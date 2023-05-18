https://sputnikarabic.ae/20230518/الرئيس-السوري-بشار-الأسد-يتوجه-إلى-السعودية-لحضور-القمة-العربية-1077174518.html

الرئيس السوري بشار الأسد يتوجه إلى السعودية لحضور القمة العربية

الرئيس السوري بشار الأسد يتوجه إلى السعودية لحضور القمة العربية

يتوجه الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول... 18.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-18T10:29+0000

2023-05-18T10:29+0000

2023-05-18T10:29+0000

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وأشارت الرئاسة السورية أن "الرئيس الأسد تلقى في العاشر من مايو/ أيار الجاري دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للمشاركة في القمة، ونقل الدعوة السفير نايف السديري سفير السعودية في الأردن، حسب وكالة الأنباء السورية (سانا).وحمَّل الأسد السفير السديري تحياته وشكره للمك سلمان على الدعوة، مؤكدًا أن انعقاد القمة العربية المقبلة في السعودية سيعزز العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب العربية.وبدأ، صباح اليوم، توافد رؤساء وقادة وملوك الدول العربية إلى مدينة جدة للمشاركة في القمة العربية المقرر عقدها غدا الجمعة.وأعلن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، خلال مؤتمر صحفي عقب اختتام الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية، أمس الأربعاء، أن الرئيس السوري بشار الأسد سوف يترأس وفد بلاده خلال القمة العربية.‏وقال المقداد في تصريح صحفي عقب الاجتماع التحضيري للقمة: "نعمل سوية مع أشقائنا العرب، وكل العرب يرحبون بدور سوريا وليس هناك خلافات حول القضايا المتعلقة بها".وأضاف: "مرتاحون لأجواء الاجتماعات التحضيرية، حيث ناقشنا الكثير من القضايا لأن الوضع بين الدول العربية والوضع الإقليمي والدولي يحتاج لمثل هذا النقاش للوصول إلى قرارات تخدم العمل المشترك والتضامن العربي، لمواجهة تحديات المرحلة القادمة".ورفض وزير الخارجية السوري الربط بين إعادة اللاجئين وبدء عملية الإعمار، معربًا عن ترحيب بلاده بأي دور عربي في هذا الصدد، حيث تسهل إعادة الإعمار عملية العودة.وانطلق، أمس الأربعاء، في مدينة جدة غربي السعودية اجتماع تحضيري لمجلس وزراء الخارجية العرب، للإعداد للقمة العربية على مستوى القادة المقرر انعقادها يوم الجمعة في المملكة.وأعلنت الجامعة العربية، في 7 مايو/ أيار الجاري، عودة دمشق لمقعدها في الجامعة بعد تجميد دام نحو 12 عاما، مؤكدة "على ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة نحو حلحلة الأزمة وفقا لمقاربة خطوة مقابل خطوة"، وذلك عقب حراك عربي قادته السعودية ومصر والأردن، لوضع خريطة حل للأزمة السورية.

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https://sputnikarabic.ae/20230509/الخارجية-السعودية-تقرر-استئناف-عمل-بعثتها-الدبلوماسية-في-سوريا-1076838725.html

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