https://sputnikarabic.ae/20230513/قناة-إسرائيلية-الجهاد-تريد-استمرار-إطلاق-النار-حتى-مسيرة-الأعلام-1076991591.html

قناة إسرائيلية: "الجهاد" تريد استمرار إطلاق النار حتى "مسيرة الأعلام"

قناة إسرائيلية: "الجهاد" تريد استمرار إطلاق النار حتى "مسيرة الأعلام"

قالت قناة عبرية، اليوم السبت، إن قادة إسرائيل باتوا يعتقدون أن حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في قطاع غزة تسعى إلى إطالة أمد المعركة حتى "مسيرة الأعلام"... 13.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-13T13:51+0000

2023-05-13T13:51+0000

2023-05-13T13:51+0000

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وأضافت قناة "كان"، التابعة لهيئة البث الرسمية: "في تقييمات للوضع في إسرائيل، يدرسون احتمال استمرار الجهاد في إطلاق الصواريخ حتى مسيرة الأعلام الخميس، وذلك بسبب عدم إعادة جثمان المسؤول الكبير في الحركة خضر عدنان، والذي توفي في السجن، وكذلك بسبب عدم التزام إسرائيل بوقف الاغتيالات".وتابعت أن مصر لا تزال تقود جهود الوساطة لوقف إطلاق النار دون أن تسفر عن نتائج ملموسة، وسط إصرار "الجهاد الإسلامي" على أن تلتزم إسرائيل بإنهاء سياسة الاغتيالات وأن يكون وقف إطلاق النار متبادل ومتزامن.ومن المقرر أن تنطلق "مسيرة الأعلام"، يوم الخميس المقبل، فيما يسمى بـ"يوم القدس"، حيث تحتفل إسرائيل بذكرى احتلالها للقدس الشرقية عام 1967.وينظم آلاف اليهود الإسرائيليين "مسيرة الأعلام"، والتي تنطلق من القدس الغربية مرورا بالمناطق المسلمة في البلدة القديمة من القدس الشرقية، بما في ذلك حي باب العامود، ويرفع خلالها المشاركون الأعلام الإسرائيلية ويؤدون رقصات.وفي مايو/أيار 2011، اندلعت مواجهة عسكرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة استمرت 11 يوما، بعد اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية في المدينة المقدسة خلال "مسيرة الأعلام".ومنذ فجر الثلاثاء الماضي، تشن إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة أطلقت عليها "الدرع والسهم"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية يوم الأربعاء، إطلاق رشقات صاروخية تجاه الأراضي الإسرائيلية وسّعت خلالها دائرة النار لتصل إلى تل أبيب ومناطق أخرى وسط البلاد.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، منذ فجر الثلاثاء، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء، 6 من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من قطاع غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي في مدينة رحوفوت (وسط) وإصابة آخرين.

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https://sputnikarabic.ae/20220529/200-مصاب-فلسطيني-بالقدس-والضفة-على-وقع-مسيرة-الأعلام-الإسرائيلية-صور-وفيديو-1062871207.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي