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https://sputnikarabic.ae/20230513/قناة-عبرية-رئيسا-الأركان-والشاباك-يؤيدان-وقف-العملية-في-غزة-ونقاش-محتدم-مع-نتنياهو-1076998394.html
قناة عبرية: رئيسا الأركان و"الشاباك" يؤيدان وقف العملية في غزة ونقاش محتدم مع نتنياهو
قناة عبرية: رئيسا الأركان و"الشاباك" يؤيدان وقف العملية في غزة ونقاش محتدم مع نتنياهو
أفادت القناة "12" الإسرائيلية بأن هناك مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في غزة تقدم به الوسطاء المصريون، مشيرة إلى أن رئيسا الأركان الإسرائيلي وجهاز الأمن العام... 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T17:55+0000
2023-05-13T17:55+0000
العالم العربي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
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وقالت القناة، في تقرير لها مساء اليوم السبت: "قدمت مصر التي تحاول التوسط بين إسرائيل و"الجهاد" اقتراحا جديدا بوقف إطلاق النار".وأضافت أن "الاقتراح قيد المناقشة حاليا مع رئيس الوزراء نتنياهو حيث يجرى نقاش محتدم معه".وتابعت القناة: "خلافا للاقتراحات السابقة، يميل أمين "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة، إلى الموافقة على الاقتراح. في غضون ذلك، يعتقد رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، أنه يجب إنهاء المعركة، حيث تم تحقيق أهداف العملية".وبحسب القناة: "تقدر المؤسسة الأمنية في إسرائيل أنه في حالة عدم موافقة "الجهاد الإسلامي" على الاقتراح المصري، فإنها ستحاول مواصلة إطلاق النار حتى يوم الخميس- يوم القدس الذي تقام فيه مسيرة الأعلام، على ما يبدو، حتى تتمكن الحركة من القول إنها تمكنت من تحقيق إنجاز".وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي: "نحن لا نجري مفاوضات لوقف إطلاق النار- نحن نركز على النار الآن".وأضاف: "ومكنت أذرع المخابرات والقوات الجوية من الوصول إلى إنجاز غير مسبوق، وقطع رؤوس قادة الحركة في غضون ثوان، ومنذ ذلك الحين قُتل أيضًا من يحل محل هؤلاء القتلة".ومنذ فجر الثلاثاء الماضي، تشن إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة أطلقت عليها اسم "الدرع والسهم"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية يوم الأربعاء، إطلاق رشقات صاروخية تجاه الأراضي الإسرائيلية وسّعت خلالها دائرة النار لتصل إلى تل أبيب ومناطق أخرى وسط البلاد.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، منذ فجر الثلاثاء، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء، و6 من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من قطاع غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي في مدينة رحوفوت (وسط) وإصابة آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20230513/الجيش-الإسرائيلي-استمرار-إطلاق-الجهاد-للصواريخ-من-غزة-يسمح-لنا-بزيادة-الإنجازات-1076995534.html
https://sputnikarabic.ae/20230513/قناة-إسرائيلية-الجهاد-تريد-استمرار-إطلاق-النار-حتى-مسيرة-الأعلام-1076991591.html
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العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

قناة عبرية: رئيسا الأركان و"الشاباك" يؤيدان وقف العملية في غزة ونقاش محتدم مع نتنياهو

17:55 GMT 13.05.2023
© AP Photo / Oren Zivرئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
© AP Photo / Oren Ziv
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أفادت القناة "12" الإسرائيلية بأن هناك مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في غزة تقدم به الوسطاء المصريون، مشيرة إلى أن رئيسا الأركان الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) يؤيدان وقف العملية، وهناك نقاش محتدم مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقالت القناة، في تقرير لها مساء اليوم السبت: "قدمت مصر التي تحاول التوسط بين إسرائيل و"الجهاد" اقتراحا جديدا بوقف إطلاق النار".
وأضافت أن "الاقتراح قيد المناقشة حاليا مع رئيس الوزراء نتنياهو حيث يجرى نقاش محتدم معه".
وتابعت القناة: "خلافا للاقتراحات السابقة، يميل أمين "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة، إلى الموافقة على الاقتراح. في غضون ذلك، يعتقد رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، أنه يجب إنهاء المعركة، حيث تم تحقيق أهداف العملية".
إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل، اليوم الأربعاء، 5 مايو/ آيار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
الجيش الإسرائيلي: استمرار إطلاق "الجهاد" للصواريخ من غزة يسمح لنا "بزيادة الإنجازات"
15:48 GMT
وبحسب القناة: "تقدر المؤسسة الأمنية في إسرائيل أنه في حالة عدم موافقة "الجهاد الإسلامي" على الاقتراح المصري، فإنها ستحاول مواصلة إطلاق النار حتى يوم الخميس- يوم القدس الذي تقام فيه مسيرة الأعلام، على ما يبدو، حتى تتمكن الحركة من القول إنها تمكنت من تحقيق إنجاز".
وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي: "نحن لا نجري مفاوضات لوقف إطلاق النار- نحن نركز على النار الآن".
وأضاف: "ومكنت أذرع المخابرات والقوات الجوية من الوصول إلى إنجاز غير مسبوق، وقطع رؤوس قادة الحركة في غضون ثوان، ومنذ ذلك الحين قُتل أيضًا من يحل محل هؤلاء القتلة".
مسيرة الأعلام الإسرائيلية تجوب القدس الشرقية 29 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
قناة إسرائيلية: "الجهاد" تريد استمرار إطلاق النار حتى "مسيرة الأعلام"
13:51 GMT
ومنذ فجر الثلاثاء الماضي، تشن إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة أطلقت عليها اسم "الدرع والسهم"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية يوم الأربعاء، إطلاق رشقات صاروخية تجاه الأراضي الإسرائيلية وسّعت خلالها دائرة النار لتصل إلى تل أبيب ومناطق أخرى وسط البلاد.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، منذ فجر الثلاثاء، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء، و6 من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من قطاع غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي في مدينة رحوفوت (وسط) وإصابة آخرين.
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