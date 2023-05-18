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https://sputnikarabic.ae/20230518/إعلام-اشتعال-النيران-في-سيارة-وسط-تل-أبيب-والسلطات-الإسرائيلية-تشتبه-بتفجير-عبوة-ناسفة-1077164403.html
إعلام: اشتعال النيران في سيارة وسط تل أبيب والسلطات الإسرائيلية تشتبه بتفجير عبوة ناسفة
إعلام: اشتعال النيران في سيارة وسط تل أبيب والسلطات الإسرائيلية تشتبه بتفجير عبوة ناسفة
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، "اشتعال النيران في سيارة وسط العاصمة تل أبيب". 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T08:32+0000
2023-05-18T08:32+0000
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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في خبر عاجل لها، بأن "هناك اشتعال بالنيران في سيارة بوسط تل أبيب"، مؤكدةً أن السلطات تشتبه في أن السبب عبوة ناسفة.يأتي ذلك في وقت تشهد مدينة القدس الشرقية توترات متصاعدة واستنفارا أمنيا، استعدادًا لـ "مسيرة الأعلام" التي تنظمها جماعات إسرائيلية يمينية متطرفة، اليوم الخميس، بمناسبة ذكرى احتلال المدينة وضمها للدولة الإسرائيلية عام 1976.وتسود مخاوف في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن تؤدي المسيرة التي تشق طريقها بين الأحياء العربية في القدس الشرقية إلى مواجهات مع سكان المدينة الفلسطينيين، تعيد إلى الأذهان الاشتباكات التي جرت في مايو/أيار 2021، والتي امتدت إلى المدن المختلطة (يسكنها عرب ويهود) في إسرائيل، وقادت إلى حرب مع حركة "حماس" في قطاع غزة استمرت 11 يوما وانتهت بوساطة مصرية.وسيطرت إسرائيل على الشطر الشرقي من القدس في 7 يونيو/حزيران 1976، وتعتبر القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لها، فيما يصر الفلسطينيون على أن القدس الشرقية هي عاصمة لدولتهم المستقبلية.ومن المقرر أن يشارك آلاف الإسرائيليين في المسيرة التي تمر من باب العامود أحد أبواب البلدة القديمة في القدس الشرقية، وعبر البلدة نفسها وصولا إلى حائط البراق الذي يسميه اليهود "الحائط الغربي.
https://sputnikarabic.ae/20230513/فلسطين-تطالب-الأمم-المتحدة-بـالتدخل-الفوري-لوقف-المجازر-الإسرائيلية-في-غزة-والضفة-1076992424.html
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إيران, أخبار إيران, مجموعة السبع الكبار, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, مجموعة السبع الكبار, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

إعلام: اشتعال النيران في سيارة وسط تل أبيب والسلطات الإسرائيلية تشتبه بتفجير عبوة ناسفة

08:32 GMT 18.05.2023
© AP Photo / Ariel Schalitعملية إطلاق نار في تل أبيب، إسرائيل 7 أبريل 2022
عملية إطلاق نار في تل أبيب، إسرائيل 7 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، "اشتعال النيران في سيارة وسط العاصمة تل أبيب".
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في خبر عاجل لها، بأن "هناك اشتعال بالنيران في سيارة بوسط تل أبيب"، مؤكدةً أن السلطات تشتبه في أن السبب عبوة ناسفة.
يأتي ذلك في وقت تشهد مدينة القدس الشرقية توترات متصاعدة واستنفارا أمنيا، استعدادًا لـ "مسيرة الأعلام" التي تنظمها جماعات إسرائيلية يمينية متطرفة، اليوم الخميس، بمناسبة ذكرى احتلال المدينة وضمها للدولة الإسرائيلية عام 1976.
وتسود مخاوف في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن تؤدي المسيرة التي تشق طريقها بين الأحياء العربية في القدس الشرقية إلى مواجهات مع سكان المدينة الفلسطينيين، تعيد إلى الأذهان الاشتباكات التي جرت في مايو/أيار 2021، والتي امتدت إلى المدن المختلطة (يسكنها عرب ويهود) في إسرائيل، وقادت إلى حرب مع حركة "حماس" في قطاع غزة استمرت 11 يوما وانتهت بوساطة مصرية.
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وسيطرت إسرائيل على الشطر الشرقي من القدس في 7 يونيو/حزيران 1976، وتعتبر القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لها، فيما يصر الفلسطينيون على أن القدس الشرقية هي عاصمة لدولتهم المستقبلية.
ومن المقرر أن يشارك آلاف الإسرائيليين في المسيرة التي تمر من باب العامود أحد أبواب البلدة القديمة في القدس الشرقية، وعبر البلدة نفسها وصولا إلى حائط البراق الذي يسميه اليهود "الحائط الغربي.
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