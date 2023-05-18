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الرئيس العراقي يتحدث عن أهمية توطيد العلاقات مع الجامعات الدولية
الرئيس العراقي يتحدث عن أهمية توطيد العلاقات مع الجامعات الدولية
تحدث الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، عن أهمية توطيد العلاقات مع الجامعات الدولية وذلك في إطار الاهتمام بالنهوض بواقع التعليم العالي في... 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T11:57+0000
2023-05-18T11:57+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" بيانا لرئاسة الجمهورية العراقية ذكر أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، زار اليوم جامعة السليمانية برفقه وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني، ووزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق يعقوب".ولفت البيان إلى أن رشيد حضر مهرجان جامعة السليمانية الذي عقد بعد انقطاع لسنوات، وبمستوى عالٍ من التنظيم والمشاركة، حيث اطلع على نشاطات الطلبة ضمن فعاليات المهرجان التي تضمنت بحوث التخرج وفي المجالات الأكاديمية المختلفة، ومشاريع أخرى لتطبيقات عملية لما تلقاه الطلبة من دروس نظرية، كما التقى الرئيس العراقي بالكادر التدريسي والإداري للجامعة.وأكد رشيد ضرورة النهوض بواقع التعليم العالي في البلاد سيما في المجالات العلمية والأكاديمية، مؤكدا دعمه لكل ما من شأنه الارتقاء بالمستوى التعليمي في الجامعة، ومن بين ذلك توطيد العلاقات والتنسيق والتعاون مع الجامعات الدولية المعتمدة وتبادل الخبرات معها وبما يعود بالفائدة على تطوير التعليم العالي في الإقليم والعراق ككل.في السياق ذاته، أعرب رئيس وأعضاء الكادر التدريسي عن شكرهم وتقديرهم لرئيس العراق على زيارته وتوجيهاته القيمة، مؤكدين سعيهم الدائم من أجل رفع مستوى التعليم في الجامعة وتخريج كوادر شابة متميزة.
https://sputnikarabic.ae/20230518/وزير-الخارجية-العراقي-لـسبوتنيك-تجمعنا-مع-روسيا-علاقات-قوية-وقديمة-وندعم-جهود-تسوية-أزمة-أوكرانيا-1077179501.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

الرئيس العراقي يتحدث عن أهمية توطيد العلاقات مع الجامعات الدولية

11:57 GMT 18.05.2023
© AFP 2023 / ISMAEL ADNANالرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد
الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
© AFP 2023 / ISMAEL ADNAN
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تحدث الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، عن أهمية توطيد العلاقات مع الجامعات الدولية وذلك في إطار الاهتمام بالنهوض بواقع التعليم العالي في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" بيانا لرئاسة الجمهورية العراقية ذكر أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، زار اليوم جامعة السليمانية برفقه وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني، ووزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق يعقوب".
ولفت البيان إلى أن رشيد حضر مهرجان جامعة السليمانية الذي عقد بعد انقطاع لسنوات، وبمستوى عالٍ من التنظيم والمشاركة، حيث اطلع على نشاطات الطلبة ضمن فعاليات المهرجان التي تضمنت بحوث التخرج وفي المجالات الأكاديمية المختلفة، ومشاريع أخرى لتطبيقات عملية لما تلقاه الطلبة من دروس نظرية، كما التقى الرئيس العراقي بالكادر التدريسي والإداري للجامعة.
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
وزير الخارجية العراقي لـ"سبوتنيك": تجمعنا مع روسيا علاقات قوية وقديمة وندعم جهود تسوية أزمة أوكرانيا
11:49 GMT
وأكد رشيد ضرورة النهوض بواقع التعليم العالي في البلاد سيما في المجالات العلمية والأكاديمية، مؤكدا دعمه لكل ما من شأنه الارتقاء بالمستوى التعليمي في الجامعة، ومن بين ذلك توطيد العلاقات والتنسيق والتعاون مع الجامعات الدولية المعتمدة وتبادل الخبرات معها وبما يعود بالفائدة على تطوير التعليم العالي في الإقليم والعراق ككل.
في السياق ذاته، أعرب رئيس وأعضاء الكادر التدريسي عن شكرهم وتقديرهم لرئيس العراق على زيارته وتوجيهاته القيمة، مؤكدين سعيهم الدائم من أجل رفع مستوى التعليم في الجامعة وتخريج كوادر شابة متميزة.
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