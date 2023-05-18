https://sputnikarabic.ae/20230518/الرئيس-الإيراني-إسرائيل-عدوتنا-وليست-السعودية-1077184042.html

الرئيس الإيراني: إسرائيل عدوتنا وليست السعودية

الرئيس الإيراني: إسرائيل عدوتنا وليست السعودية

أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، أن "السعودية ليست عدوة لبلاده، ولم تنظر إليها يوما بهذه النظرة على الإطلاق". 18.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-18T13:06+0000

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وقال رئيسي، خلال استقباله رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إنه "وفقا للسياسة الخارجية المبدئية للجمهورية الإسلامية، فإن الكيان الصهيوني هو الذي يمثل العدو المشترك لكل العالم الإسلامي".وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل، توم نايدس، قال، أمس الأربعاء، إن من حق تل أبيب اتخاذ أي خطوة لحماية نفسها من إيران، لافتًا في الوقت نفسه، إلى أن تقارب طهران والرياض ليس على حساب التطبيع بين الأخيرة وإسرائيل.وأضاف نايدس في مقابلة مع قناة "I24": "عملنا على تعزيز اتفاقيات إبراهيم، وتوسيعها لأنها مهمة للولايات المتحدة والمنطقة. لم يمر يوم، دون أن أعمل على توسيعها".وأوضح نايدس أن "واشنطن مع وزارة الأمن الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي يعملان بشكل جماعي مشترك، لضمان ألا تحصل إيران على قنبلة، بالوسائل الدبلوماسية".وتعليقا على دور بكين في الاتفاق بين طهران والرياض، رأى نايدس أنه "لا يأتي على حساب الدور الأمريكي في المنطقة، ولا على حساب فرص التطبيع بين السعودية وإسرائيل".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد حذر في أبريل/ نيسان الماضي، المملكة العربية السعودية من "تبعات" إعادة علاقاتها الدبلوماسية مع إيران.وقال نتنياهو، في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي": "أولئك الذين يتعاونون مع إيران يتعاونون مع البؤس. انظروا إلى اليمن، وسوريا، والعراق"، حسب تعبيره.وعن سبب الاتفاق بين طهران والرياض، أجاب نتنياهو: "أعتقد أنه يتعلق على الأرجح بالرغبة في خفض التصعيد أو حتى إنهاء الصراع الذي طال أمده في اليمن".وأعلنت السعودية مرارا أنه يجب إقامة دولة فلسطينية، قبل إقامة علاقات دبلوماسية بين الرياض وتل أبيب.وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان: "لقد قلنا باستمرار إننا نعتقد أن التطبيع مع إسرائيل هو أمر يصب في مصلحة المنطقة إلى حد كبير".وتابع: "مع ذلك، التطبيع الحقيقي، والاستقرار الحقيقي، سيتحققان فقط من خلال منح الفلسطينيين الأمل، ومن خلال منحهم الكرامة"، مشددًا على أن ذلك "يتطلب إعطاء الفلسطينيين دولة، وتلك هي الأولوية".

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