https://sputnikarabic.ae/20230517/رئيس-جنوب-أفريقيا-يعتزم-زيارة-أوكرانيا-حاملا-مبادرة-سلام-1077140867.html
رئيس جنوب أفريقيا يعتزم زيارة أوكرانيا حاملا مبادرة سلام
رئيس جنوب أفريقيا يعتزم زيارة أوكرانيا حاملا مبادرة سلام
كشفت وسائل إعلام غربية وأوكرانية، اليوم الأربعاء، اعتزام رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، زيارة أوكرانيا في المستقبل القريب. 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T13:12+0000
2023-05-17T13:12+0000
2023-05-17T13:12+0000
العالم
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وأشارت الصحف الأوروبية والأوكرانية إلى أن رئيس جنوب أفريقيا سيزور أوكرانيا على رأس يضم قادة وزعماء أفارقة لبحث مبادرة سلام لحل الصراع في أوكرانيا.وذكرت صحيفة "أوكراينسكايا برافدا" نقلا عن السكرتير الصحفي لزيلينسكي: "خلال اتصال هاتفي بين فلاديمير زيلينسكي، ورئيس جمهورية جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أعرب رامافوزا عن رغبته بزيارة أوكرانيا ضمن وفد لعدة بلدان أفريقية".وأشارت الصحيفة إلى أن زيلينسكي رحب بمبادرة السلام الأفريقية.
https://sputnikarabic.ae/20230516/جنوب-أفريقيا-روسيا-وأوكرانيا-توافقان-على-قبول-مهمة-القادة-الأفارقة-في-مبادرة-السلام-1077096668.html
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العالم
رئيس جنوب أفريقيا يعتزم زيارة أوكرانيا حاملا مبادرة سلام
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كشفت وسائل إعلام غربية وأوكرانية، اليوم الأربعاء، اعتزام رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، زيارة أوكرانيا في المستقبل القريب.
وأشارت الصحف الأوروبية والأوكرانية إلى أن رئيس جنوب أفريقيا سيزور أوكرانيا على رأس يضم قادة وزعماء أفارقة لبحث مبادرة سلام لحل الصراع في أوكرانيا.
وذكرت صحيفة "أوكراينسكايا برافدا" نقلا عن السكرتير الصحفي لزيلينسكي: "خلال اتصال هاتفي بين فلاديمير زيلينسكي، ورئيس جمهورية جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أعرب رامافوزا عن رغبته بزيارة أوكرانيا ضمن وفد لعدة بلدان أفريقية".
وأشارت الصحيفة إلى أن زيلينسكي رحب بمبادرة السلام الأفريقية.