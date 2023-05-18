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https://sputnikarabic.ae/20230518/بيلاروسيا-قد-تلجأ-لسحب-طلب-عضويتها-في-مجلس-أوروبا-1077158860.html
بيلاروسيا قد تلجأ لسحب طلب عضويتها في مجلس أوروبا
بيلاروسيا قد تلجأ لسحب طلب عضويتها في مجلس أوروبا
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية البيلاروسية أناتولي غلاز، اليوم الخميس، أن بلاده قد تسحب طلبها لعضوية مجلس أوروبا. 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T07:56+0000
2023-05-18T07:56+0000
العالم
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وذكرت وكالة "بيلتا" البلاروسية نقلا عن غلاز، قوله: "إذا واصل مجلس أوروبا والغرب مساره المدمر تجاه الدولة البيلاروسية، فسوف تسحب جمهورية بيلاروس طلبها للانضمام إلى هذا الهيكل وتواصل مراجعة الصيغ المتبقية للعلاقات مع مجلس أوروبا".وخرجت روسيا من الاتفاقات الدولية المبرمة مع مجلس أوروبا، وذلك بسبب العلاقات المتوترة بين روسيا والمنظومة الغربية، التي اتخذت حزمة واسعة من العقوبات ضد روسيا.
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بيلاروسيا قد تلجأ لسحب طلب عضويتها في مجلس أوروبا

07:56 GMT 18.05.2023
© flickr.com / Dominique edte / ستراسبورغ / مجلس أوروبا
ستراسبورغ / مجلس أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
© flickr.com / Dominique edte /
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صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية البيلاروسية أناتولي غلاز، اليوم الخميس، أن بلاده قد تسحب طلبها لعضوية مجلس أوروبا.
وذكرت وكالة "بيلتا" البلاروسية نقلا عن غلاز، قوله: "إذا واصل مجلس أوروبا والغرب مساره المدمر تجاه الدولة البيلاروسية، فسوف تسحب جمهورية بيلاروس طلبها للانضمام إلى هذا الهيكل وتواصل مراجعة الصيغ المتبقية للعلاقات مع مجلس أوروبا".
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وخرجت روسيا من الاتفاقات الدولية المبرمة مع مجلس أوروبا، وذلك بسبب العلاقات المتوترة بين روسيا والمنظومة الغربية، التي اتخذت حزمة واسعة من العقوبات ضد روسيا.
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