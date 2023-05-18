https://sputnikarabic.ae/20230518/ستولتنبرغ-يرحب-بتصريحات-دول-الناتو-بشأن-توريد-صواريخ-كروز-إلى-أوكرانيا--1077190798.html
ستولتنبرغ يرحب بتصريحات دول "الناتو" بشأن توريد صواريخ كروز إلى أوكرانيا
ستولتنبرغ يرحب بتصريحات دول "الناتو" بشأن توريد صواريخ كروز إلى أوكرانيا
صرّح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، أنه يرحب بتصريحات دول الحلف بشأن إمداد كييف بصواريخ "كروز"، فضلاً عن تدريب الطيارين الأوكرانيين على... 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T17:44+0000
2023-05-18T17:44+0000
2023-05-18T17:44+0000
العالم
روسيا
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وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء البرتغال: "أرحب بإعلان الحلفاء الأخير بشأن توريد صواريخ "كروز" وتدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام الطائرات الحربية الغربية".وفي 11 مايو/ أيار، أعلنت بريطانيا أنها أرسلت صواريخ "ستورم شادو" ذات المدى البعيد إلى أوكرانيا، بناءً على تأكيدات من كييف بأنها ستستخدم هذه الصواريخ فقط ضد أهداف في المناطق التي تعتبرها أوكرانيا جزءًا من أراضيها.وردًا على ذلك، أكد المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن هذا التصرف يستدعي ردًا مناسبًا، وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن تسليم لندن لصواريخ "ستورم شادو" ذات المدى البعيد لكييف سيؤدي إلى تصعيد خطير في الصراع الأوكراني.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي تستمر منذ 24 فبراير/شباط 2022. ومع ذلك، أكدت موسكو في عدة مناسبات أن العملية العسكرية في أوكرانيا لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
https://sputnikarabic.ae/20230518/بريطانيا-تسلم-أوكرانيا-مدافع-إي-إس-90-وناقلات-جند-وعربات-مدرعة-1077186083.html
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العالم, روسيا
ستولتنبرغ يرحب بتصريحات دول "الناتو" بشأن توريد صواريخ كروز إلى أوكرانيا
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صرّح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، أنه يرحب بتصريحات دول الحلف بشأن إمداد كييف بصواريخ "كروز"، فضلاً عن تدريب الطيارين الأوكرانيين على العمل على الطائرات العسكرية الغربية.
وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء البرتغال: "أرحب بإعلان الحلفاء الأخير بشأن توريد صواريخ "كروز" وتدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام الطائرات الحربية الغربية".
وفي 11 مايو/ أيار، أعلنت بريطانيا أنها أرسلت صواريخ "ستورم شادو" ذات المدى البعيد
إلى أوكرانيا، بناءً على تأكيدات من كييف بأنها ستستخدم هذه الصواريخ فقط ضد أهداف في المناطق التي تعتبرها أوكرانيا جزءًا من أراضيها.
وردًا على ذلك، أكد المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن هذا التصرف يستدعي ردًا مناسبًا، وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن تسليم لندن لصواريخ "ستورم شادو" ذات المدى البعيد لكييف سيؤدي إلى تصعيد خطير في الصراع الأوكراني.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي تستمر منذ 24 فبراير/شباط 2022. ومع ذلك، أكدت موسكو في عدة مناسبات أن العملية العسكرية في أوكرانيا لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.