https://sputnikarabic.ae/20230518/روسيا-وجورجيا-تستأنفان-الرحلات-الجوية-بعد-انقطاع-دام-4-سنوات-1077196226.html

روسيا وجورجيا تستأنفان الرحلات الجوية بعد انقطاع دام 4 سنوات

روسيا وجورجيا تستأنفان الرحلات الجوية بعد انقطاع دام 4 سنوات

تستأنف روسيا وجورجيا، اليوم الجمعة، رحلات الطيران بين البلدين التي تم تعليقها منذ عام 2019، وسوف تقوم الشركة الروسية "أزيموت" بتنفيذ أول رحلة من موسكو إلى... 18.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-18T21:34+0000

2023-05-18T21:34+0000

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وسيتم تنفيذ الرحلات إلى عاصمة جورجيا يوميًا على متن طائرات روسية من طراز SSJ100. وستتم الرحلات من مطار "فنوكوفو" في موسكو.كما تستأنف شركة الطيران الجورجية "جورجيان إير ويز" رحلاتها إلى موسكو ابتداءً من 20 مايو/آيار. وسيقوم ناقل الخارجية بالطيران من تبليسي إلى "فنوكوفو" على متن طائرات بوينغ 737.وفي السابق، فرضت حكومة روسيا نظام التأشيرة على جورجيا في ديسمبر 2000، وذلك بسبب مكافحة تنقل المسلحين، العديد منهم كانوا يختبئون في جورجيا. وكرد فعل، فرضت جورجيا أيضًا نظام التأشيرة على الروس، ومع ذلك، في عام 2012 قامت بفرض نظام منح التأشيرة.يشار إلى أنه منذ عام 2008، لا توجد علاقات دبلوماسية بين البلدين.وتأزمت العلاقات الجورجية الروسية بعد احتجاجات في تبليسي على زيارة النواب الروس الذين شاركوا في مؤتمر الأرثوذكسية الدولي. وفي يونيو 2019، شهدت عاصمة جورجيا موجة احتجاجات.وعلى هذا الخلفية، أصدر الرئيس الروسي مرسومًا يحظر بشكل مؤقت رحلات شركات الطيران الروسية إلى جورجيا ابتداءً من 8 يوليو 2019، ونصح وكلاء السفر بعدم تسيير رحلات سياحية إلى هذا البلد. ومن نفس التاريخ، بدأ قرار وزارة النقل الروسية بتعليق رحلات شركات الطيران الجورجية إلى روسيا في السريان.

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https://sputnikarabic.ae/20230510/روسيا-ترفع-حظر-الطيران-لشركاتها-إلى-جورجيا-وتلغي-نظام-التأشيرات-1076869286.html

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