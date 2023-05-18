https://sputnikarabic.ae/20230518/إيران-تدين-بشدة-بيان-مجموعة-السبع-وتدعوها-للعمل-على-تجميد-الحظر-الأمريكي-الأحادي-ضدها-1077170836.html
إيران تدين بيان مجموعة السبع وتدعوها للعمل على تجميد الحظر الأمريكي الأحادي ضدها
إيران تدين بيان مجموعة السبع وتدعوها للعمل على تجميد الحظر الأمريكي الأحادي ضدها
علقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، على بيان وزراء المال ورؤساء البنوك المركزية لمجموعة الدول السبع الكبرى في اليابان، معربةً عن إدانتها الشديدة... 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T09:26+0000
2023-05-18T09:26+0000
2023-05-18T09:26+0000
إيران
أخبار إيران
مجموعة السبع الكبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068579524_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_76be4006d94231a3bcd3546a06d1d524.jpg
ودعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، "مجموعة الدول السبع للتوقف عن ممارساتها المؤسفة المتمثلة في مرافقة واسترضاء ومسايرة الحظر الأمريكي غير القانوني الذي ينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان ضد الشعب الإيراني".وشدد كنعاني على "ضرورة أن يكون أعضاء هذه المجموعة مسؤولين أمام شعب إيران والمجتمع الدولي إزاء مثل هذه الانتهاكات الجسيمة والإجراءات ضد الأنظمة الدولية، بدلاً من المشاركة وتأكيد المواقف الأحادية وغير العادلة".وأعرب وزراء المال ورؤساء البنوك المركزية للدول الصناعية السبع في العالم، السبت الماضي، عن "قلقهم من الأخطار التي تسببها تصرفات إيران وكوريا الشمالية، وحذروا الدول الأخرى من أن أي تعامل مالي مع إيران سيعرضهم أيضا للخطر".وأكدت المجموعة، التي ضمت وزراء مال أمريكا، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وكندا، وإيطاليا، واليابان، في ختام الاجتماع الذي استمر ليوم واحد في مدينة نيغاتا في اليابان، أنها قلقة بشدة مما وصفوه "مخاطر التمويل غير المشروع لإيران".
https://sputnikarabic.ae/20210806/مجموعة-السبع-إيرن-تهدد-الأمن-الدولي-وكل-الأدلة-تشير-إلى-استهدافها-للناقلة-1049784239.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068579524_169:0:2681:1884_1920x0_80_0_0_2d53a0d23565a87a9f4030cd6c82996a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, مجموعة السبع الكبار
إيران, أخبار إيران, مجموعة السبع الكبار
إيران تدين بيان مجموعة السبع وتدعوها للعمل على تجميد الحظر الأمريكي الأحادي ضدها
تابعنا عبر
علقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، على بيان وزراء المال ورؤساء البنوك المركزية لمجموعة الدول السبع الكبرى في اليابان، معربةً عن إدانتها الشديدة للبيان الذي يوجه اتهامات وهمية لا أساس لها ضد إيران.
ودعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، "مجموعة الدول السبع للتوقف عن ممارساتها المؤسفة
المتمثلة في مرافقة واسترضاء ومسايرة الحظر الأمريكي غير القانوني الذي ينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان ضد الشعب الإيراني".
وشدد كنعاني على "ضرورة أن يكون أعضاء هذه المجموعة مسؤولين أمام شعب إيران والمجتمع الدولي إزاء مثل هذه الانتهاكات الجسيمة والإجراءات ضد الأنظمة الدولية، بدلاً من المشاركة وتأكيد المواقف الأحادية وغير العادلة".
وأعرب وزراء المال ورؤساء البنوك المركزية للدول الصناعية السبع في العالم، السبت الماضي، عن "قلقهم من الأخطار التي تسببها تصرفات إيران وكوريا الشمالية، وحذروا الدول الأخرى من أن أي تعامل مالي مع إيران سيعرضهم أيضا للخطر".
وأكدت المجموعة، التي ضمت وزراء مال أمريكا، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وكندا، وإيطاليا، واليابان، في ختام الاجتماع الذي استمر ليوم واحد في مدينة نيغاتا في اليابان، أنها قلقة بشدة مما وصفوه "مخاطر التمويل غير المشروع لإيران".