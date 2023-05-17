https://sputnikarabic.ae/20230517/المقداد-يؤكد-ترحيب-العرب-بالدور-السوري-وانعدام-الخلافات-حول-القضايا-المتعلقة-بسوريا---1077142007.html

المقداد يؤكد ترحيب العرب بالدور السوري وانعدام الخلافات حول القضايا المتعلقة بسوريا

المقداد يؤكد ترحيب العرب بالدور السوري وانعدام الخلافات حول القضايا المتعلقة بسوريا

أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، اليوم الأربعاء، أن العرب يرحبون بالدور السوري وأنه لا يوجد خلافات حول القضايا المتعلقة بسورية. 17.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-17T13:59+0000

2023-05-17T13:59+0000

2023-05-17T13:59+0000

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0a/1076867953_0:151:3105:1897_1920x0_80_0_0_10dcfc1e3cb87ede65da1c40d8cd8567.jpg

وقال المقداد في تصريح صحفي عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري في جدة: "نعمل سوية مع أشقائنا العرب، وكل العرب يرحبون بالدور السوري وليس هناك خلافات حول القضايا المتعلقة بسورية".وتابع المقداد: "نتطلع لأن يكون الدور العربي فاعلاً في مساعدة اللاجئين السوريين بالعودة إلى بلدهم ومما لا شك فيه أن عملية إعادة الإعمار ستسهل عودة هؤلاء اللاجئين".وأضاف المقداد: "نحن ممتنون بأن كل الدول العربية موجودة في هذه القمة، وهذا إنجاز للدور الذي قامت به السعودية التي نشكرها على تحضيرها الناجح للقمة وعلى تسهيلها لكل المداولات من أجل الخروج بمواقف عربية تعكس إرادة موحدة لمواجهة تحديات المستقبل".يذكر أنه بدء الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب، اليوم، للإعداد للقمة العربية على مستوى القادة التي من المقرر انعقادها، الجمعة المقبل.

https://sputnikarabic.ae/20230517/وزير-خارجية-سوريا-دمشق-لا-يمكن-أن-تغيب-عن-أي-قمة-عربية-1077140586.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, العالم العربي