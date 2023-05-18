عربي
https://sputnikarabic.ae/20230518/إيران-تدين-بشدة-بيان-مجموعة-السبع-وتدعوها-للعمل-على-تجميد-الحظر-الأمريكي-الأحادي-ضدها-1077170836.html
إيران تدين بيان مجموعة السبع وتدعوها للعمل على تجميد الحظر الأمريكي الأحادي ضدها
إيران تدين بيان مجموعة السبع وتدعوها للعمل على تجميد الحظر الأمريكي الأحادي ضدها
علقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، على بيان وزراء المال ورؤساء البنوك المركزية لمجموعة الدول السبع الكبرى في اليابان، معربةً عن إدانتها الشديدة... 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T09:26+0000
2023-05-18T09:26+0000
إيران
أخبار إيران
مجموعة السبع الكبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068579524_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_76be4006d94231a3bcd3546a06d1d524.jpg
ودعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، "مجموعة الدول السبع للتوقف عن ممارساتها المؤسفة المتمثلة في مرافقة واسترضاء ومسايرة الحظر الأمريكي غير القانوني الذي ينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان ضد الشعب الإيراني".وشدد كنعاني على "ضرورة أن يكون أعضاء هذه المجموعة مسؤولين أمام شعب إيران والمجتمع الدولي إزاء مثل هذه الانتهاكات الجسيمة والإجراءات ضد الأنظمة الدولية، بدلاً من المشاركة وتأكيد المواقف الأحادية وغير العادلة".وأعرب وزراء المال ورؤساء البنوك المركزية للدول الصناعية السبع في العالم، السبت الماضي، عن "قلقهم من الأخطار التي تسببها تصرفات إيران وكوريا الشمالية، وحذروا الدول الأخرى من أن أي تعامل مالي مع إيران سيعرضهم أيضا للخطر".وأكدت المجموعة، التي ضمت وزراء مال أمريكا، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وكندا، وإيطاليا، واليابان، في ختام الاجتماع الذي استمر ليوم واحد في مدينة نيغاتا في اليابان، أنها قلقة بشدة مما وصفوه "مخاطر التمويل غير المشروع لإيران".
https://sputnikarabic.ae/20210806/مجموعة-السبع-إيرن-تهدد-الأمن-الدولي-وكل-الأدلة-تشير-إلى-استهدافها-للناقلة-1049784239.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068579524_169:0:2681:1884_1920x0_80_0_0_2d53a0d23565a87a9f4030cd6c82996a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, مجموعة السبع الكبار
إيران, أخبار إيران, مجموعة السبع الكبار

إيران تدين بيان مجموعة السبع وتدعوها للعمل على تجميد الحظر الأمريكي الأحادي ضدها

09:26 GMT 18.05.2023
© AFP 2023 / ATTA KENAREالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
تابعنا عبرTelegram
علقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، على بيان وزراء المال ورؤساء البنوك المركزية لمجموعة الدول السبع الكبرى في اليابان، معربةً عن إدانتها الشديدة للبيان الذي يوجه اتهامات وهمية لا أساس لها ضد إيران.
ودعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، "مجموعة الدول السبع للتوقف عن ممارساتها المؤسفة المتمثلة في مرافقة واسترضاء ومسايرة الحظر الأمريكي غير القانوني الذي ينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان ضد الشعب الإيراني".
وشدد كنعاني على "ضرورة أن يكون أعضاء هذه المجموعة مسؤولين أمام شعب إيران والمجتمع الدولي إزاء مثل هذه الانتهاكات الجسيمة والإجراءات ضد الأنظمة الدولية، بدلاً من المشاركة وتأكيد المواقف الأحادية وغير العادلة".
سفينة ميرسر ستريت - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2021
مجموعة السبع: إيران تهدد الأمن الدولي وكل الأدلة تشير إلى استهدافها للناقلة
6 أغسطس 2021, 15:37 GMT
وأعرب وزراء المال ورؤساء البنوك المركزية للدول الصناعية السبع في العالم، السبت الماضي، عن "قلقهم من الأخطار التي تسببها تصرفات إيران وكوريا الشمالية، وحذروا الدول الأخرى من أن أي تعامل مالي مع إيران سيعرضهم أيضا للخطر".
وأكدت المجموعة، التي ضمت وزراء مال أمريكا، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وكندا، وإيطاليا، واليابان، في ختام الاجتماع الذي استمر ليوم واحد في مدينة نيغاتا في اليابان، أنها قلقة بشدة مما وصفوه "مخاطر التمويل غير المشروع لإيران".
قمة مجموعة السبع: معلومات رئيسية - سبوتنيك عربي
وسائط متعددة
قمة "مجموعة السبع": معلومات رئيسية
مشاهدة
05:00 GMT
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:58 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала