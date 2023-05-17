https://sputnikarabic.ae/20230517/لافروف-لم-نر-مبادرة-الشركاء-الأفارقة-بشأن-الأزمة-في-أوكرانيا-على-الورق-1077136475.html
لافروف: لم نر مبادرة الشركاء الأفارقة بشأن الأزمة في أوكرانيا "على الورق"
لافروف: لم نر مبادرة الشركاء الأفارقة بشأن الأزمة في أوكرانيا "على الورق"
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن موسكو لم تر حتى الآن مقترحات من شركاء أمريكا اللاتينية وأفريقيا لتسوية سلمية للأزمة في أوكرانيا "على... 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T11:40+0000
2023-05-17T11:40+0000
2023-05-17T11:40+0000
روسيا
العالم
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وأضاف لافروف: "لقد استجبنا لدعوة أصدقائنا من أمريكا اللاتينية وأفريقيا بأننا مستعدون للنظر في أي من مقترحاتهم (بشأن الأزمة في أوكرانيا)، والتي تمليها رغبة صادقة في الإسهام في استقرار النظام العالمي.وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية البيلاروسي سيرغي ألينيك: "حتى الآن، على عكس جيراننا الصينيين، ليس من البرازيليين ولا من الأفارقة، ليس لدينا شيء على الورق".وأضاف لافروف: "من مصلحتنا نقل المنطق، الذي أصبح اليوم واضحا بشكل كبير للمراقبين المستقلين، إلى أكبر عدد ممكن من شركائنا في جميع القارات".وفي وقت سابق، أعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على قبول مهمة القادة الأفارقة بشأن مبادرة السلام.وقال رامافوزا في مؤتمر صحفي: "لقد قدمت المبادرة نيابة عن زامبيا والسنغال والكونغو وأوغندا ومصر وجنوب أفريقيا، وكلا الرئيسين اللذين أتيحت لي الفرصة للتحدث إليهما، الرئيس بوتين وزيلينسكي، وافقا على استعدادهما لقبول بعثة رؤساء الدول الأفريقية في موسكو وكييف".
https://sputnikarabic.ae/20230517/وزير-الخارجية-الهندي-ينتقد-تصريح-بوريل-حول-تحايل-نيودلهي-على-العقوبات-ضد-روسيا-1077132664.html
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روسيا, العالم
لافروف: لم نر مبادرة الشركاء الأفارقة بشأن الأزمة في أوكرانيا "على الورق"
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قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن موسكو لم تر حتى الآن مقترحات من شركاء أمريكا اللاتينية وأفريقيا لتسوية سلمية للأزمة في أوكرانيا "على الورق".
وأضاف لافروف: "لقد استجبنا لدعوة أصدقائنا من أمريكا اللاتينية وأفريقيا بأننا مستعدون للنظر في أي من مقترحاتهم (بشأن الأزمة في أوكرانيا)، والتي تمليها رغبة صادقة في الإسهام في استقرار النظام العالمي.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية البيلاروسي سيرغي ألينيك: "حتى الآن، على عكس جيراننا الصينيين، ليس من البرازيليين ولا من الأفارقة، ليس لدينا شيء على الورق".
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن "موسكو مستعدة لإجراء اتصالات عندما تهتم دول أمريكا اللاتينية والشركاء الأفارقة بطرح مقترحات".
وأضاف لافروف: "من مصلحتنا نقل المنطق، الذي أصبح اليوم واضحا بشكل كبير للمراقبين المستقلين، إلى أكبر عدد ممكن من شركائنا في جميع القارات".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على قبول مهمة القادة الأفارقة بشأن مبادرة السلام.
وقال رامافوزا في مؤتمر صحفي: "لقد قدمت المبادرة نيابة عن زامبيا والسنغال والكونغو وأوغندا ومصر وجنوب أفريقيا، وكلا الرئيسين اللذين أتيحت لي الفرصة للتحدث إليهما، الرئيس بوتين وزيلينسكي، وافقا على استعدادهما لقبول بعثة رؤساء الدول الأفريقية في موسكو وكييف".