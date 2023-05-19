https://sputnikarabic.ae/20230519/الخارجية-الروسية-الإعدادات-لزيارة-الرئيس-الجزائري-إلى-روسيا-جارية-1077206735.html
الخارجية الروسية: الإعدادات جارية لزيارة الرئيس الجزائري إلى روسيا
الخارجية الروسية: الإعدادات جارية لزيارة الرئيس الجزائري إلى روسيا
صرح الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، أن الاستعدادات لزيارة الرئيس الجزائري... 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T10:10+0000
2023-05-19T10:10+0000
2023-05-19T10:21+0000
العالم العربي
روسيا
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وقال ردا على سؤال ذي صلة على هامش منتدى روسيا والعالم الإسلامي "منتدى قازان" يجري التحضير. بالطبع يجري التحضير. التحضير جاري منذ فترة طويلة. كان من المفترض أن يصل في يناير لكنهم أجّلوها بعد ذلك". وأشار بوغدانوف إلى أن مواعيد الزيارة لم يتم الاتفاق عليها بعد.وكانت قد أعلنت الرئاسة الروسية، في يناير/كانون الثاني، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اتفق خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على زيارة موسكو في شهر مايو/أيار المقبل.وتعتبر الجزائر ثاني شريك تجاري لروسيا في القارة الأفريقية، بحجم مبادلات قارب الثلاثة مليارات دولار في 2021.
https://sputnikarabic.ae/20230131/الرئاسة-الجزائرية-تبون-اتفق-مع-بوتين-على-زيارة-موسكو-في-مايو-المقبل-1072924434.html
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العالم العربي, روسيا
الخارجية الروسية: الإعدادات جارية لزيارة الرئيس الجزائري إلى روسيا
10:10 GMT 19.05.2023 (تم التحديث: 10:21 GMT 19.05.2023) تابعنا عبر
صرح الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، أن الاستعدادات لزيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لروسيا جارية، ولم يتم الاتفاق على مواعيدها بعد.
وقال ردا على سؤال ذي صلة على هامش منتدى روسيا والعالم الإسلامي "منتدى قازان" يجري التحضير. بالطبع يجري التحضير. التحضير جاري منذ فترة طويلة. كان من المفترض أن يصل في يناير لكنهم أجّلوها بعد ذلك". وأشار بوغدانوف إلى أن مواعيد الزيارة لم يتم الاتفاق عليها بعد.
وكانت قد أعلنت الرئاسة الروسية، في يناير/كانون الثاني، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اتفق خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على زيارة موسكو في شهر مايو/أيار المقبل.
وتعتبر الجزائر
ثاني شريك تجاري لروسيا في القارة الأفريقية، بحجم مبادلات قارب الثلاثة مليارات دولار في 2021.