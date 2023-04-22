https://sputnikarabic.ae/20230422/الأهلى-المصري-يفوز-على-الرجاء-المغربي-2-0-في-دوري-أبطال-أفريقيا-1076190692.html
الأهلي المصري يفوز على الرجاء المغربي (2-0) في دوري أبطال أفريقيا
الأهلي المصري يفوز على الرجاء المغربي (2-0) في دوري أبطال أفريقيا
فاز النادي الأهلي المصري، مساء اليوم السبت، على نادي الرجاء المغربي، بهدفين نظيفين، وذلك ضمن ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. 22.04.2023, سبوتنيك عربي
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وأقيم اللقاء الأول بين الفريقين في القاهرة، قبل مباراة الإياب التي ستلعب في الدار البيضاء يوم السبت المقبل. وسجل هدف الأهلي الأول، اللاعب محمد عبد المنعم في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع بالشوط الأول. وسجل هدف الأهلي الثاني، اللاعب حمدي فتحي في الدقيقة 84 من الشوط الثاني. ويحتاج الأهلي إلى التعادل السلبي فقط للصعود لدور نصف النهائي، بينما يحتاج الرجاء للفوز بـ3 أهداف مقابل لا شيء للصعود.
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أخبار مصر الآن, مصر, أخبار العالم الآن, أخبار المغرب اليوم
الأهلي المصري يفوز على الرجاء المغربي (2-0) في دوري أبطال أفريقيا
21:27 GMT 22.04.2023 (تم التحديث: 21:30 GMT 22.04.2023) تابعنا عبر
فاز النادي الأهلي المصري، مساء اليوم السبت، على نادي الرجاء المغربي، بهدفين نظيفين، وذلك ضمن ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأقيم اللقاء الأول بين الفريقين في القاهرة، قبل مباراة الإياب التي ستلعب في الدار البيضاء يوم السبت المقبل.
وسجل هدف الأهلي
الأول، اللاعب محمد عبد المنعم في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع بالشوط الأول.
وسجل هدف الأهلي الثاني، اللاعب حمدي فتحي في الدقيقة 84 من الشوط الثاني.
ويحتاج الأهلي إلى التعادل السلبي فقط للصعود لدور نصف النهائي، بينما يحتاج الرجاء للفوز
بـ3 أهداف مقابل لا شيء للصعود.