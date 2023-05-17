https://sputnikarabic.ae/20230517/البوسعيدي-لـسبوتنيك-متفائلون-في-كل-الملفات-التي-ستناقش-في-القمة-العربية-بالسعودية-1077136597.html
البوسعيدي لـ"سبوتنيك": متفائلون في كل الملفات التي ستناقش في القمة العربية بالسعودية
البوسعيدي لـ"سبوتنيك": متفائلون في كل الملفات التي ستناقش في القمة العربية بالسعودية
أبدى وزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد البوسعيدي، "تفاؤله من مخرجات الاجتماعات الثنائية التي عقدها مع وزراء خارجية عدة كان آخرها اللقاء الذي عقده مع وزير... 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T11:35+0000
2023-05-17T11:35+0000
2023-05-17T11:35+0000
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وأعرب البوسعيدي، في تصريحات خاصة لمراسل "سبوتنيك"، عن ترحيب بلاده بكافة أعمال وتحضيرات القمة العربية، ومناقشتها للأزمات التي تمر بها البلدان العربية".وأضاف: "نحن متفائلون في كل الملفات"، موضحا أن "السلطنة تجمعها علاقات جيدة ومستقرة واستراتيجية مع روسيا".ومن المقرر أن تعقد القمة في المملكة العربية السعودية، يوم التاسع عشر من الشهر الجاري.ومن المرتقب أن تشارك سوريا في أعمال قمة السعودية، بعد موافقة مجلس جامعة الدول العربية على استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في كافة اجتماعات مجلس الجامعة اعتبارا من7 مايو/ أيار الجاري، وذلك بعد تعليق عضوية سوريا منذ أكثر من 12عاما.وتلقى الرئيس السوري بشار الأسد، في وقت سابق، دعوة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في القمة العربية، التي ستعقد في مدينة جدة.
https://sputnikarabic.ae/20230517/سفير-بالجامعة-العربية-أمور-إيجابية-كثيرة-تصب-في-مصلحة-الشعب-السوري-1077131583.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سلطنة عمان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, لبنان, أخبار لبنان, سلاح روسيا, روسيا, حصري, العالم العربي
سلطنة عمان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, لبنان, أخبار لبنان, سلاح روسيا, روسيا, حصري, العالم العربي
البوسعيدي لـ"سبوتنيك": متفائلون في كل الملفات التي ستناقش في القمة العربية بالسعودية
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أبدى وزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد البوسعيدي، "تفاؤله من مخرجات الاجتماعات الثنائية التي عقدها مع وزراء خارجية عدة كان آخرها اللقاء الذي عقده مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب".
وأعرب البوسعيدي، في تصريحات خاصة لمراسل "سبوتنيك
"، عن ترحيب بلاده بكافة أعمال وتحضيرات القمة العربية، ومناقشتها للأزمات التي تمر بها البلدان العربية".
وأضاف: "نحن متفائلون في كل الملفات"، موضحا أن "السلطنة تجمعها علاقات جيدة ومستقرة واستراتيجية مع روسيا".
ومن المقرر أن تعقد القمة في المملكة العربية السعودية، يوم التاسع عشر من الشهر الجاري.
ومن المرتقب أن تشارك سوريا في أعمال قمة السعودية
، بعد موافقة مجلس جامعة الدول العربية على استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في كافة اجتماعات مجلس الجامعة اعتبارا من7 مايو/ أيار الجاري، وذلك بعد تعليق عضوية سوريا منذ أكثر من 12عاما.
وتلقى الرئيس السوري بشار الأسد، في وقت سابق، دعوة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في القمة العربية، التي ستعقد في مدينة جدة.