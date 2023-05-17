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https://sputnikarabic.ae/20230517/المبعوث-الأممي-لا-عائق-يمنع-إجراء-الانتخابات-المقبلة-في-ليبيا-1077131361.html
المبعوث الأممي: لا عائق يمنع إجراء الانتخابات المقبلة في ليبيا
المبعوث الأممي: لا عائق يمنع إجراء الانتخابات المقبلة في ليبيا
أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، أن "إجراء الانتخابات مرهون بتوافق جميع الأطراف"، مشيرًا إلى أنه "لا يرى أي سبب يمنع إجراء الانتخابات المقبلة". 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T10:06+0000
2023-05-17T10:06+0000
أخبار ليبيا اليوم
فتحي باشاغا
عبد الحميد الدبيبة
منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي
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وشدد باتيلي، في تصريحات مع قناة "العربية"، على "ضرورة إشراك جميع الأطراف بمن فيهم قادة الأمن بالانتخابات الليبية"، رافضًا أي استثناءات في إشارة لإمكانية ترشح سيف الإسلام القذافي.وقال المبعوث الأممي إن "الظروف مواتية لإجراء الانتخابات الليبية نهاية هذا العام كونها السبيل الوحيد لجلب الاستقرار والأمن للبلاد"، مؤكدا أن "توحيد السلطة داخل البلاد مرتبط بإرادة السياسيين".يأتي ذلك في وقت صوّت مجلس النواب الليبي بالأغلبية، أمس الثلاثاء، على إقالة رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، وإحالته للتحقيق.كما كلّف مجلس النواب الليبي، وزير المال، الدكتور أسامة حماد، بتسيير مهام رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى وزارة المال، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة كانت برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في آذار/ مارس الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
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أخبار ليبيا اليوم, فتحي باشاغا, عبد الحميد الدبيبة, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, فتحي باشاغا, عبد الحميد الدبيبة, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي

المبعوث الأممي: لا عائق يمنع إجراء الانتخابات المقبلة في ليبيا

10:06 GMT 17.05.2023
© AFP 2023 / SEYLLOU DIALLOالمبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي
المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
© AFP 2023 / SEYLLOU DIALLO
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أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، أن "إجراء الانتخابات مرهون بتوافق جميع الأطراف"، مشيرًا إلى أنه "لا يرى أي سبب يمنع إجراء الانتخابات المقبلة".
وشدد باتيلي، في تصريحات مع قناة "العربية"، على "ضرورة إشراك جميع الأطراف بمن فيهم قادة الأمن بالانتخابات الليبية"، رافضًا أي استثناءات في إشارة لإمكانية ترشح سيف الإسلام القذافي.
وقال المبعوث الأممي إن "الظروف مواتية لإجراء الانتخابات الليبية نهاية هذا العام كونها السبيل الوحيد لجلب الاستقرار والأمن للبلاد"، مؤكدا أن "توحيد السلطة داخل البلاد مرتبط بإرادة السياسيين".
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يأتي ذلك في وقت صوّت مجلس النواب الليبي بالأغلبية، أمس الثلاثاء، على إقالة رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، وإحالته للتحقيق.
كما كلّف مجلس النواب الليبي، وزير المال، الدكتور أسامة حماد، بتسيير مهام رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى وزارة المال، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
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وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة كانت برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في آذار/ مارس الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
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