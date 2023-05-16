عربي
https://sputnikarabic.ae/20230516/مكتب-زيلينسكي-أوكرانيا-تفتقر-إلى-الأسلحة-لشن-هجوم-مضاد--1077115593.html
مكتب زيلينسكي: أوكرانيا تفتقر إلى الأسلحة لشن هجوم مضاد
مكتب زيلينسكي: أوكرانيا تفتقر إلى الأسلحة لشن هجوم مضاد
أكد نائب رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، إيغور غوفكفا، أن أوكرانيا تفتقر إلى الأسلحة لشن هجوم مضاد. 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T20:11+0000
2023-05-16T20:11+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501657_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ef2dff7b0166d649ad8db7cc79437428.jpg
وقال غوفكفا في مقابلة: "لسوء الحظ، فإن مستوى المعدات التي لدينا لا يزال غير كاف لشن هجوم مضاد".ووفقًا لغوفكفا، تريد كييف أن يكون الهجوم المضاد ناجحًا قدر الإمكان، وشدد على أن "النجاح سيكون تحرير جميع الأراضي المحتلة في أوكرانيا"، على حد تعبيره.في وقت سابق، قال زيلينسكي إن أوكرانيا "تحتاج إلى مزيد من الوقت" لشن هجوم مضاد، وأوضح أن أوكرانيا يمكن أن تبدأ في الهجوم الآن، لكنها "ستخسر الكثير من الناس".في وقت سابق، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال إن كييف قد تشن هجومًا مضادًا في وقت متأخر من هذا الصيف، وقال في وقت لاحق، إن الهجوم سيبدأ قريبا.وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، أن العملية كان من المقرر إجراؤها في 30 أبريل/نيسان.
https://sputnikarabic.ae/20230516/رئيس-استخبارات-كييف-يصف-الجيش-الروسي-بأنه-من-أقوى-جيوش-العالم--1077111204.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501657_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_7ab96cce9de3e402abeb60d8489457f4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

مكتب زيلينسكي: أوكرانيا تفتقر إلى الأسلحة لشن هجوم مضاد

20:11 GMT 16.05.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكد نائب رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، إيغور غوفكفا، أن أوكرانيا تفتقر إلى الأسلحة لشن هجوم مضاد.
وقال غوفكفا في مقابلة: "لسوء الحظ، فإن مستوى المعدات التي لدينا لا يزال غير كاف لشن هجوم مضاد".

وأضاف غوفكفا أن زيلينسكي ذهب في جولة أوروبية بهدف رئيسي، وهو طلب حزمة من المساعدات العسكرية الإضافية.

ووفقًا لغوفكفا، تريد كييف أن يكون الهجوم المضاد ناجحًا قدر الإمكان، وشدد على أن "النجاح سيكون تحرير جميع الأراضي المحتلة في أوكرانيا"، على حد تعبيره.
قوات الجيش الروسي في مدينة أرميناسك على حدود روسيا و أوكرانيا، 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
رئيس استخبارات كييف يصف الجيش الروسي بأنه من أقوى جيوش العالم
17:08 GMT
في وقت سابق، قال زيلينسكي إن أوكرانيا "تحتاج إلى مزيد من الوقت" لشن هجوم مضاد، وأوضح أن أوكرانيا يمكن أن تبدأ في الهجوم الآن، لكنها "ستخسر الكثير من الناس".
في وقت سابق، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال إن كييف قد تشن هجومًا مضادًا في وقت متأخر من هذا الصيف، وقال في وقت لاحق، إن الهجوم سيبدأ قريبا.
وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، أن العملية كان من المقرر إجراؤها في 30 أبريل/نيسان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو13:21 GMTАртиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала