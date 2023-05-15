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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230515/القوات-الجوية-الروسية-تسقط-مروحيتين-أوكرانيتين-من-طراز-مي-24-و-مي-8--1077055321.html
القوات الجوية الروسية تسقط مروحيتين أوكرانيتين من طراز "مي-24" و"مي-8"
القوات الجوية الروسية تسقط مروحيتين أوكرانيتين من طراز "مي-24" و"مي-8"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بإسقاط مروحيتين أوكرانيتين من طراز "مي-24" و"مي-8، في جمهورية دونيتسك الشعبية. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T11:19+0000
2023-05-15T11:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن "مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية أسقطت مروحيتين تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية في مناطق سيليدوفو وبروسوفكا في جمهورية دونيتسك".وتابع البيان: "في منطقة كريفايا لوكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير محطة رادار مضادة للبطاريات أمريكية الصنع من طراز "أن/تي بي كيو-37".ووفقا لبيان الدفاع الروسية، دمرت القوات الروسية خلال اليوم 68 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق نار وقوى عاملة ومعدات عسكرية في 97 منطقة.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230515/الجيش-الروسي-يكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-فادحة-في-أرتيوموفسك-1077054881.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الجوية الروسية تسقط مروحيتين أوكرانيتين من طراز "مي-24" و"مي-8"

11:19 GMT 15.05.2023 (تم التحديث: 11:21 GMT 15.05.2023)
© Sputnik . EVGENEY BEYTOV /  / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الروسي - دبابة برمائية روسية طراز "سبروت إس دي إم – 1"
الجيش الروسي - دبابة برمائية روسية طراز سبروت إس دي إم – 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
© Sputnik . EVGENEY BEYTOV /
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بإسقاط مروحيتين أوكرانيتين من طراز "مي-24" و"مي-8، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن "مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية أسقطت مروحيتين تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية في مناطق سيليدوفو وبروسوفكا في جمهورية دونيتسك".
وتابع البيان: "في منطقة كريفايا لوكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير محطة رادار مضادة للبطاريات أمريكية الصنع من طراز "أن/تي بي كيو-37".
ووفقا لبيان الدفاع الروسية، دمرت القوات الروسية خلال اليوم 68 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق نار وقوى عاملة ومعدات عسكرية في 97 منطقة.
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة في أرتيوموفسك
11:08 GMT
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Самоходная артиллерийская установка (САУ) Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:35 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 05:15 GMT
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