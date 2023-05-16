https://sputnikarabic.ae/20230516/رئيس-استخبارات-كييف-يصف-الجيش-الروسي-بأنه-من-أقوى-جيوش-العالم--1077111204.html
رئيس استخبارات كييف يصف الجيش الروسي بأنه من أقوى جيوش العالم
رئيس استخبارات كييف يصف الجيش الروسي بأنه من أقوى جيوش العالم
وصف رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، الجيش الروسي بأنه من أقوى الجيوش في العالم. 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T17:08+0000
2023-05-16T17:08+0000
2023-05-16T17:08+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/1c/1059255932_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_52cbd7c56ab129413ef63dd525f536fa.jpg
وقال بودانوف في مقابلة نُشرت على موقع "يوتيوب: "نحن لسنا في حالة حرب مع الجيش الثاني في العالم، ولكننا مع واحد من أقوى الجيوش في العالم لامتلاكه أحدث الآلات العسكرية التي كانت وما زالت موجودة".وأشار بودانوف أيضًا إلى أن روسيا لديها "أقوى" نظام للخدمات الخاصة.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230516/أوكرانيا-تعلن-تورطها-في-جرائم-قتل-مشاهير-روس-1077107432.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/1c/1059255932_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_adcf72b940e647838b0861498a3b359c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
رئيس استخبارات كييف يصف الجيش الروسي بأنه من أقوى جيوش العالم
تابعنا عبر
وصف رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، الجيش الروسي بأنه من أقوى الجيوش في العالم.
وقال بودانوف في مقابلة نُشرت على موقع "يوتيوب: "نحن لسنا في حالة حرب مع الجيش الثاني في العالم، ولكننا مع واحد من أقوى الجيوش في العالم لامتلاكه أحدث الآلات العسكرية التي كانت وما زالت موجودة".
وأشار بودانوف أيضًا إلى أن روسيا لديها "أقوى" نظام للخدمات الخاصة.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.