليم الشحنة المحجوزة في الوقت المطلوب.

https://sputnikarabic.ae/20220627/مصر-تضيف-البطاطا-الحلوة-إلى-الخبز-لمقاومة-سعر-القمح-المرتفع-1064289842.html

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