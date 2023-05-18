https://sputnikarabic.ae/20230518/كليجدار-أوغلو-يتعهد-مجددا-بعودة-جميع-اللاجئين-إلى-بلادهم-حال-فوزه-بالانتخابات-في-تركيا-1077185717.html
كليجدار أوغلو يتعهد مجددا بعودة جميع اللاجئين إلى بلادهم حال فوزه بالانتخابات في تركيا
كليجدار أوغلو يتعهد مجددا بعودة جميع اللاجئين إلى بلادهم حال فوزه بالانتخابات في تركيا
أعلن زعيم المعارضة التركية المرشح الرئاسي، كمال كليجدار أوغلو، اليوم الخميس، عن "عزمه إعادة جميع اللاجئين إلى بلادهم حال فوزه في الانتخابات". 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T13:44+0000
2023-05-18T13:44+0000
2023-05-18T13:44+0000
أخبار تركيا اليوم
الانتخابات الرئاسية التركية 2023
رجب طيب أردوغان
كمال كليجدار أوغلو
أخبار العالم الآن
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وأكد كليجدار أوغلو، في مؤتمر صحفي، أنه "إذا وصل إلى سدة الرئاسة، فسوف يخرج جميع اللاجئين من البلاد"، مشيرًا أن تركيا يوجد فيها نحو 10 ملايين لاجئ.وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أعلنت، الاثنين الماضي، أنه من المقرر إجراء جولة الإعادة في 28 مايو/ أيار الجاري، حيث لم يحصل أي مرشح رئاسي على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات.وتقدم أردوغان بنسبة 49.51 في المئة، وحصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 44.88 في المئة، فيما حصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17 في المئة.وبعد الجولة الثانية من الاقتراع بين أردوغان وكليجدار أوغلو، سيكون المرشح الذي يحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركي المقبل، وفقا للقانون التركي.
https://sputnikarabic.ae/20230516/الرئاسة-التركية-الجولة-الثانية-من-الانتخابات-محسومة-لصالح-أردوغان-1077107620.html
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أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان, كمال كليجدار أوغلو, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان, كمال كليجدار أوغلو, أخبار العالم الآن, العالم
كليجدار أوغلو يتعهد مجددا بعودة جميع اللاجئين إلى بلادهم حال فوزه بالانتخابات في تركيا
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أعلن زعيم المعارضة التركية المرشح الرئاسي، كمال كليجدار أوغلو، اليوم الخميس، عن "عزمه إعادة جميع اللاجئين إلى بلادهم حال فوزه في الانتخابات".
وأكد كليجدار أوغلو، في مؤتمر صحفي، أنه "إذا وصل إلى سدة الرئاسة، فسوف يخرج جميع اللاجئين من البلاد"، مشيرًا أن تركيا يوجد فيها نحو 10 ملايين لاجئ.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أعلنت، الاثنين الماضي، أنه من المقرر إجراء جولة الإعادة في 28 مايو/ أيار الجاري، حيث لم يحصل أي مرشح رئاسي على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات.
وتقدم أردوغان بنسبة 49.51 في المئة
، وحصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 44.88 في المئة، فيما حصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17 في المئة.
وبعد الجولة الثانية من الاقتراع بين أردوغان وكليجدار أوغلو، سيكون المرشح الذي يحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركي المقبل، وفقا للقانون التركي.