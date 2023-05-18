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https://sputnikarabic.ae/20230518/برلماني-روسي-من-الأفضل-حل-النزاع-في-أوكرانيا-بدلا-من-تجميده-كما-تقترح-الولايات-المتحدة-1077189505.html
برلماني روسي: من الأفضل حل النزاع في أوكرانيا بدلا من تجميده كما تقترح الولايات المتحدة
برلماني روسي: من الأفضل حل النزاع في أوكرانيا بدلا من تجميده كما تقترح الولايات المتحدة
أكد نائب مجلس الدوما عن جمهورية شبه جزيرة القرم، ميخائيل شيريميت، أن تجميد الصراع في أوكرانيا أمر غير مقبول، وسيكون من الصواب حله "مرة واحدة وإلى الأبد". 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T15:55+0000
2023-05-18T15:55+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال شيريميت لوكالة "سبوتنيك": "لا يمكن تجميد أي نزاعات، توجد نزاعات يجب حلها، وأي صراع مجمّد هو قنبلة موقوتة ستنفجر بعد ذلك، وربما بقوة أكبر".وأشار إلى أن الدول الغربية قامت بغباء كبير عندما قررت شن العدوان على روسيا بأيدي القوميين الأوكرانيين.في وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تناقش خيارات "تجميد" طويل الأجل للنزاع الأوكراني.وتشمل تحديد الحدود المحتملة التي توافق أوكرانيا وروسيا على عدم تجاوزها.وبحسب الصحيفة، لا يجب أن تكون هذه الحدود رسمية، ويؤكد المنشور أن هذا السيناريو قد يكون الأكثر واقعية، بالنظر إلى أن أيا من الجانبين لن يعترف بالهزيمة.
https://sputnikarabic.ae/20230518/رئيس-برلمان-القرم-يحمل-أوكرانيا-المسؤولية-عن-عملية-تخريب-السكك-الحديدية-في-سيمفيروبول-1077171572.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

برلماني روسي: من الأفضل حل النزاع في أوكرانيا بدلا من تجميده كما تقترح الولايات المتحدة

15:55 GMT 18.05.2023
© Sputnik . Владимир Трефиловالنائب ميخائيل شيريميت، عضو مجلس النواب الروسي (الدوما)
النائب ميخائيل شيريميت، عضو مجلس النواب الروسي (الدوما) - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
© Sputnik . Владимир Трефилов
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أكد نائب مجلس الدوما عن جمهورية شبه جزيرة القرم، ميخائيل شيريميت، أن تجميد الصراع في أوكرانيا أمر غير مقبول، وسيكون من الصواب حله "مرة واحدة وإلى الأبد".
وقال شيريميت لوكالة "سبوتنيك": "لا يمكن تجميد أي نزاعات، توجد نزاعات يجب حلها، وأي صراع مجمّد هو قنبلة موقوتة ستنفجر بعد ذلك، وربما بقوة أكبر".

وأضاف: "لذلك، لكي تعيش أجيال عديدة في سلام وطمأنينة، يجب على أي صراع حله مرة واحدة وإلى الأبد، ويجب ألا نترك فرصًا للولايات المتحدة للسماح لهذا الصراع أو ذاك بالانفجار بناءً على أوامرهم في أكثر اللحظات غير المناسبة بالنسبة لنا".

وأشار إلى أن الدول الغربية قامت بغباء كبير عندما قررت شن العدوان على روسيا بأيدي القوميين الأوكرانيين.
منتجع يابطا في شبه جزيرة القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
رئيس برلمان القرم يحمل أوكرانيا المسؤولية عن عملية تخريب السكك الحديدية في سيمفيروبول
09:55 GMT
في وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تناقش خيارات "تجميد" طويل الأجل للنزاع الأوكراني.
وتشمل تحديد الحدود المحتملة التي توافق أوكرانيا وروسيا على عدم تجاوزها.
وبحسب الصحيفة، لا يجب أن تكون هذه الحدود رسمية، ويؤكد المنشور أن هذا السيناريو قد يكون الأكثر واقعية، بالنظر إلى أن أيا من الجانبين لن يعترف بالهزيمة.
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