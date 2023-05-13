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https://sputnikarabic.ae/20230513/السفيرة-الأمريكية-لدى-الأمم-المتحدة-تناقش-صفقة-الحبوب-مع-وزير-الخارجية-الأوكراني-1076975956.html
السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة تناقش صفقة الحبوب مع وزير الخارجية الأوكراني
السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة تناقش صفقة الحبوب مع وزير الخارجية الأوكراني
ناقشت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، مبادرة حبوب البحر الأسود، المعروفة باسم صفقة الحبوب، مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا... 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T05:43+0000
2023-05-13T05:43+0000
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. ووفقا للمتحدث الرسمي ومدير الاتصالات في بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيت إيفانز، فقد ناقشت السفيرة الأمريكية ووزير الخارجية الأوكراني كوليبا أهمية مبادرة حبوب البحر الأسود، "والتي كانت حاسمة في ضمان وصول الحبوب والإمدادات الغذائية إلى المحتاجين وتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية في مواجهة العراقيل الروسية"، حسب بيان لإيفانز.وقال إيفانز إنه خلال المكالمة الهاتفية يوم الجمعة، ناقش توماس جرينفيل وكوليبا أيضًا الأولويات المشتركة في الأمم المتحدة وأكد السفير الأمريكي دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا.وعقدت وفود من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة محادثات حول تمديد صفقة الحبوب في إسطنبول في الفترة من 10 إلى 11 مايو/أيار. قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، يوم الخميسن إن مبادرة حبوب البحر الأسود ستتوقف إذا لم يكن هناك اتفاق على تمديدها بحلول 18 مايو.وقال مصدر مطلع على المحادثات لوكالة سبوتنيك، يوم الجمعة، إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بعد بشأن تمديد صفقة الحبوب وستستمر المفاوضات.
https://sputnikarabic.ae/20230512/بيسكوف-لتمديد-صفقة-الحبوب-يجب-تنفيذ-الشق-الثاني-المتعلق-بروسيا-1076951672.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم

السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة تناقش صفقة الحبوب مع وزير الخارجية الأوكراني

05:43 GMT 13.05.2023
© REUTERS / POOLليندا توماس غرينفيلد المرشحة لمنصب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة
ليندا توماس غرينفيلد المرشحة لمنصب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
© REUTERS / POOL
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ناقشت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، مبادرة حبوب البحر الأسود، المعروفة باسم صفقة الحبوب، مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا خلال مكالمة هاتفية.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. ووفقا للمتحدث الرسمي ومدير الاتصالات في بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيت إيفانز، فقد ناقشت السفيرة الأمريكية ووزير الخارجية الأوكراني كوليبا أهمية مبادرة حبوب البحر الأسود، "والتي كانت حاسمة في ضمان وصول الحبوب والإمدادات الغذائية إلى المحتاجين وتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية في مواجهة العراقيل الروسية"، حسب بيان لإيفانز.
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
بيسكوف: لتمديد صفقة الحبوب يجب تنفيذ الشق الثاني المتعلق بروسيا
أمس, 12:56 GMT
وقال إيفانز إنه خلال المكالمة الهاتفية يوم الجمعة، ناقش توماس جرينفيل وكوليبا أيضًا الأولويات المشتركة في الأمم المتحدة وأكد السفير الأمريكي دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا.
وعقدت وفود من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة محادثات حول تمديد صفقة الحبوب في إسطنبول في الفترة من 10 إلى 11 مايو/أيار. قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، يوم الخميسن إن مبادرة حبوب البحر الأسود ستتوقف إذا لم يكن هناك اتفاق على تمديدها بحلول 18 مايو.

وكرر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم الجمعة، أنه من الضروري تنفيذ الجزء الثاني من صفقة الحبوب المتعلقة بروسيا من أجل تمديد مبادرة البحر الأسود.

وقال مصدر مطلع على المحادثات لوكالة سبوتنيك، يوم الجمعة، إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بعد بشأن تمديد صفقة الحبوب وستستمر المفاوضات.
الشروط الروسية لتمديد صفقة الحبوب - سبوتنيك عربي
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الشروط الروسية لتمديد صفقة الحبوب
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11 مايو, 08:13 GMT
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