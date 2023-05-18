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https://sputnikarabic.ae/20230518/مدرب-الأهلي-المصري-يتحدث-عن-سر-تألق-بيرسي-تاو-1077181567.html
مدرب الأهلي المصري يتحدث عن سر تألق بيرسي تاو
مدرب الأهلي المصري يتحدث عن سر تألق بيرسي تاو
تحدث السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، عن سر تألق مهاجم الفريق بيرسي تاو، في مباراة ذهاب دور نصف النهائي لدوري... 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T12:25+0000
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ونقل موقع "ملاعب" رد كولر على سؤال بشأن مستوى تاو، قائلا إن "تاو لاعب مميز، وتعرض لإصابة قبل أن يخوض برنامجا صحيحا، واستعدناه في الوقت المناسب في أفضل حالاته".وأضاف كولر إن الجميع يساعد تاو لإظهار أفضل ما لديه من قدرات، كل ذلك يقوم به الجهاز الفني، مشيرا إلى أن اللاعبين أيضا حوله في أفضل حالاتهم.في السياق ذاته، قال كولر أنه يخوض مباراة الغد أمام الترجي التونسي بفكر واضح لجميع اللاعبين، وهو أن المباراة تمثل الشوط الثاني لمباراة مصيرية نحتاج الفوز فيها من أجل الصعود لنهائي دوري الأبطال.جاءت تصريحات كولر، على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الإياب أمام الترجي، مؤكدا خلالها أنه "لا يوجد في قاموسي مسألة الاستهتار بمنافس، والترجي التونسي فريق كبير خلق فرصا في مباراة الذهاب والحذر منه مطلوب بشكل كبير في المباراة غدا".ورفض المدرب السويسري التعليق على أي تغيير في التشكيل من أجل إراحة بعض اللاعبين، مؤكدا أن الأهلي لا يتعامل مع المباراة على أنها تحصيل حاصل، بل هي شوط ثانٍ في القاهرة من أجل التأهل.يذكر أن النادي الأهلي المصري كان قد فاز على نادي الترجي التونسي في ذهاب دور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الماضي بثلاثية نظيفة ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب غدا الجمعة.
https://sputnikarabic.ae/20230422/الأهلى-المصري-يفوز-على-الرجاء-المغربي-2-0-في-دوري-أبطال-أفريقيا-1076190692.html
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رياضة, مصر, أخبار مصر الآن, منوعات
رياضة, مصر, أخبار مصر الآن, منوعات

مدرب الأهلي المصري يتحدث عن سر تألق بيرسي تاو

12:25 GMT 18.05.2023
© AFP 2023 / -فريق الأهلي المصري أثناء مباراة وفاق سطيف الجزائري في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم
فريق الأهلي المصري أثناء مباراة وفاق سطيف الجزائري في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
© AFP 2023 / -
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تحدث السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، عن سر تألق مهاجم الفريق بيرسي تاو، في مباراة ذهاب دور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي التي انتهت بفوز الفريق المصري بثلاثية نظيفة.
ونقل موقع "ملاعب" رد كولر على سؤال بشأن مستوى تاو، قائلا إن "تاو لاعب مميز، وتعرض لإصابة قبل أن يخوض برنامجا صحيحا، واستعدناه في الوقت المناسب في أفضل حالاته".
وأضاف كولر إن الجميع يساعد تاو لإظهار أفضل ما لديه من قدرات، كل ذلك يقوم به الجهاز الفني، مشيرا إلى أن اللاعبين أيضا حوله في أفضل حالاتهم.
في السياق ذاته، قال كولر أنه يخوض مباراة الغد أمام الترجي التونسي بفكر واضح لجميع اللاعبين، وهو أن المباراة تمثل الشوط الثاني لمباراة مصيرية نحتاج الفوز فيها من أجل الصعود لنهائي دوري الأبطال.
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جاءت تصريحات كولر، على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الإياب أمام الترجي، مؤكدا خلالها أنه "لا يوجد في قاموسي مسألة الاستهتار بمنافس، والترجي التونسي فريق كبير خلق فرصا في مباراة الذهاب والحذر منه مطلوب بشكل كبير في المباراة غدا".
ورفض المدرب السويسري التعليق على أي تغيير في التشكيل من أجل إراحة بعض اللاعبين، مؤكدا أن الأهلي لا يتعامل مع المباراة على أنها تحصيل حاصل، بل هي شوط ثانٍ في القاهرة من أجل التأهل.
يذكر أن النادي الأهلي المصري كان قد فاز على نادي الترجي التونسي في ذهاب دور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الماضي بثلاثية نظيفة ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب غدا الجمعة.
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