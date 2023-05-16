https://sputnikarabic.ae/20230516/فرنسا-تصدر-مذكرة-توقيف-دولية-بحق-حاكم-مصرف-لبنان-والأخير-يعلق-1077107747.html
فرنسا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان والأخير يعلق
فرنسا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان والأخير يعلق
أصدر القضاء الفرنسي، اليوم الثلاثاء، مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، والذي أكد عزمه الطعن على القرار بدعوى عدم قانونيته. 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T15:36+0000
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بيروت - سبوتنيك. وحسب بيان صادر عن مكتب رياض سلامة، أصدرت اليوم قاضية التحقيق الفرنسية، أود بوروزي، قرارا بإصدار مذكرة توقيف دولية ضده.وأكد البيان أن "القرار يشكل خرقا لأبسط القوانين، كون القاضية لم تراع المهلة القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي بالرغم من تبلغها وتيقنها من ذلك".وأفاد البيان، بأن حاكم مصرف لبنان يعتزم "الطعن على القرار الذي يشكل مخالفة واضحة للقوانين"، حسب تعبيره.وكان سلامة قد تخلف، اليوم الثلاثاء، عن جلسة في باريس كان من المتوقع أن يوجه فيها الادعاء الفرنسي اتهامات أولية بالاحتيال وغسل الأموال.وقال محام فرنسي موكل عن سلامة إن المدعين الفرنسيين لم يلتزموا بالقواعد في استدعاء حاكم البنك المركزي اللبناني إلى فرنسا.ووفقا لمحامي سلامة، فإن "إرسال إخطار الاستدعاء قبل أقل من 10 أيام من الموعد المقرر للاستجواب لم تُحترم القواعد... ومن ثم فالاستدعاء باطل"، حسب قوله.ويجري التحقيق مع سلامة ومساعدته ماريان الحويك وشقيقه رجا في لبنان و5 دول أوروبية على الأقل للاشتباه في استيلائهم على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي، ولكن الشقيقان ينفيان ارتكاب أي مخالفة.
https://sputnikarabic.ae/20230425/محامي-الادعاء-لبنان-ملزم-بتسليم-رياض-سلامة-إذا-صدرت-بحقه-مذكرة-توقيف-دولية-1076282082.html
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لبنان, أخبار فرنسا , العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
لبنان, أخبار فرنسا , العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
فرنسا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان والأخير يعلق
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أصدر القضاء الفرنسي، اليوم الثلاثاء، مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، والذي أكد عزمه الطعن على القرار بدعوى عدم قانونيته.
بيروت - سبوتنيك. وحسب بيان صادر عن مكتب رياض سلامة، أصدرت اليوم قاضية التحقيق الفرنسية، أود بوروزي، قرارا بإصدار مذكرة توقيف دولية ضده.
وأكد البيان أن "القرار يشكل خرقا لأبسط القوانين، كون القاضية لم تراع المهلة القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي بالرغم من تبلغها وتيقنها من ذلك".
وأفاد البيان، بأن حاكم مصرف لبنان
يعتزم "الطعن على القرار الذي يشكل مخالفة واضحة للقوانين"، حسب تعبيره.
وكان سلامة قد تخلف، اليوم الثلاثاء، عن جلسة في باريس كان من المتوقع أن يوجه فيها الادعاء الفرنسي اتهامات أولية بالاحتيال وغسل الأموال.
وقال محام فرنسي موكل عن سلامة إن المدعين الفرنسيين لم يلتزموا بالقواعد في استدعاء حاكم البنك المركزي اللبناني إلى فرنسا.
ووفقا لمحامي سلامة، فإن "إرسال إخطار الاستدعاء قبل أقل من 10 أيام من الموعد المقرر للاستجواب لم تُحترم القواعد... ومن ثم فالاستدعاء باطل"، حسب قوله.
ويجري التحقيق مع سلامة ومساعدته ماريان الحويك وشقيقه رجا في لبنان
و5 دول أوروبية على الأقل للاشتباه في استيلائهم على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي، ولكن الشقيقان ينفيان ارتكاب أي مخالفة.