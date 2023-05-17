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https://sputnikarabic.ae/20230517/وكالة-الإمارات-تتسلم-من-السلطات-الأردنية-الإرهابي-خلف-عبد-الرحمن-حميد-الرميثي-1077129617.html
وكالة: الإمارات تتسلم من السلطات الأردنية الإرهابي خلف عبد الرحمن حميد الرميثي
وكالة: الإمارات تتسلم من السلطات الأردنية الإرهابي خلف عبد الرحمن حميد الرميثي
أعلنت الإمارات العربية المتحدة، أنها "تسلمت من السلطات الأردنية الإرهابي خلف عبد الرحمن حميد الرميثي". 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T09:42+0000
2023-05-17T09:42+0000
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وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية- وام، بأن "الإمارات تسلمت من السلطات الأردنية الإرهابي خلف عبد الرحمن حميد الرميثي، الذي صدر بحقه حكم بسجنه 15 عاما، بتهمة إنشاء وتأسيس تنظيم سري يتبع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، والذي يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في دولة الإمارات".وبحسب البيان، "كانت إجراءات تسليم المذكور تمت وفقا لأمر القبض الصادر بحقه والاتفاقيات المبرمة بشأن التعاون القانوني والقضائي لمجلس وزراء الداخلية العرب المعنية بملاحقة المجرمين الفارين من العدالة الجنائية في الدول العربية".وأوضح البيان الرسمي، أنه "وفقًا لقانون الإجراءات الجزائية في دولة الإمارات، سيتم إعادة محاكمة خلف الرميثي مرة أخرى"، مؤكدا عزم الإمارات على حماية أمنها وسيادتها واستقرارها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها وأمنهم، وأنها لن تتوانى عن متابعة المطلوبين إلى عدالتها وملاحقتهم وتنفيذ الأحكام العادلة في حقهم.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الأردن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الأردن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

وكالة: الإمارات تتسلم من السلطات الأردنية الإرهابي خلف عبد الرحمن حميد الرميثي

09:42 GMT 17.05.2023
© AP Photo / Hassan Ammarعلم دولة الإمارات العربية المتحدة
علم دولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
© AP Photo / Hassan Ammar
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أعلنت الإمارات العربية المتحدة، أنها "تسلمت من السلطات الأردنية الإرهابي خلف عبد الرحمن حميد الرميثي".
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية- وام، بأن "الإمارات تسلمت من السلطات الأردنية الإرهابي خلف عبد الرحمن حميد الرميثي، الذي صدر بحقه حكم بسجنه 15 عاما، بتهمة إنشاء وتأسيس تنظيم سري يتبع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، والذي يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في دولة الإمارات".
وبحسب البيان، "كانت إجراءات تسليم المذكور تمت وفقا لأمر القبض الصادر بحقه والاتفاقيات المبرمة بشأن التعاون القانوني والقضائي لمجلس وزراء الداخلية العرب المعنية بملاحقة المجرمين الفارين من العدالة الجنائية في الدول العربية".
وأوضح البيان الرسمي، أنه "وفقًا لقانون الإجراءات الجزائية في دولة الإمارات، سيتم إعادة محاكمة خلف الرميثي مرة أخرى"، مؤكدا عزم الإمارات على حماية أمنها وسيادتها واستقرارها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها وأمنهم، وأنها لن تتوانى عن متابعة المطلوبين إلى عدالتها وملاحقتهم وتنفيذ الأحكام العادلة في حقهم.
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