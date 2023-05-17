عربي
https://sputnikarabic.ae/20230517/لافروف-لم-نر-مبادرة-الشركاء-الأفارقة-بشأن-الأزمة-في-أوكرانيا-على-الورق-1077136475.html
لافروف: لم نر مبادرة الشركاء الأفارقة بشأن الأزمة في أوكرانيا "على الورق"
لافروف: لم نر مبادرة الشركاء الأفارقة بشأن الأزمة في أوكرانيا "على الورق"
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن موسكو لم تر حتى الآن مقترحات من شركاء أمريكا اللاتينية وأفريقيا لتسوية سلمية للأزمة في أوكرانيا "على... 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T11:40+0000
2023-05-17T11:40+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/1c/1065694547_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_87634acbeeb44cd0bf5ebabf578a9fd5.jpg
وأضاف لافروف: "لقد استجبنا لدعوة أصدقائنا من أمريكا اللاتينية وأفريقيا بأننا مستعدون للنظر في أي من مقترحاتهم (بشأن الأزمة في أوكرانيا)، والتي تمليها رغبة صادقة في الإسهام في استقرار النظام العالمي.وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية البيلاروسي سيرغي ألينيك: "حتى الآن، على عكس جيراننا الصينيين، ليس من البرازيليين ولا من الأفارقة، ليس لدينا شيء على الورق".وأضاف لافروف: "من مصلحتنا نقل المنطق، الذي أصبح اليوم واضحا بشكل كبير للمراقبين المستقلين، إلى أكبر عدد ممكن من شركائنا في جميع القارات".وفي وقت سابق، أعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على قبول مهمة القادة الأفارقة بشأن مبادرة السلام.وقال رامافوزا في مؤتمر صحفي: "لقد قدمت المبادرة نيابة عن زامبيا والسنغال والكونغو وأوغندا ومصر وجنوب أفريقيا، وكلا الرئيسين اللذين أتيحت لي الفرصة للتحدث إليهما، الرئيس بوتين وزيلينسكي، وافقا على استعدادهما لقبول بعثة رؤساء الدول الأفريقية في موسكو وكييف".
https://sputnikarabic.ae/20230517/وزير-الخارجية-الهندي-ينتقد-تصريح-بوريل-حول-تحايل-نيودلهي-على-العقوبات-ضد-روسيا-1077132664.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/1c/1065694547_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7a6b2828ecb5159aa576f924fec87f3b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

لافروف: لم نر مبادرة الشركاء الأفارقة بشأن الأزمة في أوكرانيا "على الورق"

11:40 GMT 17.05.2023
© Sputnikوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اللقاء مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف في طشقند، أوزبكستان 28 يوليو 2022
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اللقاء مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف في طشقند، أوزبكستان 28 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن موسكو لم تر حتى الآن مقترحات من شركاء أمريكا اللاتينية وأفريقيا لتسوية سلمية للأزمة في أوكرانيا "على الورق".
وأضاف لافروف: "لقد استجبنا لدعوة أصدقائنا من أمريكا اللاتينية وأفريقيا بأننا مستعدون للنظر في أي من مقترحاتهم (بشأن الأزمة في أوكرانيا)، والتي تمليها رغبة صادقة في الإسهام في استقرار النظام العالمي.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية البيلاروسي سيرغي ألينيك: "حتى الآن، على عكس جيراننا الصينيين، ليس من البرازيليين ولا من الأفارقة، ليس لدينا شيء على الورق".

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن "موسكو مستعدة لإجراء اتصالات عندما تهتم دول أمريكا اللاتينية والشركاء الأفارقة بطرح مقترحات".

وأضاف لافروف: "من مصلحتنا نقل المنطق، الذي أصبح اليوم واضحا بشكل كبير للمراقبين المستقلين، إلى أكبر عدد ممكن من شركائنا في جميع القارات".
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، باريس، فرنسا 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
وزير الخارجية الهندي ينتقد تصريح بوريل حول "تحايل" نيودلهي على العقوبات ضد روسيا
10:35 GMT
وفي وقت سابق، أعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على قبول مهمة القادة الأفارقة بشأن مبادرة السلام.
وقال رامافوزا في مؤتمر صحفي: "لقد قدمت المبادرة نيابة عن زامبيا والسنغال والكونغو وأوغندا ومصر وجنوب أفريقيا، وكلا الرئيسين اللذين أتيحت لي الفرصة للتحدث إليهما، الرئيس بوتين وزيلينسكي، وافقا على استعدادهما لقبول بعثة رؤساء الدول الأفريقية في موسكو وكييف".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:37 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:18 GMTАртиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала