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https://sputnikarabic.ae/20230519/الأسد-يلتقي-مع-ولي-العهد-السعودي-في-جدة-1077206526.html
الأسد يلتقي مع ولي العهد السعودي في جدة
الأسد يلتقي مع ولي العهد السعودي في جدة
صرح المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سوريا، حبيب سلمان، اليوم الجمعة، بأن الرئيس السوري بشار الأسد، سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن... 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T10:07+0000
2023-05-19T10:07+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
السعودية
جامعة الدول العربية
بشار الأسد
ولي العهد محمد بن سلمان
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القاهرة- سبوتنيك. يأتي الإعلان عن لقاء ابن سلمان بالأسد بعدما وصل الأخير يوم أمس الخميس، إلى جدة في المملكة العربية السعودية لحضور قمة الجامعة العربية.وذكر سلمان في تصريح لقناة "الجديد" اللبنانية: "سيكون هناك لقاء بين الرئيس السوري بشار الأسد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، مساء اليوم الأربعاء، إنه بحث مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان مسألة فتح السفارات بين البلدين، مؤكدا أن دمشق والرياض ستقدمان كل التسهيلات اللازمة لتنفيذ هذه الخطوة.جاء ذلك في تصريحات للمقداد نقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا"، عقب لقائه ابن فرحان في مدينة جدة السعودية على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية المقرر عقدها بعد غد الجمعة في جدة السعودية.وقال وزير الخارجية السوري: "لدينا القرار من أعلى القيادتين في سوريا والسعودية بأن نسير نحو التقدم، ولا عودة إلى الوراء".وتابع: "ناقشنا كل القضايا، منها التحضيرات للقمة العربية، ونحن مرتاحون لكل ما تم حتى الآن بهذا الخصوص، وهناك توجيهات من قيادتي البلدين بأن تكون العلاقات الثنائية بين البلدين بالمستوى الذي يستحقه شعبا سوريا والسعودية".
https://sputnikarabic.ae/20230519/دبلوماسي-فلسطيني-عودة-سوريا-إلى-جامعة-الدول-العربية-جاءت-بعد-انكشاف-أمريكا-وسياساتها-1077201795.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, السعودية, جامعة الدول العربية, بشار الأسد, ولي العهد محمد بن سلمان
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, السعودية, جامعة الدول العربية, بشار الأسد, ولي العهد محمد بن سلمان

الأسد يلتقي مع ولي العهد السعودي في جدة

10:07 GMT 19.05.2023
© Sputnikمقابلة وكالة "سبوتنيك" مع الرئيس السوري بشار الأسد في موسكو
مقابلة وكالة سبوتنيك مع الرئيس السوري بشار الأسد في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
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صرح المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سوريا، حبيب سلمان، اليوم الجمعة، بأن الرئيس السوري بشار الأسد، سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
القاهرة- سبوتنيك. يأتي الإعلان عن لقاء ابن سلمان بالأسد بعدما وصل الأخير يوم أمس الخميس، إلى جدة في المملكة العربية السعودية لحضور قمة الجامعة العربية.
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وذكر سلمان في تصريح لقناة "الجديد" اللبنانية: "سيكون هناك لقاء بين الرئيس السوري بشار الأسد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، مساء اليوم الأربعاء، إنه بحث مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان مسألة فتح السفارات بين البلدين، مؤكدا أن دمشق والرياض ستقدمان كل التسهيلات اللازمة لتنفيذ هذه الخطوة.
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جاء ذلك في تصريحات للمقداد نقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا"، عقب لقائه ابن فرحان في مدينة جدة السعودية على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية المقرر عقدها بعد غد الجمعة في جدة السعودية.
وقال وزير الخارجية السوري: "لدينا القرار من أعلى القيادتين في سوريا والسعودية بأن نسير نحو التقدم، ولا عودة إلى الوراء".
وتابع: "ناقشنا كل القضايا، منها التحضيرات للقمة العربية، ونحن مرتاحون لكل ما تم حتى الآن بهذا الخصوص، وهناك توجيهات من قيادتي البلدين بأن تكون العلاقات الثنائية بين البلدين بالمستوى الذي يستحقه شعبا سوريا والسعودية".
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