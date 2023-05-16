https://sputnikarabic.ae/20230516/السودان-الدعم-السريع-تقول-إنها-أسرت-700-جندي-من-الجيش-وقتلت-العشرات-شمالي-الخرطوم-فيديو-1077085264.html

السودان... "الدعم السريع" تقول إنها أسرت 700 جندي من الجيش وقتلت العشرات شمالي الخرطوم.. فيديو

السودان... "الدعم السريع" تقول إنها أسرت 700 جندي من الجيش وقتلت العشرات شمالي الخرطوم.. فيديو

قالت قوات "الدعم السريع" السودانية، اليوم الثلاثاء، إنها أسرت ما يزيد على 700 جندي من الجيش، وقتلت العشرات، خلال اشتباكات وقعت في مدينة بحري شمال العاصمة... 16.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-16T09:03+0000

2023-05-16T09:03+0000

2023-05-16T09:03+0000

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جاء ذلك في بيان لـ "الدعم السريع" نشرته على حسابها في موقع تويتر، على وقع استمرار المعارك مع الجيش منذ أكثر من شهر، دون أن يقود اتفاق مبدئي جرى توقيعه أخيرًا في جدة السعودية إلى تخفيف حدة التوترات.وقالت قوات الدعم السريع: "حاولت قوات الانقلابيين وفلول النظام البائد، فجر اليوم (الثلاثاء)، مباغتة ارتكازات قواتنا في منطقة شمال بحري حيث تصدت قواتنا للقوة المعتدية بجسارة وطاردتها حتى نقطة انطلاقها".وأضافت أن قواتها تمكنت من "الاستيلاء على معسكر السواقة وعدد من معسكرات شمال بحري بالكامل وأسر أكثر من 700 من قوات الانقلابيين ومقتل العشرات، وجاري حصر العتاد العسكري".ونشرت "الدعم السريع" مقطعا مصورا، تظهر فيه عربات عسكرية استولت عليها، وعشرات الجنود تقول إن قواتها تمكنت من أسرهم.ولم يعقب الجيش السوداني الذي يقول إنه يسيطر على الوضع الميداني في الخرطوم، على بيان "الدعم السريع" بشكل فوري.وتوصل وفدا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال المفاوضات، التي تستضيفها مدينة جدة السعودية، الخميس الماضي، إلى اتفاق مبدئي لحماية المدنيين في السودان من الاشتباكات المسلحة.وينص إعلان جدة، وهو الاتفاق المبدئي الأولي الموقع بين طرفي الصراع المسلح في السودان، على تعهد الطرفين بالامتناع عن أي هجمات قد تلحق الضرر بالسكان المدنيين.ويلتزم طرفا الصراع بموجب الاتفاق باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، كما يلتزمان بالسماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق الأعمال القتالية والمناطق المحاصرة، والالتزام بحماية العاملين في القطاع الصحي والمؤسسات العامة في السودان.

https://sputnikarabic.ae/20230515/الجيش-السوداني-ينفي-سقوط-ضحايا-مدنيين-في-قصف-مستشفى-شرق-النيل--1077057145.html

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أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي, الأخبار