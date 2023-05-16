عربي
https://sputnikarabic.ae/20230516/تعيين-نائب-رئيس-الوزراء-الأفغاني-قائما-بأعمال-رئيس-الحكومة-1077115222.html
تعيين نائب رئيس الوزراء الأفغاني قائما بأعمال رئيس الحكومة
تعيين نائب رئيس الوزراء الأفغاني قائما بأعمال رئيس الحكومة
أكد مصدر حكومي أفغاني تعيين النائب السياسي لرئيس وزراء الحكومة الأفغانية المؤقتة مولوي عبد الكبير بدلا من ملا محمد حسن أخوند الذي طلب إجازة لأسباب مرضية. 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T19:56+0000
2023-05-16T19:56+0000
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076167079_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c165f6892c54ad2f8f55d5dbceb70371.jpg
كابول - سبوتنيك. وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إنه "تم تعيين مولوي عبد الكبير في منصب قائم بأعمال رئيس الوزراء، بدلا من ملا محمد حسن لأسباب صحية".وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/ آب 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من البلاد.وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد، بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد إلى الإمارات، قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.وأعلنت طالبان في وقت سابق، أن حكومتها ستتفاعل مع المجتمع الدولي في إطار المبادئ الإسلامية.وفرضت حركة طالبان قيودا على التعليم قبل الجامعي للفتيات في البلاد، منعتهن من الالتحاق بالمدارس، وذلك بالتوازي مع تنظيم السيدات لمظاهرات نسائية بين الحين والآخر في أفغانستان، منذ سيطرة الحركة على الحكم، بهدف المطالبة بحقوق المرأة.وطالب المجتمع الدولي مرارا، طالبان باحترام حقوق المرأة، ولا سيما الحق في التعليم، وإنشاء حكومة شاملة، وعدم استخدام أراضي أفغانستان ضد الدول الأخرى، أمر بالغ الأهمية للاعتراف بالحكومة الحالية لأفغانستان.وكل هذه الإجراءات التقييدية للنساء قد أثارت بدورها المخاوف باحتمالية أن تعيد حركة طالبان إقامة نظام حكم متشدد.
https://sputnikarabic.ae/20230404/الأمم-المتحدة-طالبان-منعت-الأفغانيات-من-العمل-معنا-في-أرجاء-البلاد-1075530831.html
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076167079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_65225d1fa65209aa0ec53408ec334c70.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

تعيين نائب رئيس الوزراء الأفغاني قائما بأعمال رئيس الحكومة

19:56 GMT 16.05.2023
© AP Photo / Ebrahim Norooziمقاتل من "طالبان" أثناء خدمة الحراسة بينما يحضر الأفغان صلاة عيد الفطر في كابول أفغانستان 21 أبريل 2023
مقاتل من طالبان أثناء خدمة الحراسة بينما يحضر الأفغان صلاة عيد الفطر في كابول أفغانستان 21 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
تابعنا عبرTelegram
أكد مصدر حكومي أفغاني تعيين النائب السياسي لرئيس وزراء الحكومة الأفغانية المؤقتة مولوي عبد الكبير بدلا من ملا محمد حسن أخوند الذي طلب إجازة لأسباب مرضية.
كابول - سبوتنيك. وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إنه "تم تعيين مولوي عبد الكبير في منصب قائم بأعمال رئيس الوزراء، بدلا من ملا محمد حسن لأسباب صحية".
وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/ آب 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من البلاد.
وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد، بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد إلى الإمارات، قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.
طالبان تفرض قيود جديدة على نساء أفغانستان، فرض ارتداء البرقة الزرقاء في الأماكن العامة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
الأمم المتحدة: طالبان منعت الأفغانيات من العمل معنا في أرجاء البلاد
4 أبريل, 21:52 GMT
وأعلنت طالبان في وقت سابق، أن حكومتها ستتفاعل مع المجتمع الدولي في إطار المبادئ الإسلامية.
وفرضت حركة طالبان قيودا على التعليم قبل الجامعي للفتيات في البلاد، منعتهن من الالتحاق بالمدارس، وذلك بالتوازي مع تنظيم السيدات لمظاهرات نسائية بين الحين والآخر في أفغانستان، منذ سيطرة الحركة على الحكم، بهدف المطالبة بحقوق المرأة.
وطالب المجتمع الدولي مرارا، طالبان باحترام حقوق المرأة، ولا سيما الحق في التعليم، وإنشاء حكومة شاملة، وعدم استخدام أراضي أفغانستان ضد الدول الأخرى، أمر بالغ الأهمية للاعتراف بالحكومة الحالية لأفغانستان.
وكل هذه الإجراءات التقييدية للنساء قد أثارت بدورها المخاوف باحتمالية أن تعيد حركة طالبان إقامة نظام حكم متشدد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو13:21 GMTАртиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала