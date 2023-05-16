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https://sputnikarabic.ae/20230516/مجلس-النواب-الليبي-يصوت-بالأغلبية-على-إيقاف-رئيس-الحكومة-السيد-فتحي-باشاغا-1077095826.html
مجلس النواب الليبي يصوت بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة فتحي باشاغا
مجلس النواب الليبي يصوت بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة فتحي باشاغا
صوّت مجلس النواب الليبي بالأغلبية، اليوم الثلاثاء، على رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، وإحالته للتحقيق. 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T12:04+0000
2023-05-16T12:19+0000
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كما كلّف مجلس النواب الليبي، وزير المال، الدكتور أسامة حماد، بتسيير مهام رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى وزارة المال، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وأمس الاثنين، نشرت صفحة الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، على مواقع التواصل، أمس الاثنين، خطابا من فتحي باشاغا موجها إلى هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب، والذي جاء نصه: "نفيدكم بأننا قررنا تكليف علي فرج القطراني نائب رئيس مجلس الوزراء بتسيير مهام مجلس الوزراء في الحكومة، مع تفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في آذار/ مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, العالم, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, العالم, الأخبار

مجلس النواب الليبي يصوت بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة فتحي باشاغا

12:04 GMT 16.05.2023 (تم التحديث: 12:19 GMT 16.05.2023)
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIAرئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا
رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIA
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صوّت مجلس النواب الليبي بالأغلبية، اليوم الثلاثاء، على رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، وإحالته للتحقيق.
كما كلّف مجلس النواب الليبي، وزير المال، الدكتور أسامة حماد، بتسيير مهام رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى وزارة المال، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
وأمس الاثنين، نشرت صفحة الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، على مواقع التواصل، أمس الاثنين، خطابا من فتحي باشاغا موجها إلى هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب، والذي جاء نصه: "نفيدكم بأننا قررنا تكليف علي فرج القطراني نائب رئيس مجلس الوزراء بتسيير مهام مجلس الوزراء في الحكومة، مع تفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في آذار/ مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
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