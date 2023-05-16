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أردوغان يقول إنه لن يغير موقفه تجاه روسيا في حالة إعادة انتخابه
https://sputnikarabic.ae/20230516/أردوغان-يقول-إنه-لن-يغير-موقفه-تجاه-روسيا-في-حالة-إعادة-انتخابه-1077114129.html
أردوغان يقول إنه لن يغير موقفه تجاه روسيا في حالة إعادة انتخابه
أردوغان يقول إنه لن يغير موقفه تجاه روسيا في حالة إعادة انتخابه
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية، فإنه ينوي الحفاظ على نفس السياسة في العلاقات مع روسيا ودول أخرى كما كان... 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T18:36+0000
2023-05-16T19:00+0000
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وأضاف أردوغان في مقابلة تليفزيونية أن "سياسة الانحياز إلى دولة على حساب دولة أخرى، كما يفعلون في حزب الشعب الجمهوري، لا توجد في مبادئنا".وتابع "حتى يومنا هذا، التزمنا بسياسة (الأحتواء) مع جميع البلدان – مع روسيا والولايات المتحدة والصين وجميع الدول الغربية، حافظنا على علاقات مستمرة". وأوضح "بصفتي رئيسا لتركيا، لا أسمح لنفسي بالشعور بالغضب. لقد عقدت اجتماعات مع الجميع بأفضل طريقة ممكنة وسأواصل القيام بذلك لأنه مفيد لبلدنا"، موضحا "عندما تفقد بلدا واحدا، تخسر".وكان المرشح الرئاسي التركي من حزب المعارضة "تحالف الشعب" كمال كيلجدار أوغلو قد اتهم في وقت سابق، روسيا بمحاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية التركية.من جانبه، نفى الكرملين تلك الاتهامات، مشددا على أن موسكو لا تتدخل في السياسة الداخلية والعمليات الانتخابية للدول الأخرى. بينما دعا أردوغان كيلجدار أوغلو إلى "الخجل" بعد تصريحاته حول التدخل المزعوم لروسيا في الانتخابات الرئاسية.أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أمس الاثنين أنه من المقرر إجراء جولة الإعادة في 28 مايو/أيار الجاري حيث لم يحصل أي مرشح رئاسي على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات.تقدم أردوغان بنسبة 49.51 بالمئة، وحصل منافسه كمال كيلجدار أوغلو على 44.88 بالمئة، وحصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17 بالمئة.وبعد الجولة الثانية من الاقتراع بين أردوغان وكيلجدار أوغلو، سيكون المرشح الذي يحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركي المقبل، وفقا للقانون التركي.
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, روسيا, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, روسيا, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن

أردوغان يقول إنه لن يغير موقفه تجاه روسيا في حالة إعادة انتخابه

18:36 GMT 16.05.2023 (تم التحديث: 19:00 GMT 16.05.2023)
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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يتبع
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية، فإنه ينوي الحفاظ على نفس السياسة في العلاقات مع روسيا ودول أخرى كما كان من قبل.
وأضاف أردوغان في مقابلة تليفزيونية أن "سياسة الانحياز إلى دولة على حساب دولة أخرى، كما يفعلون في حزب الشعب الجمهوري، لا توجد في مبادئنا".
وتابع "حتى يومنا هذا، التزمنا بسياسة (الأحتواء) مع جميع البلدان – مع روسيا والولايات المتحدة والصين وجميع الدول الغربية، حافظنا على علاقات مستمرة".
وأوضح "بصفتي رئيسا لتركيا، لا أسمح لنفسي بالشعور بالغضب. لقد عقدت اجتماعات مع الجميع بأفضل طريقة ممكنة وسأواصل القيام بذلك لأنه مفيد لبلدنا"، موضحا "عندما تفقد بلدا واحدا، تخسر".
وكان المرشح الرئاسي التركي من حزب المعارضة "تحالف الشعب" كمال كيلجدار أوغلو قد اتهم في وقت سابق، روسيا بمحاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية التركية.
من جانبه، نفى الكرملين تلك الاتهامات، مشددا على أن موسكو لا تتدخل في السياسة الداخلية والعمليات الانتخابية للدول الأخرى.
بينما دعا أردوغان كيلجدار أوغلو إلى "الخجل" بعد تصريحاته حول التدخل المزعوم لروسيا في الانتخابات الرئاسية.
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أمس الاثنين أنه من المقرر إجراء جولة الإعادة في 28 مايو/أيار الجاري حيث لم يحصل أي مرشح رئاسي على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات.
تقدم أردوغان بنسبة 49.51 بالمئة، وحصل منافسه كمال كيلجدار أوغلو على 44.88 بالمئة، وحصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17 بالمئة.
وبعد الجولة الثانية من الاقتراع بين أردوغان وكيلجدار أوغلو، سيكون المرشح الذي يحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركي المقبل، وفقا للقانون التركي.
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