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الأهلي المصري يفوز على الرجاء المغربي (2-0) في دوري أبطال أفريقيا
الأهلي المصري يفوز على الرجاء المغربي (2-0) في دوري أبطال أفريقيا
فاز النادي الأهلي المصري، مساء اليوم السبت، على نادي الرجاء المغربي، بهدفين نظيفين، وذلك ضمن ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T21:27+0000
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وأقيم اللقاء الأول بين الفريقين في القاهرة، قبل مباراة الإياب التي ستلعب في الدار البيضاء يوم السبت المقبل. وسجل هدف الأهلي الأول، اللاعب محمد عبد المنعم في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع بالشوط الأول. وسجل هدف الأهلي الثاني، اللاعب حمدي فتحي في الدقيقة 84 من الشوط الثاني. ويحتاج الأهلي إلى التعادل السلبي فقط للصعود لدور نصف النهائي، بينما يحتاج الرجاء للفوز بـ3 أهداف مقابل لا شيء للصعود.
https://sputnikarabic.ae/20230413/الإمارات-تعلن-أن-ملعب-محمد-بن-زايد-سيستضيف-مباراة-الأهلي-والزمالك-في-كأس-السوبر-المصري-1075873504.html
https://sputnikarabic.ae/20230401/بثلاثية-نظيفة-الأهلي-المصري-يتخطى-الهلال-السوداني-ويصعد-إلى-ربع-نهائي-دوري-الأبطال-فيديو-1075419208.html
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أخبار مصر الآن, مصر, أخبار العالم الآن, أخبار المغرب اليوم

الأهلي المصري يفوز على الرجاء المغربي (2-0) في دوري أبطال أفريقيا

21:27 GMT 22.04.2023 (تم التحديث: 21:30 GMT 22.04.2023)
© Sputnik . Karim Tibi / الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
© Sputnik . Karim Tibi /
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فاز النادي الأهلي المصري، مساء اليوم السبت، على نادي الرجاء المغربي، بهدفين نظيفين، وذلك ضمن ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأقيم اللقاء الأول بين الفريقين في القاهرة، قبل مباراة الإياب التي ستلعب في الدار البيضاء يوم السبت المقبل.
فريق النادي الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
مجتمع
الإمارات تعلن أن ملعب محمد بن زايد سيستضيف مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري
13 أبريل, 13:04 GMT
وسجل هدف الأهلي الأول، اللاعب محمد عبد المنعم في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع بالشوط الأول.
وسجل هدف الأهلي الثاني، اللاعب حمدي فتحي في الدقيقة 84 من الشوط الثاني.
فريق الأهلي المصري أثناء مباراة وفاق سطيف الجزائري في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
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بثلاثية نظيفة...الأهلي المصري يتخطى الهلال السوداني ويصعد إلى ربع نهائي دوري الأبطال.. فيديو
1 أبريل, 21:55 GMT
ويحتاج الأهلي إلى التعادل السلبي فقط للصعود لدور نصف النهائي، بينما يحتاج الرجاء للفوز بـ3 أهداف مقابل لا شيء للصعود.
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