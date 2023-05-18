https://sputnikarabic.ae/20230518/البيت-الأبيض-ستواصل-دول-مجموعة-السبع-الضغط-على-روسيا-1077195450.html

البيت الأبيض: ستواصل دول مجموعة السبع الضغط على روسيا

البيت الأبيض: ستواصل دول مجموعة السبع الضغط على روسيا

قال مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، أن دول مجموعة السبع تعتزم "تضييق الخناق" على روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا بنفس التصميم كما في العام الماضي. 18.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-18T20:42+0000

2023-05-18T20:42+0000

2023-05-18T20:42+0000

العالم

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/10/1074828972_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_c3caeebe7984ea2195d815fe43b3f4bf.jpg

وقال المسؤول للصحفيين: "التزامنا بمواصلة تضييق الخناق على روسيا لا يزال قويا كما كان في العام الماضي. أعتقد أن غدا ستشهد تحركات جديدة لعزل روسيا اقتصاديا وقدرتها على شن الحرب".ومن بين الإجراءات الأخرى، ذكّر المسؤول إدخال مجموعة الدول السبع سياسة تحديد السعر الهامشي للوقود الروسي.وتابع: "يضمن ذلك خصومات كبيرة تعود بالفائدة على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تشتري النفط والمنتجات البترولية".أعلنت روسيا أكثر من مرة أنها ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بممارستها على روسيا منذ عدة سنوات وما زالت تتزايد، مشيرة إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.وفي الدول الغربية نفسها، تم سماع آراء أكثر من مرة مفادها بأن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.

https://sputnikarabic.ae/20230518/البنتاغون-قدمت-أمريكا-بعض-المساعدة-في-إصلاح-باتريوت-المتضررة-في-أوكرانيا--1077194118.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا