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https://sputnikarabic.ae/20230412/باشاغا-باق-في-منصبي-حتى-إجراء-الانتخابات-في-ليبيا-1075821678.html
باشاغا: باق في منصبي حتى إجراء الانتخابات في ليبيا
باشاغا: باق في منصبي حتى إجراء الانتخابات في ليبيا
أكد رئيس الحكومة الليبية، المشكلة من البرلمان، فتحي باشاغا، أنه "باقٍ في منصبه إلى أن تتفق الأطراف الليبية كافة على قوانين انتخابية يُرحب بها دوليا، والبدء في... 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T11:09+0000
2023-04-12T11:09+0000
أخبار ليبيا اليوم
فتحي باشاغا
عبد الحميد الدبيبة
الأخبار
العالم العربي
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وقال باشاغا، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، إنه "في كل الأحوال سيجدد البرلمان ربما الثقة في حكومته، أو يتم الاتفاق سريعا على الانتخابات"، رافضا ما يتردد عن "تراجع فرصه بالفوز في السباق الرئاسي المنتظر، لعدم نجاح حكومته في دخول طرابلس لممارسة مهامها من هناك".واعتبر أن "مشكلة التشكيلات المسلحة في ليبيا ليست عصية على الحل، إذا توافر الدعم الدولي والإرادة السياسية"، داعيا إلى إيجاد كيانات بديلة تستوعب هذه العناصر وتؤمن مصادر رزقهم.وحذر من بعض "الخلايا الإرهابية الموجودة جنوبي البلاد"، وقال إن نشاطها "قد يتوسع قريباً في ظل توافر مصادر التمويل، التي ترتبط بعالم الجريمة العابرة للحدود كالمخدرات والهجرة غير المشروعة".وأعرب باشاغا، عن أمله في اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من الخطوات الداعمة لمبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، التي تستهدف إجراء الانتخابات نهاية العام الحالي.وفي مارس/ آذار الماضي، قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، إنه يمكن وضع خارطة طريق لإجراء الانتخابات في ليبيا، والتي لم تحدث منذ انتخاب سلطة انتقالية في البلاد تحت رعاية الأمم المتحدة في عام 2021، بحلول منتصف يونيو/ حزيران إذا تم اعتمادها يمكن إجراء الانتخابات في نهاية عام 2023.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
https://sputnikarabic.ae/20230409/المجلس-الرئاسي-في-ليبيا-حكومة-الوحدة-المؤقتة-تستهدف-خلق-بيئة-مستقرة-تمهد-للانتخابات-1075722703.html
https://sputnikarabic.ae/20230411/حوار-وكالة-سبوتنيك-مع-فتحي-باشاغا--1075771305.html
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أخبار ليبيا اليوم, فتحي باشاغا, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, فتحي باشاغا, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار, العالم العربي

باشاغا: باق في منصبي حتى إجراء الانتخابات في ليبيا

11:09 GMT 12.04.2023
© Photoالاجتماع الثاني لحكومة باشاغا في مدينة درنة شرق ليبيا
الاجتماع الثاني لحكومة باشاغا في مدينة درنة شرق ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
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أكد رئيس الحكومة الليبية، المشكلة من البرلمان، فتحي باشاغا، أنه "باقٍ في منصبه إلى أن تتفق الأطراف الليبية كافة على قوانين انتخابية يُرحب بها دوليا، والبدء في الإعلان عن مواعيد محددة للاستحقاق الانتخابي.
وقال باشاغا، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، إنه "في كل الأحوال سيجدد البرلمان ربما الثقة في حكومته، أو يتم الاتفاق سريعا على الانتخابات"، رافضا ما يتردد عن "تراجع فرصه بالفوز في السباق الرئاسي المنتظر، لعدم نجاح حكومته في دخول طرابلس لممارسة مهامها من هناك".
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
المجلس الرئاسي في ليبيا: حكومة الوحدة المؤقتة تستهدف خلق بيئة مستقرة تمهد للانتخابات
9 أبريل, 17:49 GMT
واعتبر أن "مشكلة التشكيلات المسلحة في ليبيا ليست عصية على الحل، إذا توافر الدعم الدولي والإرادة السياسية"، داعيا إلى إيجاد كيانات بديلة تستوعب هذه العناصر وتؤمن مصادر رزقهم.
وحذر من بعض "الخلايا الإرهابية الموجودة جنوبي البلاد"، وقال إن نشاطها "قد يتوسع قريباً في ظل توافر مصادر التمويل، التي ترتبط بعالم الجريمة العابرة للحدود كالمخدرات والهجرة غير المشروعة".
وأعرب باشاغا، عن أمله في اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من الخطوات الداعمة لمبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، التي تستهدف إجراء الانتخابات نهاية العام الحالي.
وفي مارس/ آذار الماضي، قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، إنه يمكن وضع خارطة طريق لإجراء الانتخابات في ليبيا، والتي لم تحدث منذ انتخاب سلطة انتقالية في البلاد تحت رعاية الأمم المتحدة في عام 2021، بحلول منتصف يونيو/ حزيران إذا تم اعتمادها يمكن إجراء الانتخابات في نهاية عام 2023.
رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشاغا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
حوار وكالة "سبوتنيك" مع فتحي باشاغا
أمس, 09:57 GMT
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
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