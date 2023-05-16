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https://sputnikarabic.ae/20230516/14-طن-من-المواد-الغذائية-الأردن-يرسل-مساعدات-إلى-تركيا-لمتضرري-الزلزال-1077082056.html
"14 طن من المواد الغذائية".. الأردن يرسل مساعدات إلى تركيا لمتضرري الزلزال
"14 طن من المواد الغذائية".. الأردن يرسل مساعدات إلى تركيا لمتضرري الزلزال
أعلنت الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية، أمس الاثنين، إرسال طائرة مساعدات محملة بالمواد الغذائية لمساعدة متضرري الزلزال في تركيا. 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T03:20+0000
2023-05-16T03:20+0000
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ونقلت وكالة الأناضول، مساء أمس الاثنين، عن بيان للهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية أن الطائرة الأردنية على متنها 14 طنا من المواد الغذائية سيتم إيصالها إلى تركيا بهدف توزيعها على مستحقيها من المتضررين إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في شهر فبراير/شباط الماضي.وذكر أمين عام الهيئة الأردنية، حسين الشبلي، أن المملكة مستمرة في تزويد الأشقاء المتضررين من الزلزال المدمر بالمساعدات الإنسانية.وقال المسؤول الأردني:وأشار حسين الشبلي إلى أن الطائرة الأردنية تعد الـ14 من نوعها التي يتم إرسالها إلى تركيا منذ وقوع الزلزال في فبراير/ شباط الماضي.ويذكر أنه في 6 فبراير الماضي، ضرب زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة مناطق جنوب شرق تركيا وشمال غربي سوريا بفاصل 9 ساعات، مما أدى إلى سقوط آلاف المنازل.وشعر السكان بصدمات تحت الأرض، أعقبتها مئات الهزات الارتدادية في 11 محافظة تركية ودول مجاورة خاصة، وتجاوزت حصيلة ضحايا الكارثة 50 ألف قتيل في تركيا، و8 آلاف في سوريا.
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زلزال, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار الأردن
زلزال, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار الأردن

"14 طن من المواد الغذائية".. الأردن يرسل مساعدات إلى تركيا لمتضرري الزلزال

03:20 GMT 16.05.2023
© AFP 2023يبحث رجال الإنقاذ عن ناجين بين الأنقاض في سانليورفا التركية، 6 فبراير 2023
يبحث رجال الإنقاذ عن ناجين بين الأنقاض في سانليورفا التركية، 6 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
© AFP 2023
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أعلنت الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية، أمس الاثنين، إرسال طائرة مساعدات محملة بالمواد الغذائية لمساعدة متضرري الزلزال في تركيا.
ونقلت وكالة الأناضول، مساء أمس الاثنين، عن بيان للهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية أن الطائرة الأردنية على متنها 14 طنا من المواد الغذائية سيتم إيصالها إلى تركيا بهدف توزيعها على مستحقيها من المتضررين إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في شهر فبراير/شباط الماضي.
وذكر أمين عام الهيئة الأردنية، حسين الشبلي، أن المملكة مستمرة في تزويد الأشقاء المتضررين من الزلزال المدمر بالمساعدات الإنسانية.
وقال المسؤول الأردني:
يتم تجهيز التبرعات التي ترفد إلينا والتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على إرسالها لمستحقيها، من خلال القوات المسلحة الأردنية وسلاح الجو الملكي.
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وأشار حسين الشبلي إلى أن الطائرة الأردنية تعد الـ14 من نوعها التي يتم إرسالها إلى تركيا منذ وقوع الزلزال في فبراير/ شباط الماضي.
ويذكر أنه في 6 فبراير الماضي، ضرب زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة مناطق جنوب شرق تركيا وشمال غربي سوريا بفاصل 9 ساعات، مما أدى إلى سقوط آلاف المنازل.
وشعر السكان بصدمات تحت الأرض، أعقبتها مئات الهزات الارتدادية في 11 محافظة تركية ودول مجاورة خاصة، وتجاوزت حصيلة ضحايا الكارثة 50 ألف قتيل في تركيا، و8 آلاف في سوريا.
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