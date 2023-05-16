https://sputnikarabic.ae/20230516/مكتب-زيلينسكي-أوكرانيا-تفتقر-إلى-الأسلحة-لشن-هجوم-مضاد--1077115593.html
مكتب زيلينسكي: أوكرانيا تفتقر إلى الأسلحة لشن هجوم مضاد
مكتب زيلينسكي: أوكرانيا تفتقر إلى الأسلحة لشن هجوم مضاد
أكد نائب رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، إيغور غوفكفا، أن أوكرانيا تفتقر إلى الأسلحة لشن هجوم مضاد. 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T20:11+0000
2023-05-16T20:11+0000
2023-05-16T20:11+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال غوفكفا في مقابلة: "لسوء الحظ، فإن مستوى المعدات التي لدينا لا يزال غير كاف لشن هجوم مضاد".ووفقًا لغوفكفا، تريد كييف أن يكون الهجوم المضاد ناجحًا قدر الإمكان، وشدد على أن "النجاح سيكون تحرير جميع الأراضي المحتلة في أوكرانيا"، على حد تعبيره.في وقت سابق، قال زيلينسكي إن أوكرانيا "تحتاج إلى مزيد من الوقت" لشن هجوم مضاد، وأوضح أن أوكرانيا يمكن أن تبدأ في الهجوم الآن، لكنها "ستخسر الكثير من الناس".في وقت سابق، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال إن كييف قد تشن هجومًا مضادًا في وقت متأخر من هذا الصيف، وقال في وقت لاحق، إن الهجوم سيبدأ قريبا.وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، أن العملية كان من المقرر إجراؤها في 30 أبريل/نيسان.
https://sputnikarabic.ae/20230516/رئيس-استخبارات-كييف-يصف-الجيش-الروسي-بأنه-من-أقوى-جيوش-العالم--1077111204.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
مكتب زيلينسكي: أوكرانيا تفتقر إلى الأسلحة لشن هجوم مضاد
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أكد نائب رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، إيغور غوفكفا، أن أوكرانيا تفتقر إلى الأسلحة لشن هجوم مضاد.
وقال غوفكفا في مقابلة: "لسوء الحظ، فإن مستوى المعدات التي لدينا لا يزال غير كاف لشن هجوم مضاد".
وأضاف غوفكفا أن زيلينسكي ذهب في جولة أوروبية بهدف رئيسي، وهو طلب حزمة من المساعدات العسكرية الإضافية.
ووفقًا لغوفكفا، تريد كييف أن يكون الهجوم المضاد ناجحًا قدر الإمكان، وشدد على أن "النجاح سيكون تحرير جميع الأراضي المحتلة في أوكرانيا"، على حد تعبيره.
في وقت سابق، قال زيلينسكي إن أوكرانيا "تحتاج إلى مزيد من الوقت" لشن هجوم مضاد، وأوضح أن أوكرانيا يمكن أن تبدأ في الهجوم الآن، لكنها "ستخسر الكثير من الناس".
في وقت سابق، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال إن كييف قد تشن هجومًا مضادًا في وقت متأخر من هذا الصيف، وقال في وقت لاحق، إن الهجوم سيبدأ قريبا.
وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، أن العملية كان من المقرر إجراؤها في 30 أبريل/نيسان.