عربي
https://sputnikarabic.ae/20230517/المقداد-يؤكد-ترحيب-العرب-بالدور-السوري-وانعدام-الخلافات-حول-القضايا-المتعلقة-بسوريا---1077142007.html
المقداد يؤكد ترحيب العرب بالدور السوري وانعدام الخلافات حول القضايا المتعلقة بسوريا
المقداد يؤكد ترحيب العرب بالدور السوري وانعدام الخلافات حول القضايا المتعلقة بسوريا
أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، اليوم الأربعاء، أن العرب يرحبون بالدور السوري وأنه لا يوجد خلافات حول القضايا المتعلقة بسورية. 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T13:59+0000
2023-05-17T13:59+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0a/1076867953_0:151:3105:1897_1920x0_80_0_0_10dcfc1e3cb87ede65da1c40d8cd8567.jpg
وقال المقداد في تصريح صحفي عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري في جدة: "نعمل سوية مع أشقائنا العرب، وكل العرب يرحبون بالدور السوري وليس هناك خلافات حول القضايا المتعلقة بسورية".وتابع المقداد: "نتطلع لأن يكون الدور العربي فاعلاً في مساعدة اللاجئين السوريين بالعودة إلى بلدهم ومما لا شك فيه أن عملية إعادة الإعمار ستسهل عودة هؤلاء اللاجئين".وأضاف المقداد: "نحن ممتنون بأن كل الدول العربية موجودة في هذه القمة، وهذا إنجاز للدور الذي قامت به السعودية التي نشكرها على تحضيرها الناجح للقمة وعلى تسهيلها لكل المداولات من أجل الخروج بمواقف عربية تعكس إرادة موحدة لمواجهة تحديات المستقبل".يذكر أنه بدء الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب، اليوم، للإعداد للقمة العربية على مستوى القادة التي من المقرر انعقادها، الجمعة المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20230517/وزير-خارجية-سوريا-دمشق-لا-يمكن-أن-تغيب-عن-أي-قمة-عربية-1077140586.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0a/1076867953_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_7f60aa3d149a04971b4094b3a4963a01.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

المقداد يؤكد ترحيب العرب بالدور السوري وانعدام الخلافات حول القضايا المتعلقة بسوريا

13:59 GMT 17.05.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور اجتماع رباعي يعقده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع كل من وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في موسكو، لبحث سبل التطبيع بين دمشق وأنقرة.
 اجتماع رباعي يعقده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع كل من وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في موسكو، لبحث سبل التطبيع بين دمشق وأنقرة. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، اليوم الأربعاء، أن العرب يرحبون بالدور السوري وأنه لا يوجد خلافات حول القضايا المتعلقة بسورية.
وقال المقداد في تصريح صحفي عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري في جدة: "نعمل سوية مع أشقائنا العرب، وكل العرب يرحبون بالدور السوري وليس هناك خلافات حول القضايا المتعلقة بسورية".

وأضاف المقداد: "كافة المشاريع والقوانين المطروحة خلال الاجتماع عكست وجهات نظرنا لتجاوز الأزمة واحترام الدور الذي تقوم به سورية على المستويين الإقليمي والدولي، ومرتاحون لأجواء الاجتماعات ونرحب بأي دور عربي يحقق أهداف العمل المشترك".

فعاليات اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى للقمة العربية، في جدة بالسعودية. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
وزير خارجية سوريا: دمشق لا يمكن أن تغيب عن أي قمة عربية
13:13 GMT
وتابع المقداد: "نتطلع لأن يكون الدور العربي فاعلاً في مساعدة اللاجئين السوريين بالعودة إلى بلدهم ومما لا شك فيه أن عملية إعادة الإعمار ستسهل عودة هؤلاء اللاجئين".
وأضاف المقداد: "نحن ممتنون بأن كل الدول العربية موجودة في هذه القمة، وهذا إنجاز للدور الذي قامت به السعودية التي نشكرها على تحضيرها الناجح للقمة وعلى تسهيلها لكل المداولات من أجل الخروج بمواقف عربية تعكس إرادة موحدة لمواجهة تحديات المستقبل".
يذكر أنه بدء الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب، اليوم، للإعداد للقمة العربية على مستوى القادة التي من المقرر انعقادها، الجمعة المقبل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:37 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала