https://sputnikarabic.ae/20230516/المفاوضات-بشأن-صفقة-الحبوب-تجري-في-الأيام-المقبلة-عبر-الإنترنت-1077101894.html

المفاوضات بشأن "صفقة الحبوب" تجري في الأيام المقبلة عبر الإنترنت

المفاوضات بشأن "صفقة الحبوب" تجري في الأيام المقبلة عبر الإنترنت

قال السفير الأوكراني في تركيا فاسيل بودنار، اليوم الثلاثاء، إن المفاوضات بشأن" صفقة الحبوب " ستعقد خلال الإنترنت في الأيام المقبلة. 16.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-16T14:25+0000

2023-05-16T14:25+0000

2023-05-16T14:25+0000

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وأضاف بودنارفي حديثة على التلفزيون الأوكراني: "المفاوضات التي تتوسط فيها تركيا والأمم المتحدة مستمرة. نتوقع أنه في الأيام المقبلة ستكون هناك مفاوضات عبر الإنترنت".ووفقا له، هناك فرص لتمديد "صفقة الحبوب".وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن المناقشات حول مصير "صفقة الحبوب" ستستأنف على المستوى الفني حتى 18 مايو/أيار.وتتضمن مبادرة "البحر الأسود" لتصدير الحبوب، التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو/ تموز 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا. يتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن.وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى أن الغرب يصدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله وليس إلى الدول المحتاجة في أفريقيا.ابتداء من 18 مارس/ آذار 2023، مددت روسيا الاتفاق لمدة 60 يوما - حتى 18 مايو، بينما تصر أوكرانيا على تمديد الصفقة لمدة 120 يوما.وتعتبر صفقة الحبوب جزءًا من حزمة اتفاقيات تتضمن عدم عرقلة الدول الغربية الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة. وأشارت موسكو إلى أن هذا الالتزام لم يتم الوفاء به بالكامل، وأن الدول الغربية ما زالت تعرقل وتقيد تصدير الحبوب الروسية إلى الدول المحتاجة لها.أقرا أيضا: الشروط الروسية لتمديد صفقة الحبوب

https://sputnikarabic.ae/20230510/بيسكوف-بشأن-مفاوضات-صفقة-الحبوب-العمل-مستمر-وموقف-روسيا-معروف-1076871912.html

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