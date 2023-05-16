https://sputnikarabic.ae/20230516/المغرب-يعلن-إنتاج-أول-سيارة-محلية-الصنع-وأخرى-تعمل-بالهيدروجين-1077083197.html

المغرب يعلن إنتاج أول سيارة محلية الصنع وأخرى تعمل بالهيدروجين

المغرب يعلن إنتاج أول سيارة محلية الصنع وأخرى تعمل بالهيدروجين

كشف المغرب النقاب عن إنتاج أول سيارة محلية الصنع وأخرى تعمل بالهيدوجين قام بتطويرها مواطن مغربي. 16.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-16T07:08+0000

2023-05-16T07:08+0000

2023-05-16T07:08+0000

أخبار العالم الآن

العالم العربي

أخبار المغرب اليوم

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102345/90/1023459031_0:0:4932:2774_1920x0_80_0_0_4835d1b07087c73dcc1c13431204897f.jpg

وترأس الملك محمد السادس، أمس الاثنين، في القصر الملكي في الرباط "حفل تقديم نموذج سيارة أول مصنع مغربي، والنموذج الأولي لمركبة تعمل بالهيدروجين، قام بتطويرها مغربي (...) ما من شأنه تعزيز علامة صنع في المغرب، وتدعيم مكانة المملكة كمنصة تنافسية لإنتاج السيارات"، وفق موقع "هسبريس" المحلي.وجرى إنتاج السيارة من قبل شركة "نيو موتورز"، وهي شركة ممولة برؤوس أموال مغربية، والنموذج الأولي لمركبة الهيدروجين يتبع لشركة NamX "نامكس"، الذي أطلق عليه اسم مركبة الهيدروجين النفعية HUV Hydrogen Utility Vehicle.وقال مدير شركة "نيو موتورز"، إن السيارة المغربية، ستكون مُتاحة في السوق ابتداء من شهر يوليو/ تموز المقبل، بسعر يتراوح ما بين 170 ألف درهم (نحو 17 ألف دولار)، 190 ألف درهم (نحو 19 ألف دولار).وأوضح أن "السيارة تعمل بالبنزين من فئة "كروس أوفر" صالحة للمناطق القروية والجبلية، وستوجه بالأساس إلى السوق المغربية، وفيما بعد إلى السوقين الأفريقية والأوروبية، على أن يتم في مرحلة مقبلة إصدار نسخة رباعية الدفع بمحرك كهربائي".وأضاف أن الاستثمار المخصص لهذه السيارة يبلغ 156 مليون درهم (15.5 مليون دولار)، تم في إطار اتفاقية وقعتها الشركة مع وزارة الصناعة عام 2019، ويمتد ذلك عشر سنوات".وإلى جانب السيارة المغربية الصنع، شهد القصر الملكي تقديم النموذج الأولي لمركبة الهيدروجين باسم "نامكس"، التي صممها فوزي النجاح، وسيتم تزويدها بالهيدروجين بواسطة خزان مركزي سيتم تعزيزه بست كبسولات قابلة للإزالة، وهو ما سيمكّن من تأمين قدرة مهمة للبطارية، وتسهيل شحن الهيدروجين في بضع دقائق.

https://sputnikarabic.ae/20230111/طالبان-تكشف-عن-أول-سيارة-محلية-الصنع-في-أفغانستان-1072177713.html

أخبار المغرب اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, الأخبار