https://sputnikarabic.ae/20230517/المقداد-يؤكد-ترحيب-العرب-بالدور-السوري-وانعدام-الخلافات-حول-القضايا-المتعلقة-بسوريا---1077142007.html
المقداد يؤكد ترحيب العرب بالدور السوري وانعدام الخلافات حول القضايا المتعلقة بسوريا
المقداد يؤكد ترحيب العرب بالدور السوري وانعدام الخلافات حول القضايا المتعلقة بسوريا
أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، اليوم الأربعاء، أن العرب يرحبون بالدور السوري وأنه لا يوجد خلافات حول القضايا المتعلقة بسورية. 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T13:59+0000
2023-05-17T13:59+0000
2023-05-17T13:59+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
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وقال المقداد في تصريح صحفي عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري في جدة: "نعمل سوية مع أشقائنا العرب، وكل العرب يرحبون بالدور السوري وليس هناك خلافات حول القضايا المتعلقة بسورية".وتابع المقداد: "نتطلع لأن يكون الدور العربي فاعلاً في مساعدة اللاجئين السوريين بالعودة إلى بلدهم ومما لا شك فيه أن عملية إعادة الإعمار ستسهل عودة هؤلاء اللاجئين".وأضاف المقداد: "نحن ممتنون بأن كل الدول العربية موجودة في هذه القمة، وهذا إنجاز للدور الذي قامت به السعودية التي نشكرها على تحضيرها الناجح للقمة وعلى تسهيلها لكل المداولات من أجل الخروج بمواقف عربية تعكس إرادة موحدة لمواجهة تحديات المستقبل".يذكر أنه بدء الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب، اليوم، للإعداد للقمة العربية على مستوى القادة التي من المقرر انعقادها، الجمعة المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20230517/وزير-خارجية-سوريا-دمشق-لا-يمكن-أن-تغيب-عن-أي-قمة-عربية-1077140586.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
المقداد يؤكد ترحيب العرب بالدور السوري وانعدام الخلافات حول القضايا المتعلقة بسوريا
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أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، اليوم الأربعاء، أن العرب يرحبون بالدور السوري وأنه لا يوجد خلافات حول القضايا المتعلقة بسورية.
وقال المقداد في تصريح صحفي عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري في جدة: "نعمل سوية مع أشقائنا العرب، وكل العرب يرحبون بالدور السوري وليس هناك خلافات حول القضايا المتعلقة بسورية".
وأضاف المقداد: "كافة المشاريع والقوانين المطروحة خلال الاجتماع عكست وجهات نظرنا لتجاوز الأزمة واحترام الدور الذي تقوم به سورية على المستويين الإقليمي والدولي، ومرتاحون لأجواء الاجتماعات ونرحب بأي دور عربي يحقق أهداف العمل المشترك".
وتابع المقداد: "نتطلع لأن يكون الدور العربي فاعلاً في مساعدة اللاجئين السوريين بالعودة إلى بلدهم ومما لا شك فيه أن عملية إعادة الإعمار ستسهل عودة هؤلاء اللاجئين".
وأضاف المقداد: "نحن ممتنون بأن كل الدول العربية موجودة في هذه القمة، وهذا إنجاز للدور الذي قامت به السعودية التي نشكرها على تحضيرها الناجح للقمة وعلى تسهيلها لكل المداولات من أجل الخروج بمواقف عربية تعكس إرادة موحدة لمواجهة تحديات المستقبل".
يذكر أنه بدء الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب، اليوم، للإعداد للقمة العربية
على مستوى القادة التي من المقرر انعقادها، الجمعة المقبل.