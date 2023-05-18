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https://sputnikarabic.ae/20230518/بعد-إيقاف-باشاغا-هل-باتت-مهمة-تشكيل-حكومة-ليبية-جديدة-أقرب-1077184282.html
بعد إيقاف باشاغا... هل باتت مهمة تشكيل حكومة ليبية جديدة أقرب؟
بعد إيقاف باشاغا... هل باتت مهمة تشكيل حكومة ليبية جديدة أقرب؟
على مدار الفترة الماضية، طرحت الأطراف الليبية مقترح تشكيل حكومة مصغرة أكثر من مرة، دون أن يثمر الطرح عن أي خطوة حقيقية في هذا المسار. 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T13:34+0000
2023-05-18T13:34+0000
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أشار رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، إلى ضرورة تشكيل حكومة مصغرة، وذلك بعد إيقاف البرلمان لرئيس الحكومة فتحي باشاغا وإحالته للتحقيق.طرح المشري جاء بعد تأكيدات من مصادر عدة في ليبيا، أن بعض الأطراف الخارجية والداخلية تقدمت خطوات نحو تشكيل حكومة واحدة جديدة لقيادة المشهد في الفترة التي من المرتقب إجرء الانتخابات خلالها.نفي البعثةرغم حديث المصادر الليبية، سبق ونفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في ديسمبر/كانون الأول 2022، عزم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي إعلان خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة.لكن المصادر تجمع على استحالة إجراء الانتخابات في الوضعية الراهنة، ووجود حكومتين واحدة في العاصمة وأخرى في الشرق.تقول المصادر إنه حال التوافق على الأسماء الجديدة المرشحة لقيادة الحكومة، فإن أطراف خارجية غربية ستضغط على حكومة الوحدة الوطنية لتسليم السلطة، وذلك على عكس ما حدث بعد تكليف البرلمان لحكومة بقيادة باشاغا، حيث رفضت حكومة الوحدة الوطنية تسليم السلطة حتى الآن.في حديثه لـ"سبوتنيك"، قال البرلماني الليبي جبريل أوحيدة، إن هناك رغبة من الجميع في تشكيل حكومة واحدة.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الجميع يأمل في تحقيق هذه الخطوة، لكن الأوضاع على الأرض مغايرة تماما، خاصة فيما يتعلق بعملية التوافق.وكانت مصادر ليبية مطلعة أكدت لـ"سبوتنيك"، أن بعض الأسماء طرحت لتشكيل الحكومة الجديدة، في مقدمتها، عثمان عبد الجليل وزير الصحة في حكومة باشاغا، وكذلك رجل الأعمال محمد المنتصر، والذي يشار إلى أنه الأقرب لتولي المهمة.وعقب إيقاف البرلمان لرئيس الحكومة فتحي باشاغا، قبل يومين، وجّه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، انتقادًا لاذعًا إلى البرلمان الليبي، وذلك تعليقًا على تصويته بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا عن العمل وإحالته للتحقيق.وقال المشري عبر تويتر، إن مجلس النواب الليبي يستمر بعبثه السياسي، مشيرًا إلى أن قرار إيقاف رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا جرى بطريقة مريبة.ودعا المشري مجلس النواب إلى الالتفات إلى مصلحة الدولة العليا بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة على خارطة طريق واضحة تؤدي إلى الانتخابات في ظل حكومة موحدة صغيرة.من ناحيته قال حسين مفتاح المحلل السياسي الليبي، إن ما حدث في مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، هو عمل مريب، خاصة فيما يتعلق بعدم دعوة النواب للجلسة بشكل رسمي.جلسة مريبةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الجلسة التي عقدت لم يعلم النواب بجدول أعمالها في وقت سابق كما هو معمول به.وأوضح أن سحب الثقة من الحكومة يستوجب دعوة المجلس وفق جدول أعمال معلن، ونصاب قانوني لا يقل عن النصاب الذي منح الثقة للحكومة، بحيث يصبح ما جرى هو تلاعب باللائحة بحيث يتم سحب الثقة أو إيقاف باشاغا بديل سحب الثقة من الحكومة بشكل كامل".ولفت إلى أن هناك توافقات سابقة بين رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة حول تشكيل حكومة جديدة.خلال الفترة الماضية، طرحت مقترحات عدة من بينها إجراء تعديلات على حكومة الوحدة الوطنية، أو تشكيل حكومة جديدة، لكن الأطراف الليبية لم تشرع في تنفيذ أي منهما.يرى مفتاح أن المقترح الأول يتعلق بتشكيل حكومة جديدة بتوافق بين النواب والأعلى للدولة، والمقترح الثاني هو إجراء تعديلات على حكومة الدبيبة في طرابلس، للإشراف على الانتخابات، لكن كل منهما لا يمكنه حل المشهد كما ينتظر الشارع الليبي.يوضح مفتاح:" أن محصلة ما يجرى الآن على جميع المسارات هو ضرب للعملية السياسية، والتمهيد لمرحلة جديدة كما كل المراحل السابقة، بحيث تشكل حكومة جديدة لثلاث أو أربع سنوات، كما جرى خلال تولي كل الحكومات السابقة".
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط, تقارير سبوتنيك, حصري

بعد إيقاف باشاغا... هل باتت مهمة تشكيل حكومة ليبية جديدة أقرب؟

13:34 GMT 18.05.2023
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIAرئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا
رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIA
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حصري
على مدار الفترة الماضية، طرحت الأطراف الليبية مقترح تشكيل حكومة مصغرة أكثر من مرة، دون أن يثمر الطرح عن أي خطوة حقيقية في هذا المسار.
أشار رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، إلى ضرورة تشكيل حكومة مصغرة، وذلك بعد إيقاف البرلمان لرئيس الحكومة فتحي باشاغا وإحالته للتحقيق.
طرح المشري جاء بعد تأكيدات من مصادر عدة في ليبيا، أن بعض الأطراف الخارجية والداخلية تقدمت خطوات نحو تشكيل حكومة واحدة جديدة لقيادة المشهد في الفترة التي من المرتقب إجرء الانتخابات خلالها.

نفي البعثة

رغم حديث المصادر الليبية، سبق ونفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في ديسمبر/كانون الأول 2022، عزم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي إعلان خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة.
لكن المصادر تجمع على استحالة إجراء الانتخابات في الوضعية الراهنة، ووجود حكومتين واحدة في العاصمة وأخرى في الشرق.
تقول المصادر إنه حال التوافق على الأسماء الجديدة المرشحة لقيادة الحكومة، فإن أطراف خارجية غربية ستضغط على حكومة الوحدة الوطنية لتسليم السلطة، وذلك على عكس ما حدث بعد تكليف البرلمان لحكومة بقيادة باشاغا، حيث رفضت حكومة الوحدة الوطنية تسليم السلطة حتى الآن.
المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
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في حديثه لـ"سبوتنيك"، قال البرلماني الليبي جبريل أوحيدة، إن هناك رغبة من الجميع في تشكيل حكومة واحدة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الجميع يأمل في تحقيق هذه الخطوة، لكن الأوضاع على الأرض مغايرة تماما، خاصة فيما يتعلق بعملية التوافق.
وكانت مصادر ليبية مطلعة أكدت لـ"سبوتنيك"، أن بعض الأسماء طرحت لتشكيل الحكومة الجديدة، في مقدمتها، عثمان عبد الجليل وزير الصحة في حكومة باشاغا، وكذلك رجل الأعمال محمد المنتصر، والذي يشار إلى أنه الأقرب لتولي المهمة.
وعقب إيقاف البرلمان لرئيس الحكومة فتحي باشاغا، قبل يومين، وجّه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، انتقادًا لاذعًا إلى البرلمان الليبي، وذلك تعليقًا على تصويته بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا عن العمل وإحالته للتحقيق.
وقال المشري عبر تويتر، إن مجلس النواب الليبي يستمر بعبثه السياسي، مشيرًا إلى أن قرار إيقاف رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا جرى بطريقة مريبة.
ودعا المشري مجلس النواب إلى الالتفات إلى مصلحة الدولة العليا بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة على خارطة طريق واضحة تؤدي إلى الانتخابات في ظل حكومة موحدة صغيرة.
من ناحيته قال حسين مفتاح المحلل السياسي الليبي، إن ما حدث في مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، هو عمل مريب، خاصة فيما يتعلق بعدم دعوة النواب للجلسة بشكل رسمي.
انطلاق اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في سرت بحضور المبعوث الاممي لدى ليبيا السيد عبد الله باتيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
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جلسة مريبة

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الجلسة التي عقدت لم يعلم النواب بجدول أعمالها في وقت سابق كما هو معمول به.
وأوضح أن سحب الثقة من الحكومة يستوجب دعوة المجلس وفق جدول أعمال معلن، ونصاب قانوني لا يقل عن النصاب الذي منح الثقة للحكومة، بحيث يصبح ما جرى هو تلاعب باللائحة بحيث يتم سحب الثقة أو إيقاف باشاغا بديل سحب الثقة من الحكومة بشكل كامل".
ولفت إلى أن هناك توافقات سابقة بين رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة حول تشكيل حكومة جديدة.
خلال الفترة الماضية، طرحت مقترحات عدة من بينها إجراء تعديلات على حكومة الوحدة الوطنية، أو تشكيل حكومة جديدة، لكن الأطراف الليبية لم تشرع في تنفيذ أي منهما.
يرى مفتاح أن المقترح الأول يتعلق بتشكيل حكومة جديدة بتوافق بين النواب والأعلى للدولة، والمقترح الثاني هو إجراء تعديلات على حكومة الدبيبة في طرابلس، للإشراف على الانتخابات، لكن كل منهما لا يمكنه حل المشهد كما ينتظر الشارع الليبي.
يوضح مفتاح:" أن محصلة ما يجرى الآن على جميع المسارات هو ضرب للعملية السياسية، والتمهيد لمرحلة جديدة كما كل المراحل السابقة، بحيث تشكل حكومة جديدة لثلاث أو أربع سنوات، كما جرى خلال تولي كل الحكومات السابقة".
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