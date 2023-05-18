عربي
https://sputnikarabic.ae/20230518/رئيس-المجلس-الوطني-الفلسطيني-مسيرة-الأعلام-تمثل-صفعة-على-وجه-المجتمع-الدولي-1077157592.html
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: "مسيرة الأعلام" تمثل صفعة على وجه المجتمع الدولي
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: "مسيرة الأعلام" تمثل صفعة على وجه المجتمع الدولي
قال روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني إن "المسؤول عن تداعيات مسيرة الأعلام الاستفزازية هي حكومة الاحتلال الإسرائيلي". 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T07:05+0000
2023-05-18T07:05+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
آخر أخبار القدس الأن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1d/1062870970_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_52591314df09419b56b6b9767bbf5d06.jpg
ووصف فتوح ما تتخذه الحكومة الإسرائيلية من إجراءات ضد الفلسطينيين في مدينة القدس بـ "العنصرية"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس.وتابع: "حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متطرفة وتتحمل المسؤولية كاملة عن تداعيات مسيرة الأعلام".ولفت روحي فتوح إلى أن "نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لحاخامات ووزراء مجرمين من حكومته لقيادة هذه المسيرة، التي تمثل صفعة في وجه المجتمع الدولي".وقال فتوح إن "مسيرة الأعلام تمثل إحدى الأدوات العنصرية التي تستخدمها حكومة اليمين الفاشي في إسرائيل ضد الفلسطينيين لطردهم من القدس وباقي أراضي الـ 48 كجزء من مخطط تهويد المدن الفلسطينية".وتصاعدت حدة التوتر في مدينة القدس الشرقية، التي تشهد استنفارا أمنيا، استعدادا لـ"مسيرة الأعلام" التي تنظمها جماعات إسرائيلية يمينية متطرفة، اليوم الخميس، بمناسبة ذكرى احتلال المدينة وضمها للدولة العبرية عام 1967.يذكر أن إسرائيل سيطرت على الشطر الشرقي من القدس في 7 يونيو/ حزيران 1967 وتعتبر القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لها، بينما يصر الفلسطينيون على أن القدس الشرقية هي عاصمة لدولتهم المستقبلية.ومن المقرر أن تمر "مسيرة الأعلام" من باب العامود أحد أبواب البلدة القديمة في القدس الشرقية، وعبر البلدة نفسها وصولا إلى حائط البراق الذي يسميه اليهود "الحائط الغربي"، وذلك بمشاركة آلاف الإسرائيليين.
https://sputnikarabic.ae/20230517/الرئاسة-الفلسطينية-إصرار-إسرائيل-على-تنظيم-مسيرة-الأعلام-تقود-إلى-التوتر-وتفجير-الأوضاع-1077137320.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1d/1062870970_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6c00c30b2d76a8b3a2db4887f2b4b2c7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: "مسيرة الأعلام" تمثل صفعة على وجه المجتمع الدولي

07:05 GMT 18.05.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatمسيرة الأعلام الإسرائيلية تجوب القدس الشرقية 29 مايو 2022
مسيرة الأعلام الإسرائيلية تجوب القدس الشرقية 29 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبرTelegram
قال روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني إن "المسؤول عن تداعيات مسيرة الأعلام الاستفزازية هي حكومة الاحتلال الإسرائيلي".
ووصف فتوح ما تتخذه الحكومة الإسرائيلية من إجراءات ضد الفلسطينيين في مدينة القدس بـ "العنصرية"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس.
وتابع: "حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متطرفة وتتحمل المسؤولية كاملة عن تداعيات مسيرة الأعلام".
وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: "توعد نتنياهو بالاغتيال والقتل لكل من يحاول التشويش على مسيرة الأعلام أو اعتراضها يمثل تهديدات وقحة من مسؤول فاشي".
ولفت روحي فتوح إلى أن "نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لحاخامات ووزراء مجرمين من حكومته لقيادة هذه المسيرة، التي تمثل صفعة في وجه المجتمع الدولي".
وقال فتوح إن "مسيرة الأعلام تمثل إحدى الأدوات العنصرية التي تستخدمها حكومة اليمين الفاشي في إسرائيل ضد الفلسطينيين لطردهم من القدس وباقي أراضي الـ 48 كجزء من مخطط تهويد المدن الفلسطينية".
نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
الرئاسة الفلسطينية: إصرار إسرائيل على تنظيم "مسيرة الأعلام" تقود إلى التوتر وتفجير الأوضاع
أمس, 11:55 GMT
وتصاعدت حدة التوتر في مدينة القدس الشرقية، التي تشهد استنفارا أمنيا، استعدادا لـ"مسيرة الأعلام" التي تنظمها جماعات إسرائيلية يمينية متطرفة، اليوم الخميس، بمناسبة ذكرى احتلال المدينة وضمها للدولة العبرية عام 1967.
يذكر أن إسرائيل سيطرت على الشطر الشرقي من القدس في 7 يونيو/ حزيران 1967 وتعتبر القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لها، بينما يصر الفلسطينيون على أن القدس الشرقية هي عاصمة لدولتهم المستقبلية.
ومن المقرر أن تمر "مسيرة الأعلام" من باب العامود أحد أبواب البلدة القديمة في القدس الشرقية، وعبر البلدة نفسها وصولا إلى حائط البراق الذي يسميه اليهود "الحائط الغربي"، وذلك بمشاركة آلاف الإسرائيليين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:58 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала