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https://sputnikarabic.ae/20230517/هلسينكي-روسيا-تجمد-الحسابات-المصرفية-للمكاتب-التمثيلية-الفنلندية-لديها-1077126621.html
هلسنكي: روسيا تجمد الحسابات المصرفية للمكاتب التمثيلية الفنلندية لديها
هلسنكي: روسيا تجمد الحسابات المصرفية للمكاتب التمثيلية الفنلندية لديها
قالت وزارة الخارجية الفنلندية، يوم الأربعاء، إنه تم تجميد الحسابات المصرفية للبعثات الفنلندية في روسيا، ويجري التحقيق في الوضع. 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T08:31+0000
2023-05-17T08:34+0000
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وأضافت وزارة الخارجية: "حسابات المكاتب التمثيلية الفنلندية في روسيا مجمدة ولا يمكن استخدامها. الوضع خطير، القضية قيد التحقيق".وقالت الخارجية الفنلندية لصحيفة "هيلسينجين سانومات" الفنلندية، إنه بالإضافة إلى السفارة الفنلندية في موسكو، توجد قنصلية عامة لفنلندا في سانت بطرسبورغ.وفي نيسان/أبريل الماضي، قام مكتب المحضرين القضائيين الفنلندي، بتجميد الحسابات المصرفية للمركز الروسي للعلوم والثقافة، في مصرف "نورديا".وأكدت السفارة الروسية في فنلندا، أنها على اتصال مع السلطات المحلية، للبحث في السبل الممكنة، لضمان عمل مكتب التمثيل الروسي، الذي يقوم بمهمة إنسانية مهمة، في ظل الظروف الصعبة الحالية.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه، بعد انضمام فنلندا إلى حلف الناتو، ستضطر روسيا الاتحادية إلى اتخاذ إجراءات ذات طبيعة عسكرية تقنية وغيرها، من أجل وقف التهديدات.
https://sputnikarabic.ae/20230517/الاتحاد-الأوروبي-لا-ينوي-فرض-حظر-على-واردات-الغاز-عبر-خطوط-الأنابيب-من-روسيا-1077121324.html
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فنلندا, روسيا, العالم
فنلندا, روسيا, العالم

هلسنكي: روسيا تجمد الحسابات المصرفية للمكاتب التمثيلية الفنلندية لديها

08:31 GMT 17.05.2023 (تم التحديث: 08:34 GMT 17.05.2023)
CC BY-SA 4.0 / Olaf Meister / Präsidentenpalast Helsinki (cropped photo)فنلندا
فنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
CC BY-SA 4.0 / Olaf Meister / Präsidentenpalast Helsinki (cropped photo)
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قالت وزارة الخارجية الفنلندية، يوم الأربعاء، إنه تم تجميد الحسابات المصرفية للبعثات الفنلندية في روسيا، ويجري التحقيق في الوضع.
وأضافت وزارة الخارجية: "حسابات المكاتب التمثيلية الفنلندية في روسيا مجمدة ولا يمكن استخدامها. الوضع خطير، القضية قيد التحقيق".
وقالت الخارجية الفنلندية لصحيفة "هيلسينجين سانومات" الفنلندية، إنه بالإضافة إلى السفارة الفنلندية في موسكو، توجد قنصلية عامة لفنلندا في سانت بطرسبورغ.
وفي نيسان/أبريل الماضي، قام مكتب المحضرين القضائيين الفنلندي، بتجميد الحسابات المصرفية للمركز الروسي للعلوم والثقافة، في مصرف "نورديا".
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
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07:06 GMT
وأكدت السفارة الروسية في فنلندا، أنها على اتصال مع السلطات المحلية، للبحث في السبل الممكنة، لضمان عمل مكتب التمثيل الروسي، الذي يقوم بمهمة إنسانية مهمة، في ظل الظروف الصعبة الحالية.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه، بعد انضمام فنلندا إلى حلف الناتو، ستضطر روسيا الاتحادية إلى اتخاذ إجراءات ذات طبيعة عسكرية تقنية وغيرها، من أجل وقف التهديدات.
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