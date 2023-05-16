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"سوناطراك" الجزائرية توقع عقدا لتموين الصين بالغاز المسال
"سوناطراك" الجزائرية توقع عقدا لتموين الصين بالغاز المسال
وقعت الشركة الوطنية الجزائرية للمحروقات "سوناطراك"، والشركة الصينية "وانهوا كيميكال"، اليوم الثلاثاء، عقدا لتموين مركب البتروكيمياء "لوانهوا" بغاز البترول... 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T14:25+0000
2023-05-16T14:25+0000
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وجاء في بيان الشركة: "يتعلق العقد بتموين منتظم للسوق الأسيوي بغاز البترول المسال الجزائري".وتابع البيان: "يمثل الاتفاق تحولا مهما بالنسبة للصادرات الجزائرية من غاز البترول المسال، ويسمح أيضا بإدراج مرجع سعر غاز البترول المسال الجزائري في أكبر سوق إقليمية في العالم".وأضاف البيان: "تؤكد الشركتان، من خلال هذه الاتفاقية، رغبتهما في إقامة علاقة تجارية دائمة ومثمرة في مجال غاز البترول المسال بشكل خاص والبتروكيماويات بشكل عام"، بحسب "النهار" الجزائرية.وفي وقت سابق، أعلنت "سوناطراك"، أن قيمة صادراتها تجاوزت 60 مليار دولار خلال عام 2022، لافتة إلى زيادة الإنتاج الأولي من المحروقات بنسبة 2 % في الفترة نفسها.
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العالم العربي, الجزائر, الصين
العالم العربي, الجزائر, الصين

"سوناطراك" الجزائرية توقع عقدا لتموين الصين بالغاز المسال

14:25 GMT 16.05.2023
© AFP 2023 / Ryad Kramdiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
© AFP 2023 / Ryad Kramdi
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وقعت الشركة الوطنية الجزائرية للمحروقات "سوناطراك"، والشركة الصينية "وانهوا كيميكال"، اليوم الثلاثاء، عقدا لتموين مركب البتروكيمياء "لوانهوا" بغاز البترول المسال.
وجاء في بيان الشركة: "يتعلق العقد بتموين منتظم للسوق الأسيوي بغاز البترول المسال الجزائري".
وتابع البيان: "يمثل الاتفاق تحولا مهما بالنسبة للصادرات الجزائرية من غاز البترول المسال، ويسمح أيضا بإدراج مرجع سعر غاز البترول المسال الجزائري في أكبر سوق إقليمية في العالم".
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وأضاف البيان: "تؤكد الشركتان، من خلال هذه الاتفاقية، رغبتهما في إقامة علاقة تجارية دائمة ومثمرة في مجال غاز البترول المسال بشكل خاص والبتروكيماويات بشكل عام"، بحسب "النهار" الجزائرية.
وفي وقت سابق، أعلنت "سوناطراك"، أن قيمة صادراتها تجاوزت 60 مليار دولار خلال عام 2022، لافتة إلى زيادة الإنتاج الأولي من المحروقات بنسبة 2 % في الفترة نفسها.
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