https://sputnikarabic.ae/20230517/العثور-على-4-أطفال-أحياء-في-غابات-كولومبيا-بعد-تحطم-طائرتهم-قبل-17-يوما-1077153956.html
العثور على 4 أطفال أحياء في غابات كولومبيا بعد تحطم طائرتهم قبل 17 يوما
العثور على 4 أطفال أحياء في غابات كولومبيا بعد تحطم طائرتهم قبل 17 يوما
أعلن الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، صباح اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الكولومبية عثرت على أربعة أطفال على قيد الحياة في أدغال منطقة كاكيتا بعد أن كانوا... 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T23:13+0000
2023-05-17T23:13+0000
2023-05-17T23:48+0000
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وكتب بيترو في تدوينة على حسابه في تويتر: "بعد عمليات البحث المكثفة التي قامت بها قواتنا المسلحة، تم العثور على أربعة أطفال على قيد الحياة الذين اختفوا بعد حادث الطائرة في غوافيار. فرحة كبيرة للبلاد".وأعلنت هيئة الطيران المدني الكولومبية أن طائرة سيسنا 206 التي كانت تحلق من أراراكوارا إلى سان خوسيه ديل غوافياري في منطقة كاكيتا في جنوب البلاد أفادت بفشل المحرك وأرسلت إشارة طوارئ في الأول من مايو/آيار.وتم العثور عليها بعد أكثر من 370 ساعة من عمليات البحث، حسبما ذكرت هيئة الطيران المدني الكولومبية. كما تم العثور على جثة الطيار على متن الطائرة، ولكن لم يكن هناك أي ركاب، بما في ذلك الأطفال الأربعة، سواء في الكابينة أو في محيط الطائرة.ووفقًا لما ذكرته صحيفة Tiempo الكولومبية، تم تحديد هويتي الطيار الثاني هيرمان مندوسا والمسافرة ماجدالينا موكوتوي، وهي أم الأطفال الأربعة الذين تم إنقاذهم في النهاية. وأعمار أطفال ماجدالينا هي 13 و9 و4 سنوات و11 شهرًا.وأفادت تقارير وسائل الإعلام المحلية، نقلاً عن مصادرها، بأنهم الآن في أمان ويتم مرافقتهم من قبل موظفي الخدمة العسكرية الطبية الكولومبية.
https://sputnikarabic.ae/20221122/مصرع-ثمانية-أشخاص-في-تحطم-طائرة-غرب-كولومبيا-1070406664.html
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العثور على 4 أطفال أحياء في غابات كولومبيا بعد تحطم طائرتهم قبل 17 يوما
23:13 GMT 17.05.2023 (تم التحديث: 23:48 GMT 17.05.2023) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، صباح اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الكولومبية عثرت على أربعة أطفال على قيد الحياة في أدغال منطقة كاكيتا بعد أن كانوا ركابًا على طائرة سيسنا 206 المحطمة، وقضوا 16 يومًا في الغابة.
وكتب بيترو في تدوينة على حسابه في تويتر: "بعد عمليات البحث المكثفة التي قامت بها قواتنا المسلحة، تم العثور على أربعة أطفال على قيد الحياة الذين اختفوا بعد حادث الطائرة في غوافيار. فرحة كبيرة للبلاد".
وأعلنت هيئة الطيران المدني الكولومبية أن طائرة سيسنا 206 التي كانت تحلق من أراراكوارا إلى سان خوسيه ديل غوافياري في منطقة كاكيتا في جنوب البلاد أفادت بفشل المحرك وأرسلت إشارة طوارئ في الأول من مايو/آيار.
22 نوفمبر 2022, 01:40 GMT
وتم العثور عليها بعد أكثر من 370 ساعة من عمليات البحث
، حسبما ذكرت هيئة الطيران المدني الكولومبية. كما تم العثور على جثة الطيار على متن الطائرة، ولكن لم يكن هناك أي ركاب، بما في ذلك الأطفال الأربعة، سواء في الكابينة أو في محيط الطائرة.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة Tiempo الكولومبية، تم تحديد هويتي الطيار الثاني هيرمان مندوسا والمسافرة ماجدالينا موكوتوي، وهي أم الأطفال الأربعة الذين تم إنقاذهم في النهاية. وأعمار أطفال ماجدالينا هي 13 و9 و4 سنوات و11 شهرًا.
وأفادت تقارير وسائل الإعلام المحلية، نقلاً عن مصادرها، بأنهم الآن في أمان ويتم مرافقتهم من قبل موظفي الخدمة العسكرية الطبية الكولومبية.