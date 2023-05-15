https://sputnikarabic.ae/20230515/القوات-الجوية-الروسية-تسقط-مروحيتين-أوكرانيتين-من-طراز-مي-24-و-مي-8--1077055321.html
القوات الجوية الروسية تسقط مروحيتين أوكرانيتين من طراز "مي-24" و"مي-8"
القوات الجوية الروسية تسقط مروحيتين أوكرانيتين من طراز "مي-24" و"مي-8"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بإسقاط مروحيتين أوكرانيتين من طراز "مي-24" و"مي-8، في جمهورية دونيتسك الشعبية. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T11:19+0000
2023-05-15T11:19+0000
2023-05-15T11:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1b/1070591432_0:250:3197:2048_1920x0_80_0_0_4a07bd20de32c5dbd8ac49c33647f057.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن "مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية أسقطت مروحيتين تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية في مناطق سيليدوفو وبروسوفكا في جمهورية دونيتسك".وتابع البيان: "في منطقة كريفايا لوكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير محطة رادار مضادة للبطاريات أمريكية الصنع من طراز "أن/تي بي كيو-37".ووفقا لبيان الدفاع الروسية، دمرت القوات الروسية خلال اليوم 68 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق نار وقوى عاملة ومعدات عسكرية في 97 منطقة.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230515/الجيش-الروسي-يكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-فادحة-في-أرتيوموفسك-1077054881.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1b/1070591432_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cdd884b45c50a975d80e0f43e8fb434e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
القوات الجوية الروسية تسقط مروحيتين أوكرانيتين من طراز "مي-24" و"مي-8"
11:19 GMT 15.05.2023 (تم التحديث: 11:21 GMT 15.05.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بإسقاط مروحيتين أوكرانيتين من طراز "مي-24" و"مي-8، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن "مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية أسقطت مروحيتين تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية في مناطق سيليدوفو وبروسوفكا في جمهورية دونيتسك".
وتابع البيان: "في منطقة كريفايا لوكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير محطة رادار مضادة للبطاريات أمريكية الصنع من طراز "أن/تي بي كيو-37".
ووفقا لبيان الدفاع الروسية، دمرت القوات الروسية خلال اليوم 68 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق نار وقوى عاملة ومعدات عسكرية في 97 منطقة.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.