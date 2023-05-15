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https://sputnikarabic.ae/20230515/مقاتلة-روسية-من-أسطول-البلطيق-تعترض-طائرتين-تابعتين-للناتو-1077071469.html
مقاتلة روسية من أسطول البلطيق تعترض طائرتين تابعتين "للناتو"
مقاتلة روسية من أسطول البلطيق تعترض طائرتين تابعتين "للناتو"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن مقاتلة من طراز "سو-27" اعترضت طائرتين تابعتين لحلف "الناتو" بعد اقترابهما من المجال الجوي للبلاد. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T15:44+0000
2023-05-15T15:44+0000
روسيا
رصد عسكري
الناتو
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وكتبت الوزارة في بيان عبرحسابها على "تلغرام": "في 15 مايو/ أيار 2023، اكتشفت وسائل رصد المجال الجوي الروسية على بحر البلطيق هدفين جويين يقتربان من حدود الدولة الروسية".وحدد طاقم الطائرة المقاتلة الروسية الأهداف الجوية على أنها طائرة دورية من طراز "R-3C Orion" تابعة للبحرية الألمانية وطائرة دورية مضادة للغواصات تابعة للبحرية الفرنسية.وختم البيان: "تم تحليق المقاتلة الروسية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة دون عبور المجالات الجوية والاقتراب الخطير من طائرة تابعة لدولة أجنبية".
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روسيا, رصد عسكري, الناتو
روسيا, رصد عسكري, الناتو

مقاتلة روسية من أسطول البلطيق تعترض طائرتين تابعتين "للناتو"

15:44 GMT 15.05.2023
© Sputnik . Igor Zarembo /  / الانتقال إلى بنك الصورسوخوي-27
سوخوي-27 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
© Sputnik . Igor Zarembo /
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن مقاتلة من طراز "سو-27" اعترضت طائرتين تابعتين لحلف "الناتو" بعد اقترابهما من المجال الجوي للبلاد.
وكتبت الوزارة في بيان عبرحسابها على "تلغرام": "في 15 مايو/ أيار 2023، اكتشفت وسائل رصد المجال الجوي الروسية على بحر البلطيق هدفين جويين يقتربان من حدود الدولة الروسية".

لتحديد الأهداف الجوية ومنع انتهاك حدود روسيا، تم إرسال مقاتلة من طراز "سو- 27" من قوات الدفاع الجوي التابعة لأسطول بحر البلطيق.

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وحدد طاقم الطائرة المقاتلة الروسية الأهداف الجوية على أنها طائرة دورية من طراز "R-3C Orion" تابعة للبحرية الألمانية وطائرة دورية مضادة للغواصات تابعة للبحرية الفرنسية.
وبعد ابتعاد الطائرات العسكرية الأجنبية عن الحدود الوطنية الروسية، عادت المقاتلة الروسية بأمان إلى القاعدة الجوية، ولم يتم تسجيل انتهاك للحدود.
وختم البيان: "تم تحليق المقاتلة الروسية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة دون عبور المجالات الجوية والاقتراب الخطير من طائرة تابعة لدولة أجنبية".
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