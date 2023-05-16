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https://sputnikarabic.ae/20230516/جنوب-أفريقيا-روسيا-وأوكرانيا-توافقان-على-قبول-مهمة-القادة-الأفارقة-في-مبادرة-السلام-1077096668.html
جنوب أفريقيا: روسيا وأوكرانيا توافقان على قبول مهمة القادة الأفارقة في مبادرة السلام
جنوب أفريقيا: روسيا وأوكرانيا توافقان على قبول مهمة القادة الأفارقة في مبادرة السلام
أكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على قبول مهمة القادة الأفارقة بشأن مبادرة السلام. 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T12:45+0000
2023-05-16T12:45+0000
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وقال رامافوزا في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء السنغافوري، لي هسين لونغ: "لقد قدمت المبادرة نيابة عن زامبيا والسنغال والكونغو وأوغندا ومصر وجنوب أفريقيا، وكلا الرئيسين اللذين أتيحت لي الفرصة للتحدث إليهما، الرئيس بوتين وزيلينسكي، وافقا على استعدادهما لقبول بعثة رؤساء الدول الأفريقية في موسكو وكييف".وحدد رئيس جنوب أفريقيا أنه اتفق مع الرئيسين بوتين وزيلينسكي على بدء الاستعدادات للتفاعل بشأن هذه القضية مع القادة الأفارقة، وقد تم بالفعل إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومكتب الاتحاد الأفريقي بشأن المبادرة.وأشار رامافوزا إلى أن بعض القادة الأفارقة أعربوا عن رأي مفاده أن المنطقة بحاجة إلى تقديم مبادرة من شأنها أن تسهم في حل النزاع في أوكرانيا.أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع نظيره الجنوب أفريقي، يوم الجمعة الماضي، وأيد الرئيس الروسي فكرة مجموعة من الدول الأفريقية لمناقشة آفاق تسوية الصراع الأوكراني، وشدد الرئيس الروسي على أن موسكو لم ترفض قط العمل على المسار الدبلوماسي.
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روسيا, العالم, جنوب أفريقيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, جنوب أفريقيا, أخبار أوكرانيا

جنوب أفريقيا: روسيا وأوكرانيا توافقان على قبول مهمة القادة الأفارقة في مبادرة السلام

12:45 GMT 16.05.2023
© AP Photo / Sumaya Hishamرئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا
رئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
© AP Photo / Sumaya Hisham
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أكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على قبول مهمة القادة الأفارقة بشأن مبادرة السلام.
وقال رامافوزا في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء السنغافوري، لي هسين لونغ: "لقد قدمت المبادرة نيابة عن زامبيا والسنغال والكونغو وأوغندا ومصر وجنوب أفريقيا، وكلا الرئيسين اللذين أتيحت لي الفرصة للتحدث إليهما، الرئيس بوتين وزيلينسكي، وافقا على استعدادهما لقبول بعثة رؤساء الدول الأفريقية في موسكو وكييف".

وناقش سيريل رامافوزا هذه القضية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

وحدد رئيس جنوب أفريقيا أنه اتفق مع الرئيسين بوتين وزيلينسكي على بدء الاستعدادات للتفاعل بشأن هذه القضية مع القادة الأفارقة، وقد تم بالفعل إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومكتب الاتحاد الأفريقي بشأن المبادرة.
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وأشار رامافوزا إلى أن بعض القادة الأفارقة أعربوا عن رأي مفاده أن المنطقة بحاجة إلى تقديم مبادرة من شأنها أن تسهم في حل النزاع في أوكرانيا.
أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع نظيره الجنوب أفريقي، يوم الجمعة الماضي، وأيد الرئيس الروسي فكرة مجموعة من الدول الأفريقية لمناقشة آفاق تسوية الصراع الأوكراني، وشدد الرئيس الروسي على أن موسكو لم ترفض قط العمل على المسار الدبلوماسي.
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