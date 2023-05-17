https://sputnikarabic.ae/20230517/الشرطة-القبرصية-تمنع-محاولة-اغتيال-صحفي-روسي-1077153287.html
الشرطة القبرصية تمنع محاولة اغتيال صحفي روسي
الشرطة القبرصية تمنع محاولة اغتيال صحفي روسي
تمكنت الشرطة القبرصية من إحباط محاولة اغتيال صحفي روسي لم يتم الكشف عن اسمه، وتم اعتقال شخصين مشتبه بهما في المحاولة. 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T22:11+0000
2023-05-17T22:11+0000
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وأفادت قناة التلفزيون القبرصية "ألفا"، الأربعاء، بأن "الشرطة كشفت عن خطة لاغتيال صحفي روسي يعيش في قبرص واعتقلت بالفعل شخصين مشتبه بهما".ووفقًا للتقرير الذي نشرته القناة التلفزيونية، تم تكليف رجل يبلغ من العمر 62 عامًا من أصل روسي-يهودي ومقيم بشكل دائم في بافوس بتنفيذ الجريمة، وكان الهدف اغتيال "الصحفي الروسي الذي يعيش أيضًا بشكل دائم في بافوس".وذكرت القناة: "يبدو أن رجلًا روسيًا يبلغ من العمر 56 عامًا، وصل إلى قبرص الأسبوع الماضي لتنفيذ العملية. وبعد عملية متنسقة للشرطة، تم العثور على الرجل البالغ من العمر 56 عامًا في فندق في ليماسول، حيث تم إلقاء القبض عليه. وظهر أمام محكمة ليماسول المحلية يوم السبت الماضي، التي قررت حبسه لمدة ستة أيام".وخلال التحقيق، تم تحديد هوية الرجل البالغ من العمر 62 عامًا الذي يُشتبه في تنظيم وصول الرجل البالغ من العمر 56 عامًا إلى قبرص وتنفيذ عملية القتل المستأجر.وذكرت القناة: "تم اعتقال المشتبه به في منزله في بافوس نهار السبت. وظهر أمام محكمة ليماسول المحلية أيضًا يوم الأحد، التي قررت احتجازه لمدة خمسة أيام. ويشتبه في كلا المتهمين بالتآمر لارتكاب جريمة قتل".وجاء في التقرير: "خلال التحقيق في القضية، ظهرت أدلة على خلافات شخصية ومالية بين الرجل البالغ من العمر 62 عامًا والضحية المحتملة".
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https://sputnikarabic.ae/20200729/التحقيق-متواصل-بشأن-اغتيال-الصحفيين-الروس-في-جمهورية-أفريقيا-الوسطى-1046134193.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, قبرص, أخبار قبرص, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, قبرص, أخبار قبرص, العالم
الشرطة القبرصية تمنع محاولة اغتيال صحفي روسي
22:11 GMT 17.05.2023 (تم التحديث: 22:16 GMT 17.05.2023) تابعنا عبر
تمكنت الشرطة القبرصية من إحباط محاولة اغتيال صحفي روسي لم يتم الكشف عن اسمه، وتم اعتقال شخصين مشتبه بهما في المحاولة.
وأفادت قناة التلفزيون القبرصية "ألفا"، الأربعاء، بأن "الشرطة كشفت عن خطة لاغتيال صحفي روسي يعيش في قبرص واعتقلت بالفعل شخصين مشتبه بهما".
ووفقًا للتقرير
الذي نشرته القناة التلفزيونية، تم تكليف رجل يبلغ من العمر 62 عامًا من أصل روسي-يهودي ومقيم بشكل دائم في بافوس بتنفيذ الجريمة، وكان الهدف اغتيال "الصحفي الروسي الذي يعيش أيضًا بشكل دائم في بافوس".
وذكرت القناة: "يبدو أن رجلًا روسيًا يبلغ من العمر 56 عامًا، وصل إلى قبرص الأسبوع الماضي لتنفيذ العملية. وبعد عملية متنسقة للشرطة، تم العثور على الرجل البالغ من العمر 56 عامًا في فندق في ليماسول، حيث تم إلقاء القبض عليه. وظهر أمام محكمة ليماسول المحلية يوم السبت الماضي، التي قررت حبسه لمدة ستة أيام".
وخلال التحقيق، تم تحديد هوية الرجل البالغ من العمر 62 عامًا الذي يُشتبه في تنظيم وصول الرجل البالغ من العمر 56 عامًا إلى قبرص وتنفيذ عملية القتل المستأجر.
وذكرت القناة: "تم اعتقال المشتبه به في منزله في بافوس نهار السبت. وظهر أمام محكمة ليماسول المحلية أيضًا يوم الأحد، التي قررت احتجازه لمدة خمسة أيام. ويشتبه في كلا المتهمين بالتآمر لارتكاب جريمة قتل
".
وجاء في التقرير: "خلال التحقيق في القضية، ظهرت أدلة على خلافات شخصية ومالية بين الرجل البالغ من العمر 62 عامًا والضحية المحتملة".